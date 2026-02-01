加拿大皇家鑄幣廠「紀念黑人歷史」銀幣系列向西非阿丁克拉符號的藝術價值與文化意義致敬

這枚硬幣的背面設計由加拿大藝術家 Kwame Delfish 操刀，三個同心圓環狀排列的傳統阿丁克拉圖紋環繞着象徵加拿大的楓葉。最內層圓環由兩個 Mpatapo 符號以垂直配對形式重複排列而成，該符號代表和解之結 (peace knot of reconciliation)。第二層圓環則由一系列阿丁克拉符號組成，分別象徵大地之母的神聖、多元中的團結，以及象徵尊重與問候的 Mekyia Wo 符號。最外層圓環在四個基本方位上，以置於兩個 Mpatapo 符號之上的楓葉作為錨點，與最內層設計相互呼應，而每個象限則展示象徵團結與人際關係的符號。

硬幣正面飾以楓葉圖案，並刻有由加拿大藝術家 Steven Rosati 設計的英皇查理斯三世陛下 (His Majesty King Charles III) 肖像。

硬幣設計師 Kwame Delfish 表示：「作為一名具加勒比海血統的藝術家，我與阿丁克拉符號以及其承載、源自西非的祖先智慧有着深厚連結。每一個符號都訴說着力量、團結與使命等價值，至今仍持續指引着我們的社群，最初，我構思將這個設計以方形排列呈現，以向孕育這些符號的阿丁克拉布料致敬。

然而，隨著設計過程的演進，圓形的排列顯然更能反映出文化傳承、情感連結與集體的適應力。」2026 年 20 元精製銀幣——「紀念黑人歷史：阿丁克拉符號」全球限量發行 5,000 枚，建議零售價為 199.95 元。可透過以下方式聯絡鑄幣廠訂購這款全新的收藏幣：1-800-267-1871（加拿大）、1-800-268-6468（美國），或瀏覽 www.mint.ca。這款收藏幣亦將於渥太華及溫尼伯的加拿大皇家鑄幣廠精品店、指定加拿大郵政局，以及透過鑄幣廠的全球經銷商與代理商網絡發售。

關於加拿大皇家鑄幣廠

加拿大皇家鑄幣廠是一家皇家法定機構，負責鑄造及發行加拿大流通硬幣。鑄幣廠是全球規模最大、業務多元化的鑄幣機構之一，製造屢獲殊榮的收藏級硬幣、市場領先的貴金屬投資產品，以及加拿大備受尊崇的軍事及民用榮譽勳章。作為一家享譽盛名的倫敦金銀市場協會及紐約商品交易所 (COMEX) 認可的「合格交割」精煉商，鑄幣廠亦提供一系列頂級的黃金及白銀精煉服務。秉持對環境保護的承諾、致力營造安全且共融的工作環境，並為其營運所在社區帶來正面影響，鑄幣廠將環境、社會及管治實踐融入其營運的各個層面。

