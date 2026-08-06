SANY amplía su presencia global con importantes entregas de equipos en Sudamérica y Tailandia

SHANGHÁI, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group alcanzó recientemente dos hitos importantes en los mercados internacionales: la entrega de equipos de gran envergadura y la obtención de nuevos pedidos en Sudamérica y el Sudeste Asiático. SANY Marine ha firmado un acuerdo de suministro con Hanseatic Global Terminals (HGT) para el suministro de 26 unidades de equipos portuarios para una terminal de contenedores en Sudamérica, incluyendo seis grúas de muelle y 20 grúas pórtico sobre neumáticos (RTG). Tras el éxito alcanzado por SANY Marine, SANY Heavy Industry entregó 40 cargadoras eléctricas de ruedas SW970E (EWL) al mayor molino de arroz del mundo en Tailandia.

40 units of SW970E delivered to the world’s largest rice mill

Abarcando desde puertos sudamericanos hasta instalaciones arroceras del sudeste asiático, estas entregas reflejan la continua inversión de SANY en su red de servicios global y su estrategia de ofrecer equipos eficientes y fiables, que están además adaptados a las necesidades operativas de los clientes en diferentes mercados.

Un importante pedido de equipos portuarios fortalece las operaciones portuarias en Sudamérica

El equipo combina alta eficiencia, seguridad y sostenibilidad para ayudar a HGT a satisfacer el creciente volumen de carga y las cambiantes necesidades de sus clientes. Dheeraj Bhatia, consejero delegado de HGT, declaró: "La firma de este acuerdo marca un hito importante en nuestros esfuerzos por construir un puerto de clase mundial. El equipo de SANY proporcionará una base sólida para operaciones portuarias seguras y eficientes, lo que nos permitirá proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes y contribuir al crecimiento económico regional".

Zhou Guoyuan, presidente de SANY Marine, afirmó que el acuerdo representa otro hito en la estrategia de expansión global de SANY. Añadió que SANY seguirá aprovechando su experiencia en equipos portuarios y logísticos para ayudar a sus clientes a mejorar la eficiencia operativa.

La línea de cargadoras eléctricas duales impulsa la industria arrocera de Tailandia

Tailandia produce más de 20 millones de toneladas de arroz molido al año, y sus exportaciones se encuentran constantemente entre las tres primeras del mundo. Los molinos de arroz se enfrentan a condiciones exigentes, como altos niveles de polvo, operaciones continuas y entornos de trabajo intensos, lo que requiere equipos con un sólido rendimiento ambiental, bajo nivel de ruido y un rendimiento fiable durante toda la jornada. La cargadora eléctrica SW970E se ha diseñado para las operaciones de los molinos de arroz, ofreciendo mayor autonomía, cero emisiones, bajo nivel de ruido y protección mejorada.

Posteriormente, el cliente realizó un pedido adicional de 50 cargadoras eléctricas de ruedas SW956E. Juntas, la SW956E y la SW970E gestionarán el movimiento de materiales a lo largo de todo el proceso de producción de arroz, desde el procesamiento primario hasta el envasado final, acelerando la adopción de equipos eléctricos en la industria arrocera tailandesa.

De cara al futuro, SANY va a seguir con su expansión a través de los mercados globales con productos eficientes y ambientalmente responsables que contribuyan a impulsar la transición hacia operaciones industriales más sostenibles.