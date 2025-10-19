شركة Seaspan تُعزّز كفاءة أسطولها من خلال تحديثات وترقيات شاملة للسفن

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 19 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- يَسر شركة Seaspan الإعلان عن تحديث بشأن برنامجها SAVER (مبادرة Seaspan لخفض استهلاك طاقة السفن) الذي أُطلق عام 2013، والذي مثّل التزامًا مبكرًا بالفعالية والاستدامة، قبل أن تبدأ اللوائح البيئية بتشكيل أجندة لخفض انبعاثات الكربون في الصناعة.

وانطلاقًا من إطارها التنظيمي الراسخ للبيئة والمجتمع والحوكمة ( ESG ) وإستراتيجيتها لخفض انبعاثات الكربون، نفّذت الشركة برنامجًا طموحًا لتحديثات وترقيات السفن عبر أسطولها، من خلال التعاون الوثيق مع عملائها لتحسين أداء السفن وتقليل الأثر البيئي. التحديثات والترقيات هما وسيلتان فعّالتان لتمديد عمر السفن، مع تحقيق خفض الانبعاثات وتوفير مرونة أكبر في استخدام أنواع الوقود للعملاء.

لقد أكملت Seaspan بنجاح 552 عملية ترقية منفردة، مع 85 مشروعًا إضافيًا إما قيد التخطيط أو قيد التنفيذ حاليًا. تشمل هذه المبادرات مجموعة واسعة من التحسينات، بما في ذلك ترقيات للكفاءة الكهربائية والحرارية والهيدروديناميكية، بالإضافة إلى تحديثات شاملة. في المُجمَل، تمت ترقية 86 سفينة، مع 10 سفن إضافية يجري تعديلها حاليًا أو حُدد لها موعد لإجراء تحسينات قادمة، بما في ذلك تحديثات لتحويل المحرك الرئيسي إلى الميثانول، والمُقرر تسليمها في منتصف عام 2026.

بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع 226.5 مليون دولار أمريكي، شاملةً المبادرات المُنفذة والمخطط لها.

وبفضل منصة الشركة المتكاملة لإدارة دورة حياة السفن، التي تشمل التصميم، والإشراف، والتشغيل، والترقية، والتحديث، وإعادة التدوير، إلى جانب تكاملها الرأسي في الهندسة والمشتريات والتشييد، يمكن تقسيم برنامج الترقية SAVER من شركة Seaspan إلى ثلاث فئات رئيسية:

تحسينات توفير الوقود والكفاءة:

تجديد مروحة الدفع وزعانف الغطاء الخلفي للمروحة



تعديل مقدّمة السفينة ( Bulbous Bow )



خفض قدرة المحرك الرئيسي



أنظمة لاسترجاع الطاقة

تحسين سعة الحمولة:

رفع وتمديد منصة تثبيت الحاويات ( Lashing Bridge )



زيادة الوزن المسموح لتكديس الحاويات



تحسين أنماط تثبيت الحاويات



ترقيات في نظام تأمين الحاويات ( CSA ) والحاسوب الخاص بالتحميل



توسيع حاويات التبريد ( Reefer )

الوقود الأخضر وتقليل الانبعاثات:

تحديثات لتحويل الوقود



تركيب أجهزة تنقية الغازات المنبعثة ( Scrubber )



ترقيات في نظام الطاقة على الشاطئ / نظام الطاقة البحرية البديلة ( AMP )

تُسهم هذه الترقيات في خفض استهلاك الوقود، وزيادة قدرة السفن على تحميل البضائع، وتعزيز المرونة التشغيلية، مما يمكّن عملاء Seaspan من الحفاظ على قدرتهم التنافسية في سوقٍ يشهد تطورًا مستمرًا.

قال Bing Chen ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Seaspan Corporation Pte. Ltd. : "في شركة Seaspan ، تطوير الأسطول هو ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا لخفض انبعاثات الكربون. فمن خلال قيادة عملية تحديث الأسطول بالتعاون مع عملائنا، لا نعمل فقط على تحسين الأداء التشغيلي للسفن، بل نُسهم أيضًا في تقديم حل عملي لصناعة شحن أكثر استدامة". "هذه المشاريع تُجسّد قوة شراكاتنا والتزامنا المشترك بالابتكار والكفاءة وخفض انبعاثات الكربون".

مع تقدُّم الصناعة نحو تحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون، تُركز Seaspan على الاستفادة من الحلول الجاهزة والرقمنة لترقية أصولها الحالية. ومن خلال هذه الجهود، تواصل Seaspan قيادة المسيرة إلى جانب شركائها في مقدمة التحول العالمي نحو عمليات بحرية أنظف وأذكى.

نبذة عن Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan هي المالكة والمشغلة الرائدة للأصول البحرية في العالم، والتي تُركز على عقود الإيجار ذات السعر الثابت على المدى الطويل لأبرز خطوط الشحن في العالم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، ضمّ أسطول Seaspan التشغيلي 241 سفينة، بما في ذلك السفن الجديدة غير المُسلَّمة ( Pro Forma ) وسفن نقل السيارات ( PCTCs ) واتفاقيات شراء السفن المستعملة، بإجمالي سعة أسطول تبلغ نحو 2.5 مليون حاوية مكافئة ( TEU ) عند التسليم الكامل.

للتواصُل الإعلامي: Cailey Murphy ، رئيسة الاتصالات المؤسسية، Seaspan Corporation Pte. Ltd. ، البريد الإلكتروني: [email protected]

