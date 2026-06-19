SANY envia equipamentos essenciais para primeiro projeto eólico na América Latina, avançando na transição energética global

TIANJIN, China, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A SANY Renewable Energy Co., Ltd., uma empresa do SANY Group cotada em bolsa, enviou recentemente os equipamentos essenciais para seu primeiro projeto de energia eólica no Chile, o projeto PURRANQUE de 18 MW, do Porto de Tianjin. A empresa está prestando serviços integrados de fornecimento, transporte e instalação para o projeto. Com o apoio de um planejamento logístico comprovado, uma coordenação perfeita do transporte multimodal e um suporte profissional no desembaraço aduaneiro local, o transporte transoceânico demonstra mais uma vez as capacidades de entrega de ponta a ponta da SANY.

Equipamentos essenciais para o primeiro projeto eólico sendo enviados para o Chile

O Chile, um dos principais candidatos na transição energética da América Latina, pretende gerar 70% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030. Os recursos eólicos excepcionais do país e sua clara estrutura política criam uma demanda constante por equipamentos de energia eólica. Para este projeto, a solução técnica foi adaptada às condições geográficas e climáticas específicas do Chile para garantir uma operação confiável em ambientes complexos. Essa capacidade de adaptar a tecnologia às condições locais é um fator-chave por trás da confiança que as empresas chinesas de energia eólica conquistaram dos clientes internacionais.

Esta não é a primeira remessa transoceânica da empresa. Desde que acelerou sua expansão global em 2022, a empresa estabeleceu subsidiárias e equipes locais pela Europa, Sul da Ásia, Ásia Central e África, criando um sistema de entrega que cobre os principais mercados ao redor do mundo. Atualmente, SANY Group estabeleceu 17 unidades de produção fora da China, com mais de 900 unidades de serviço e cerca de 1.000 depósitos de peças. Sua competitividade global abrange toda a cadeia de valor, desde P&D e design até validação de produtos, fabricação inteligente e fornecimento e entrega confiáveis.

Esses recursos são apoiados por grandes instalações técnicas, incluindo a primeira fábrica de faróis do mundo para produção inteligente de lâminas no setor de energia eólica e a primeira — e maior do mundo — bancada de testes de sistema completo de 35 MW e seis graus de liberdade. No campo mais amplo de equipamentos pesados, a SANY entregou recentemente uma escavadeira hidráulica SY4000H de mineração de 400 toneladas para um cliente estrangeiro, marcando um grande avanço no mercado global de equipamentos de mineração de alto padrão. A empresa também entregou sua primeira grande escavadeira de mineração, a SY1250H , na Europa, onde atualmente opera em uma mina de carvão a céu aberto.

À medida que a energia renovável transforma o cenário global, a SANY permanece comprometida em fornecer tecnologias que impulsionem o desenvolvimento sustentável e impulsionem o progresso industrial. Ao trabalhar em estreita colaboração com clientes, parceiros e comunidades locais, a empresa busca criar valor duradouro além de produtos e projetos, contribuindo para um futuro em que o crescimento econômico e a responsabilidade ambiental avancem lado a lado.

FONTE SANY Group