Seaspan steigert die Effizienz der Flotte durch umfassende Nachrüstung und Modernisierung von Schiffen

VANCOUVER, BC, 18. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Seaspan freut sich, ein Update zu seinem SAVER (Seaspan Action on Vessel Energy Reduction) Programm zu geben, das 2013 ins Leben gerufen wurde und ein frühes Engagement für Effizienz und Nachhaltigkeit darstellte, lange bevor Umweltvorschriften die Dekarbonisierungsagenda der Branche prägten.

Seaspan Corporation Logo

Geleitet von seinem fest verankerten ESG-Rahmenwerk und seiner Dekarbonisierungsstrategie hat das Unternehmen ein ehrgeiziges Programm zur Nachrüstung und Aufrüstung der gesamten Flotte umgesetzt, und arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um die Leistung der Schiffe zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern. Nachrüstungen und Upgrades sind wirksame Mittel, um die Lebensdauer von Schiffen zu verlängern und gleichzeitig den Kunden Emissionsreduzierung und Kraftstoffflexibilität zu bieten.

Seaspan hat 552 individuelle Modernisierungen erfolgreich abgeschlossen, weitere 85 Projekte sind entweder geplant oder bereits im Gange. Diese Initiativen umfassen ein breites Spektrum an Verbesserungen, darunter die Verbesserung der elektrischen, thermodynamischen und hydrodynamischen Effizienz sowie umfassende Nachrüstungen. Insgesamt wurden 86 Schiffe umgerüstet, 10 weitere befinden sich derzeit in der Umrüstungsphase oder sollen demnächst umgerüstet werden, einschließlich der Umrüstung der Hauptmaschine auf Methanol, die Mitte 2026 ausgeliefert werden soll.

Die Gesamtinvestitionen in diese Projekte belaufen sich auf 226,5 Mio. USD, wobei sowohl bereits durchgeführte als auch geplante Initiativen berücksichtigt sind.

Das SAVER-Upgrade-Programm von Seaspan basiert auf einer vollständig integrierten Plattform für das Lebenszyklusmanagement von Schiffen, die von der Konstruktion über die Überwachung, den Betrieb, die Aufrüstung, die Nachrüstung und das Recycling bis hin zum vertikal integrierten Engineering, der Beschaffung und dem Bau reicht, und lässt sich in drei Hauptkategorien unterteilen:

Kraftstoffeinsparung und Effizienzverbesserungen: Erneuerung von Propeller und Kappenflossen Bulbous Bow Modifikation Derating der Hauptmaschine Systeme zur Energierückgewinnung



Optimierung der Frachtkapazität: Erhöhung und Erweiterung der Laschbrücke Erhöhung des Stapelgewichts Zurrmusterverbesserung CSA- und Ladecomputer-Upgrades Reefer-Expansion



Grüne Kraftstoffe und Emissionsreduzierung: Nachrüstungen zur Kraftstoffumstellung Scrubber-Installation Landstrom / AMP-System-Upgrades



Diese Modernisierungen verringern den Treibstoffverbrauch, erhöhen die Beladbarkeit der Fracht und verbessern die Flexibilität, so dass die Kunden von Seaspan in einem sich wandelnden Markt wettbewerbsfähig bleiben können.

„Bei Seaspan ist die Verbesserung der Flotte eine zentrale Säule unserer Dekarbonisierungsstrategie. Indem wir die Modernisierung unserer Flotte gemeinsam mit unseren Kunden vorantreiben, verbessern wir nicht nur die Betriebsleistung der Flotte, sondern tragen auch zu einer praktischen Lösung für die nachhaltige Schifffahrtsindustrie bei", so Bing Chen, Präsident und CEO der Seaspan Corporation Pte. Ltd. „Diese Projekte zeigen die Stärke unserer Partnerschaften und unser gemeinsames Engagement für Innovation, Effizienz und Dekarbonisierung".

Da die Branche auf dem Weg zu ihren Dekarbonisierungszielen voranschreitet, konzentriert sich Seaspan auf die Nutzung schlüsselfertiger Lösungen und die Digitalisierung, um bestehende Anlagen zu modernisieren. Durch diese Bemühungen ist Seaspan zusammen mit seinen Partnern weiterhin führend beim weltweiten Übergang zu einem saubereren und intelligenteren Schiffsbetrieb.

Über Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan ist der weltweit führende Eigentümer und Betreiber von Schifffahrtsanlagen, der sich auf langfristige, festverzinsliche Mietverträge mit den bekanntesten Reedereien der Welt konzentriert. Zum 30. September 2025 bestand die Betriebsflotte von Seaspan aus 241 Schiffen, pro forma für nicht ausgelieferte Neubauten, einschließlich PCTCs und Kaufverträgen für gebrauchte Schiffe, mit einer Gesamtflottenkapazität von ca. 2,5 Millionen TEU auf der Basis von Auslieferungen.

Medienkontakt: Cailey Murphy, Leiterin der Unternehmenskommunikation, Seaspan Corporation Pte. Ltd, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2799434/Seaspan_Corporation_Seaspan_Strengthens_Fleet_Efficiency_through.jpg