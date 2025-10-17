Seaspan renforce l'efficacité de sa flotte en procédant à des rénovations et à des mises à niveau complètes de ses navires

VANCOUVER, BC, 18 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Seaspan a le plaisir de faire le point sur son programme SAVER (Seaspan Action on Vessel Energy Reduction) lancé en 2013, pionnier d'un engagement précoce en faveur de l'efficacité et de la durabilité, bien avant que les réglementations environnementales ne commencent à façonner l'agenda de décarbonisation de l'industrie.

Seaspan Corporation Logo

Guidée par son cadre ESG profondément ancré et sa stratégie de décarbonisation, la société a mis en œuvre un programme ambitieux de modernisation des navires dans l'ensemble de sa flotte, en travaillant en étroite collaboration avec les clients pour améliorer les performances des navires et réduire l'impact sur l'environnement. La modernisation et l'amélioration sont des moyens efficaces de prolonger la durée de vie des navires tout en réduisant les émissions et en offrant aux clients une plus grande souplesse en matière de consommation de carburant.

Seaspan a mené à bien 552 améliorations individuelles, et 85 autres projets sont prévus ou en cours. Ces initiatives englobent un large éventail d'améliorations, y compris des améliorations de l'efficacité électrique, thermodynamique et hydrodynamique, ainsi que des rénovations complètes. Au total, 86 navires ont été modernisés, et 10 autres sont actuellement en cours de modification ou devraient faire l'objet d'améliorations prochaines, notamment la conversion du moteur principal au méthanol, dont la livraison est prévue pour la mi-2026.

L'investissement total dans ces projets a atteint 226,5 millions d'USD, y compris les initiatives exécutées et planifiées.

S'appuyant sur sa plateforme de gestion entièrement intégrée du cycle de vie des navires (conception, supervision, exploitation, mise à niveau, modernisation et recyclage), combinée à une ingénierie, un approvisionnement et une construction intégrés verticalement, le programme de mise à niveau SAVER de Seaspan peut être divisé en trois catégories principales :

Économies de carburant et améliorations de l'efficacité : Renouvellement de l'hélice et des nageoires de capot Modification de l'arc bulbeux Déclin du moteur principal Systèmes de récupération d'énergie



Optimisation de la capacité de chargement : Élévation et extension du pont d'arrimage Augmentation du poids des piles Amélioration du schéma d'arrimage Mise à niveau des ordinateurs du CSA et du chargement Expansion du transport frigorifique



Réduction des émissions et des carburants verts : Rétrofits de conversion de carburant Installation de l'épurateur Alimentation à quai / Amélioration du système AMP



Ces améliorations réduisent la consommation de carburant, augmentent la capacité de chargement et améliorent la flexibilité, ce qui permet aux clients de Seaspan de rester compétitifs sur un marché en constante évolution.

« Chez Seaspan, l'amélioration de la flotte est un pilier essentiel de notre stratégie de décarbonisation. En modernisant notre flotte en collaboration avec nos clients, nous améliorons non seulement les performances opérationnelles de la flotte, mais nous apportons également une solution pratique au secteur du transport maritime durable », a déclaré Bing Chen, président-directeur général de Seaspan Corporation Pte. Ltd. « Ces projets démontrent la force de nos partenariats et notre engagement commun en faveur de l'innovation, de l'efficacité et de la décarbonisation. »

Alors que l'industrie progresse vers ses objectifs de décarbonisation, Seaspan s'attache à tirer parti de solutions clés en main et de la numérisation pour moderniser les actifs existants. Grâce à ces efforts, Seaspan continue d'être à la tête, avec ses partenaires, de la transition mondiale vers des opérations maritimes plus propres et plus intelligentes.

À propos de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan est le premier propriétaire et exploitant d'actifs maritimes au monde, qui se concentre sur des contrats de location à long terme et à taux fixe avec les plus grandes compagnies maritimes du monde. Au 30 septembre 2025, la flotte opérationnelle de Seaspan se composait de 241 navires, pro forma pour les nouvelles constructions non livrées, y compris les PCTC et les accords d'achat de navires d'occasion, avec une capacité totale de la flotte d'environ 2,5 millions d'EVP sur une base entièrement livrée.

Relations avec la presse : Cailey Murphy, responsable de la communication d'entreprise, Seaspan Corporation Pte. Ltd, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2799434/Seaspan_Corporation_Seaspan_Strengthens_Fleet_Efficiency_through.jpg