Seaspan 透過全面船舶改裝與升級，強化船隊效能

英屬哥倫比亞倫比亞溫哥華 2025年10月19日 /美通社/ -- Seaspan 欣然提供其於 2013 年展開的 SAVER (Seaspan Action on Vessel Energy Reduction) 計劃最新進展。該計劃早在環境法規開始塑造業界減碳議程之前，便率先承諾推動效率與可持續發展。

在深植企業的 ESG 框架與減碳戰略引領下，公司已於全船隊實施雄心勃勃的船舶改造升級計劃，並與客戶緊密合作，務求提升船舶性能並降低環境衝擊。船舶改造升級不僅是延長船體壽命的有效途徑，更能為客戶實現減排目標並提升燃料靈活性。

Seaspan 已成功完成 552 項獨立升級工程，另有 85 個項目正處於規劃或實施階段。這些計劃涵蓋廣泛的改進措施，包括提升電力系統效能、熱力系統效能及水動力效能，同時進行全面性設備改造。迄今已有 86 艘船舶完成升級，另有 10 艘正進行改造或排定近期升級，其中包括預計於 2026 年中交付的甲醇主機轉換改造項目。

這些項目的總投資額已達 2.265 億美元，涵蓋已執行與規劃中的各項計劃。

憑藉其全面整合的船舶生命週期管理平台——從設計、監工、營運、升級、改造到回收——結合垂直整合的工程、採購與建造能力，Seaspan 的 SAVER 升級計畫可分為三大類別：

節省燃料和效率提升： 螺旋槳及蓋葉片更新 浮力箱 (Bulbous Bow) 改造 主引擎功率下調 能源回收系統



貨物容量優化： 繫纜橋抬升與延伸 堆疊重量增加 繫纜模式強化 CSA 及裝載電腦升級 冷藏艙擴建



綠色燃料及減排： 燃油轉換裝置 洗滌塔安裝 靠岸供電系統 / AMP 系統升級



這些升級措施可降低燃油消耗、提升貨物裝載能力並增強靈活性，使 Seaspan 的客戶能在不斷變化的市場中保持競爭力。

「在 Seaspan，增強車隊是我們減碳策略的核心支柱。透過與客戶一起推動我們的車隊現代化，我們不只改善車隊營運表現，還為可持續航運業提供實用的解決方案，」Seaspan Corporation Pte 主席兼行政總裁 Bing Chen 表示：「這些項目彰顯出我們合作夥伴關係的實力，以及我們對創新、效率和減碳的共同承諾。」

隨著業界邁向去碳化目標，Seaspan 專注於利用整廠解決方案和數碼化以升級現有資產。透過這些努力，Seaspan 持續與合作夥伴攜手引領全球航運業轉型浪潮，邁向更清潔、更智能化的營運模式。

Seaspan Corporation Pte. 簡介

Seaspan 是全球領先的海運資產擁有者和營運商，專注於向全球最著名的航運公司提供長期且費率固定的租賃服務。截至 2025 年 9 月 30 日，Seaspan 的營運船隊由 241 艘船隻組成，考慮到尚未交付的新造船隻（包括 PCTC），總船隊運載能力約為 250 萬 TEU（以完全交付為基礎）。

傳媒聯絡：Cailey Murphy, Seaspan Corporation Pte. Ltd. 傳播主管，電郵：[email protected]

