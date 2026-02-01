LA SÉRIE DE PIÈCES EN ARGENT FIN COMMÉMORATION DE L'HISTOIRE DES NOIRS DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REND HOMMAGE À LA BEAUTÉ ET À LA PORTÉE CULTURELLE DES SYMBOLES ADINKRA DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

OTTAWA, ON, 1er février 2026 /PRNewswire/ -- À l'heure où l'on célèbre le Mois de l'histoire des Noirs aux quatre coins du pays, la Monnaie royale canadienne rend hommage au riche héritage ancestral du peuple Akan du Ghana en émettant la pièce de 20 $ en argent fin 2026 – Commémoration de l'histoire des Noirs : Symboles Adinkra. Cette iconographie, qui exprime les valeurs, les proverbes et la sagesse de longue date de ce peuple, a fortement influencé la culture ouest-africaine et revêt un sens profond pour de nombreuses personnes noires au Canada. Des symboles Adinkra représentant le respect, la paix et la communauté s'entremêlent à des emblèmes canadiens sur notre nouvelle pièce de collection inspirante en argent pur à 99,99 %, disponible dès aujourd'hui.

Royal Canadian Mint Logo

« La Monnaie royale canadienne a à cœur de créer des pièces qui racontent l'histoire plus complète du Canada en explorant une diversité de thèmes à l'image des expériences et de l'héritage culturel des personnes vivant au pays », affirme Simon Kamel, président par intérim de la Monnaie royale canadienne. « La Monnaie, qui continue de soutenir la célébration du Mois de l'histoire des Noirs avec le lancement de pièces de collection spécialement conçues, a l'honneur de rendre hommage aux racines ouest-africaines de nombreuses personnes canadiennes noires en soulignant la beauté et la spiritualité des symboles Adinkra. »

Le motif au revers, œuvre de l'artiste canadien Kwame Delfish, montre trois anneaux concentriques de motifs Adinkra traditionnels qui entourent une feuille d'érable centrale représentant le Canada. L'anneau le plus au centre est composé d'une combinaison verticale répétée de deux symboles Mpatapo (le nœud de la paix et de la réconciliation). Un deuxième anneau présente une séquence répétée de symboles Adinkra représentant la divinité de la Terre Mère et l'unité dans la diversité, ainsi que Mekyia Wo, symbole de respect et de salutation. L'anneau extérieur est ancré aux quatre points cardinaux par une feuille d'érable surmontant deux symboles Mpatapo qui rappellent l'anneau le plus au centre. Chaque quadrant montre les symboles représentant l'unité et les relations humaines. L'avers, orné d'un motif récurrent de feuilles d'érable, est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

« En tant qu'artiste d'origine caribéenne, je ressens un lien très profond avec les symboles Adinkra et la sagesse ancestrale qu'ils propagent depuis l'Afrique de l'Ouest. Chaque symbole évoque les valeurs de force, d'unité et d'intention qui continuent de guider nos collectivités aujourd'hui », explique Kwame Delfish, l'artiste concepteur du motif. « Au départ, j'imaginais ce motif arrangé en carré pour rendre hommage au tissu Adinkra d'où ces symboles proviennent. Cependant, au fur et à mesure que le motif évoluait, il est devenu clair que la disposition circulaire refléterait mieux la continuité de la culture, des liens et de la résilience collective. »

La pièce de 20 $ en argent fin 2026 – Commémoration de l'histoire des Noirs : Symboles Adinkra, dont le tirage mondial est limité à 5 000 exemplaires, est vendue au prix de 199,95 $. Pour commander cette nouvelle pièce de collection, il suffit de communiquer avec la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou de visiter le site www.monnaie.ca. Vous la trouverez également dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements participants de Postes Canada et dans le réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Des images de cette pièce sont disponibles ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

Renseignements : Monnaie royale canadienne, Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2872869/Royal_Canadian_Mint__RCM__THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_S_COMMEMORATIN.jpg