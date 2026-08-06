SANY étend sa présence mondiale grâce à d'importantes livraisons d'équipements en Amérique du Sud et en Thaïlande

SHANGHAI, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY a récemment franchi deux étapes majeures sur les marchés internationaux, en effectuant des livraisons de grande envergure et en décrochant de nouvelles commandes en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. SANY Marine a signé un contrat d'approvisionnement avec Hanseatic Global Terminals (HGT), portant sur la fourniture de 26 unités d'équipement portuaire destinées à un terminal à conteneurs sud-américain, dont six grues de quai et 20 portiques sur pneus. Dans la foulée du succès de SANY Marine, SANY Heavy Industry a livré 40 chargeuses sur pneus électriques SW970E à la plus grande rizerie du monde, située en Thaïlande.

40 units of SW970E delivered to the world’s largest rice mill

Des ports d'Amérique du Sud aux installations de transformation du riz en Asie du Sud-Est, ces livraisons illustrent l'investissement continu de SANY dans son réseau de service mondial et sa stratégie visant à fournir des équipements efficaces et fiables, adaptés aux besoins opérationnels de ses clients sur différents marchés.

Une importante commande d'équipements qui renforce les activités portuaires en Amérique du Sud

L'équipement commandé allie haute efficacité, sécurité et développement durable afin d'aider HGT à faire face à l'augmentation des volumes de fret et à l'évolution des besoins de ses clients. Dheeraj Bhatia, directeur général de HGT, a déclaré : « La signature de cet accord marque une étape décisive dans nos efforts pour construire un port de classe mondiale. Les équipements de SANY constitueront une base solide pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations portuaires, ce qui nous permettra de mieux servir nos clients et de contribuer à la croissance économique régionale. »

Zhou Guoyuan, président de SANY Marine, a confirmé que cet accord représentait une nouvelle étape cruciale dans la stratégie d'expansion mondiale de SANY. Il a ajouté que SANY continuerait à mettre à profit ses compétences dans le domaine des équipements portuaires et logistiques pour aider ses clients à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Deux chargeuses électriques pour soutenir le secteur rizicole thaïlandais

La Thaïlande produit plus de 20 millions de tonnes de riz blanchi par an, et ses exportations se classent régulièrement parmi les trois premières au monde. Les rizeries sont confrontées à des conditions difficiles, notamment des niveaux de poussière élevés, une exploitation en continu et un environnement de travail très actif. Pour assurer un fonctionnement fiable tout au long de la journée, elles ont besoin d'équipements qui affichent de bonnes performances environnementales et un faible niveau sonore. Caractérisée par une autonomie prolongée, une absence totale d'émissions, un faible niveau sonore et une protection renforcée, la chargeuse sur pneus électrique SW970E a été conçue pour les opérations de polissage du riz.



Le client a ensuite passé une commande supplémentaire de 50 chargeuses sur pneus électriques SW956E. Les modèles SW956E et SW970E prendront en charge la manutention des matières dans tout le processus de production du riz, de la transformation initiale au conditionnement final, accélérant ainsi l'adoption d'équipements électriques dans l'ensemble du secteur rizicole thaïlandais.

À l'avenir, SANY poursuivra son expansion sur les marchés mondiaux grâce à des produits performants et respectueux de l'environnement, qui contribuent à favoriser la transition vers des activités industrielles plus durables.