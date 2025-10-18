A Seaspan fortalece a eficiência da frota por meio de modernizações e modernizações abrangentes dos navios

VANCOUVER, COLÚMBIA BRITÂNICA , 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Seaspan tem o prazer de fornecer uma atualização sobre seu programa SAVER (Seaspan Action on Vessel Energy Reduction) lançado em 2013, pioneiro em um compromisso inicial com a eficiência e a sustentabilidade, muito antes de as regulamentações ambientais começarem a moldar a agenda de descarbonização do setor.

Seaspan Corporation Logo

Guiada por sua estrutura ESG profundamente incorporada e estratégia de descarbonização, a empresa implementou um ambicioso programa de modernizações e modernizações de embarcações em toda a sua frota , trabalhando em estreita colaboração com os clientes para melhorar o desempenho das embarcações e reduzir o impacto ambiental. A modernização e as atualizações são maneiras eficazes de prolongar a vida útil da embarcação, ao mesmo tempo em que proporcionam redução de emissões e flexibilidade de combustível aos clientes.

A Seaspan concluiu com sucesso 552 atualizações individuais, com outros 85 projetos planejados ou em andamento. Essas iniciativas abrangem uma grande variedade de melhorias, incluindo atualizações para eficiência elétrica, termodinâmica e hidrodinâmica, bem como adaptações abrangentes. No total, 86 embarcações foram atualizadas, com outras 10 atualmente sendo modificadas ou programadas para melhorias futuras, incluindo retrofits de conversão do motor principal de metanol programados para entrega em meados de 2026.

O investimento total nesses projetos atingiu US $ 226,5 milhões, incluindo iniciativas executadas e planejadas.

Aproveitando sua plataforma totalmente integrada de gerenciamento do ciclo de vida da embarcação, desde o projeto, supervisão, operação, atualização, modernização e reciclagem, combinada com engenharia, aquisição e construção verticalmente integradas, o programa de atualização SAVER da Seaspan pode ser separado em três categorias principais:

Melhorias de economia de combustível e eficiência: Renovação de hélice e aletas de tampa Modificação do Arco Bulboso Redução do motor principal Sistemas de Recuperação de Energia



Otimização da capacidade de carga: Elevação e extensão da ponte de amarração Aumento do peso da pilha Melhoramento do padrão de amarração CSA e Carregamento de Atualizações de Computador Expansão do Reefer



Combustível Ecológico e Redução de Emissões: Retrofits de conversão de combustível Instalação do Depurador Atualizações do sistema Shore Power /AMP



Essas atualizações reduzem o consumo de combustível, aumentam a capacidade de carga e aumentam a flexibilidade, permitindo que os clientes da Seaspan permaneçam competitivos em um mercado em evolução.

"Na Seaspan, o aprimoramento da frota é um pilar central de nossa estratégia de descarbonização. Ao impulsionar a modernização de nossa frota junto com nossos clientes, não estamos apenas melhorando o desempenho operacional da frota, mas também contribuindo com uma solução prática para o setor de transporte sustentável ", disse Bing Chen, presidente e CEO da Seaspan Corporation Pte. Ltd. "Esses projetos demonstram a força de nossas parcerias e nosso compromisso compartilhado com a inovação, eficiência e descarbonização."

À medida que a indústria avança em direção às suas metas de descarbonização, a Seaspan está focada em alavancar soluções prontas para uso e digitalização para atualizar os ativos existentes. Por meio desses esforços, a Seaspan continua a liderar, com seus parceiros na vanguarda da transição global para operações marítimas mais limpas e inteligentes.

Sobre a Seaspan Corporation Pte. Ltd.

A Seaspan é a principal proprietária e operadora de ativos marítimos do mundo, focada em arrendamentos de longo prazo e com taxas fixas para as linhas de navegação mais importantes do mundo. Em 30 de setembro de 2025, a frota operacional da Seaspan consistia em 241 embarcações, considerando as novas construções ainda não entregues, incluindo PCTCs e contratos de compra de embarcações em segunda mão, com uma capacidade total de aproximadamente 2,5 milhões de TEU em uma situação de entrega total.

Contato para a imprensa: Cailey Murphy, líder de comunicações corporativas da Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2799434/Seaspan_Corporation_Seaspan_Strengthens_Fleet_Efficiency_through.jpg

FONTE Seaspan Corporation