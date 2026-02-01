- La serie de monedas de plata conmemorativas de la historia negra de Royal Canadian Mint celebra el arte y la importancia cultural de los símbolos Adinkra de África Occidental

OTTAWA, ON, 1 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo de la celebración del Mes de la Historia Negra en todo el país, la moneda de plata fina de 20 dólares de 2026 de Royal Canadian Mint, Conmemorando la Historia Negra: Símbolos Adinkra, rinde homenaje al rico legado ancestral del pueblo Akan de Ghana. Su iconografía visual, que expresa valores, proverbios y sabiduría histórica, ha influido profundamente en la cultura de África Occidental y tiene un profundo significado para muchos canadienses negros. Símbolos que representan el respeto, la paz y la comunidad se fusionan con iconos canadienses en una inspiradora moneda de colección de plata pura al 99,99%, disponible desde hoy.

"Para Royal Canadian Mint es importante que nuestras monedas contribuyan a contar una historia más completa de Canadá, abordando diversos temas que resaltan las experiencias y el patrimonio cultural de las numerosas personas que consideran a Canadá su hogar", declaró Simon Kamel, presidente interino y consejero delegado de Royal Canadian Mint. "Mientras la Casa de la Moneda continúa apoyando la celebración del Mes de la Historia Negra con monedas de colección especialmente diseñadas, nos complace celebrar las raíces de África Occidental de muchos canadienses negros mostrando el arte y la espiritualidad de los símbolos Adinkra".

El diseño del reverso de la moneda, obra del artista canadiense Kwame Delfish, presenta tres anillos concéntricos con motivos tradicionales Adinkra que rodean una hoja de arce central que representa a Canadá. El anillo más interno consiste en una pareja vertical repetida de dos símbolos Mpatapo, el nudo de la paz de la reconciliación. El segundo anillo presenta una secuencia repetida de símbolos Adinkra que representan la divinidad de la Madre Tierra, la unidad en la diversidad y el símbolo Mekyia Wo de respeto y saludo. El anillo exterior está anclado en los puntos cardinales por la hoja de arce sobre dos símbolos Mpatapo, que evocan la capa más interna, mientras que cada cuadrante muestra símbolos que representan la unidad y las relaciones humanas. El anverso presenta un diseño de hoja de arce y la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III, obra del artista canadiense Steven Rosati.

"Como artista de ascendencia caribeña, siento una profunda conexión con los símbolos Adinkra y la sabiduría ancestral que transmiten desde África Occidental. Cada símbolo evoca valores de fuerza, unidad y propósito que siguen guiando a nuestras comunidades hoy en día", indicó el diseñador de monedas Kwame Delfish. "Inicialmente, imaginé este diseño en una disposición cuadrada para rendir homenaje a la tela Adinkra de la que derivan estos símbolos. Sin embargo, a medida que el diseño evolucionó, se hizo evidente que la disposición circular reflejaría la continuidad de la cultura, la conexión y la resiliencia colectiva".

Limitada a una tirada de 5.000 monedas en todo el mundo, la Moneda de Plata Fina de 20 dólares de 2026 - Conmemorando la Historia Afroamericana: Símbolos Adinkra se vende por 199,95 dólares. Esta nueva pieza de colección puede adquirirse contactando con la Casa de la Moneda al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en Estados Unidos o en www.mint.ca . También estará disponible en las boutiques de Royal Canadian Mint en Ottawa y Winnipeg, en las oficinas participantes de Canada Post y a través de la red global de comerciantes y distribuidores de Royal Canadian Mint.

Acerca de Royal Canadian Mint

