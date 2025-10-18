Seaspan fortalece la eficiencia de su flota mediante modernizaciones y actualizaciones de sus buques

- Seaspan fortalece la eficiencia de su flota mediante modernizaciones y actualizaciones integrales de sus buques

VANCOUVER, BC, 18 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Seaspan se complace en facilitar una actualización sobre su programa SAVER (Seaspan Action on Vessel Energy Reduction), lanzado en 2013, pionero en un compromiso temprano con la eficiencia y la sostenibilidad, mucho antes de que las regulaciones ambientales comenzaran a dar forma a la agenda de descarbonización de la industria.

Guiada por su marco ESG profundamente arraigado y su estrategia de descarbonización, la compañía ha implementado un ambicioso programa de modernización y actualización de buques en toda su flota, trabajando en estrecha colaboración con los clientes para optimizar el rendimiento de los buques y reducir el impacto ambiental. La modernización y las actualizaciones son formas efectivas de prolongar la vida útil de los buques, a la vez que ofrecen reducción de emisiones y flexibilidad de combustible a los clientes.

Seaspan ha completado con éxito 552 actualizaciones individuales, con otros 85 proyectos planificados o en curso. Estas iniciativas abarcan una amplia gama de mejoras, incluyendo mejoras en la eficiencia eléctrica, termodinámica e hidrodinámica, así como modernizaciones integrales. En total, se han modernizado 86 buques, y otros 10 se encuentran actualmente en proceso de modificación o tienen programadas futuras mejoras, incluyendo la modernización del motor principal a metanol, cuya entrega está prevista para mediados de 2026.

La inversión total en estos proyectos ha alcanzado los 226,5 millones de dólares, incluyendo iniciativas ejecutadas y planificadas.

Aprovechando su plataforma totalmente integrada de gestión del ciclo de vida de los buques, desde el diseño, la supervisión, la operación, la modernización, la actualización y el reciclaje, combinada con ingeniería, adquisiciones y construcción integradas verticalmente, el programa de modernización SAVER de Seaspan puede dividirse en tres categorías principales:

Mejoras en el ahorro y la eficiencia de combustible : Renovación de hélices y aletas de capuchón Modificación del bulbo de proa Reducción de potencia del motor principal Sistemas de recuperación de energía

Optimización de la capacidad de carga : Elevación y extensión del puente de amarre Aumento del peso de la pila Mejora del patrón de amarre Actualización de CSA y la computadora de carga Ampliación del contenedor refrigerado

Combustible ecológico y reducción de emisiones : Modernización de la conversión de combustible Instalación de depuradores Mejoras del sistema de alimentación de tierra/AMP



Estas mejoras reducen el consumo de combustible, aumentan la capacidad de carga y mejoran la flexibilidad, lo que permite a los clientes de Seaspan mantenerse competitivos en un mercado en constante evolución.

"En Seaspan, la mejora de la flota es un pilar fundamental de nuestra estrategia de descarbonización. Al impulsar la modernización de nuestra flota junto con nuestros clientes, no solo mejoramos el rendimiento operativo de la flota, sino que también aportamos una solución práctica a la industria naviera sostenible", afirmó Bing Chen, presidente y consejero delegado de Seaspan Corporation Pte. Ltd. "Estos proyectos demuestran la solidez de nuestras alianzas y nuestro compromiso compartido con la innovación, la eficiencia y la descarbonización".

A medida que la industria avanza hacia sus objetivos de descarbonización, Seaspan se centra en aprovechar soluciones integrales y la digitalización para modernizar los activos existentes. Gracias a estos esfuerzos, Seaspan continúa liderando, junto con sus socios, la transición global hacia operaciones marítimas más limpias e inteligentes.

A cerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, especializado en arrendamientos a largo plazo con tarifa fija con las navieras más importantes del mundo. A 30 de septiembre de 2025, la flota operativa de Seaspan constaba de 241 buques, proforma para buques de nueva construcción pendientes de entrega, incluyendo PCTC y contratos de compraventa de buques de segunda mano, con una capacidad total de aproximadamente 2,5 millones de TEU en condiciones de entrega completa.

