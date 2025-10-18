Seaspan、包括的な船舶改修・改良を通じて船団の運航効率を強化

バンクーバー（ブリティッシュコロンビア州）, 2025年10月19日 /PRNewswire/ -- Seaspanは、業界の脱炭素化方針が環境規制によって形成される以前の2013年に、効率性と持続可能性への先駆的な取り組みとして開始した「SAVER（Seaspanの船舶のエネルギー削減に向けた取り組み）」プログラムの最新状況を報告できることを意義深く受け止めています。

同社は、企業理念として深く根付いたESGフレームワークと脱炭素化戦略に基づき、船団全体にわたる船舶の改修・改良を推進する大胆なプログラムを実施しており、顧客と緊密に連携しながら、船舶性能の向上と環境負荷の低減に取り組んでいます。改修・改良は、船舶の寿命を延ばすと同時に、顧客に対して排出量の削減と燃料選択の柔軟性を提供する効果的な手段です。

Seaspanはこれまでに552件の個別改良を完了しており、さらに85件のプロジェクトが計画中または進行中です。これらの取り組みには、電気的・熱力学的・流体力学的効率の向上を含む幅広い改良や、包括的な改修が含まれています。これまでに合計86隻の船舶が改良を完了しており、さらに10隻が現在改修中または今後の改良が予定されています。これには、2026年半ばに引き渡し予定のメタノール主機関への改修も含まれています。

これらのプロジェクトへの総投資額は、実施済みおよび計画中の取り組みを含め、2億2,650万ドルに達しています。

設計・監督・運航・改良・改修・リサイクルに至るまでの完全統合型船舶ライフサイクル管理プラットフォームと、垂直統合されたエンジニアリング、調達、建設機能を活用し、SeaspanのSAVER改良プログラムは、大きく分けて以下の3つのカテゴリーに分類されます。

燃料節約および効率向上対策

プロペラおよびキャップフィンの更新



球状船首の改良



主機関の出力低減



エネルギー回収システム

貨物積載能力の最適化

ラッシングブリッジの嵩上げおよび延長



スタック重量の増加



ラッシングパターンの改良



CSAおよびローディングコンピューターのアップグレード



リーファー設備の拡張

グリーン燃料および排出削減対策

燃料転換改修



スクラバーの設置



陸上電力供給/AMPシステムのアップグレード

これらの改良は燃料消費を削減し、貨物積載能力を向上させ、柔軟性を高めることで、変化し続ける市場環境の中でもSeaspanの顧客が競争力を維持できるよう支援しています。

「Seaspanにおいて、船団の高度化は当社の脱炭素化戦略の中核をなす柱です。顧客と共に船団の近代化を推進することで、運航性能の向上だけでなく、持続可能な海運業界に向けた実践的なソリューションを提供しています」と、Seaspan Corporation Pte. Ltd.の社長兼CEOであるBing Chen氏は述べています。「これらのプロジェクトは、当社のパートナーシップの強さと、イノベーション・効率性・脱炭素化への共通の取り組みを体現するものです。」

業界が脱炭素化目標に向けて前進する中、Seaspanは既存資産の高度化を図るため、ターンキーソリューションとデジタル化の活用に注力しています。これらの取り組みを通じて、Seaspanはパートナーと共に、よりクリーンでスマートな海上運航への世界的な転換を最前線で牽引し続けています。

Seaspan Corporation Pte. Ltd. について

Seaspanは、世界有数の主要海運会社に対し、長期固定金利リースを中心とした事業を展開する、世界最大級の海運資産保有・運航会社です。2025年9月30日時点で、Seaspanの運航船団はPCTCや中古船購入契約を含む未引き渡しの新造船を加味したプロフォーマベースで241隻に達しており、全艦引き渡し後の総船団容量は約250万TEUとなります。

