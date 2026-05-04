SOFTSWISS y Rubens Barrichello inician su tercer año de colaboración

SOFTSWISS, una empresa tecnológica global que proporciona software para la industria del iGaming, celebra dos años de colaboración con Rubens Barrichello, director no ejecutivo en Latinoamérica.

SAO PAULO, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En los últimos dos años de colaboración con Rubens Barrichello, SOFTSWISS ha fortalecido significativamente su presencia en Brasil. En el primer trimestre de 2026, en comparación con el primer trimestre de 2025, el proveedor de tecnología B2B incrementó las apuestas totales en un 65 % y los ingresos brutos del juego (GGR) en un 64 %.

2 Years of Partnership: SOFTSWISS & Rubens Barrichello

La empresa también ha ampliado su presencia local, pasando de un único representante a un equipo especializado en desarrollo de negocio, gestión de cuentas y marketing. Esta expansión mejora el servicio al cliente, garantizando asistencia oportuna y la entrega de proyectos en toda la región.

Como una de las figuras más reconocidas del mundo de las carreras en Brasil, Barrichello desempeña un papel fundamental en la conexión de la empresa con el mercado local, apoyando iniciativas educativas y colaborando con socios. También ha representado a SOFTSWISS en importantes eventos del sector, como Futurecom 2025 y BiS SiGMA South America 2026.

"Estoy muy satisfecho con nuestra fructífera colaboración. En nuestro tercer año, nos centramos en seguir desarrollando lo que hemos comenzado. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo a involucrar a los socios a través de experiencias de competición; es una forma de compartir algo personal y, al mismo tiempo, crear vínculos reales", comentó Rubens Barrichello.

Tras varias rondas de sesiones estratégicas con la alta dirección, la empresa ha definido los objetivos comerciales clave para 2026. Una de las prioridades se inspira en la experiencia multidisciplinar de Rubens Barrichello: ofrecer soluciones con mayor rapidez para acelerar el desarrollo de productos y mejorar la productividad en todas las funciones empresariales.

Ivan Montik, fundador de SOFTSWISS, comentó: "Como aficionado a las carreras de toda la vida, sé que en los negocios, al igual que en la pista, los milisegundos pueden marcar la diferencia. La velocidad y la precisión son aún más importantes en largas distancias. Esto es precisamente lo que Rubens inspira en nuestro trabajo diario. Esta mentalidad ha contribuido a consolidar nuestra posición en el sector y seguirá impulsándonos hacia adelante".

Este enfoque ya está dando frutos. En tan solo dos meses, el equipo de SOFTSWISS lanzó un nuevo producto B2B que permite a los operadores de iGaming ofrecer apuestas basadas en eventos reales mediante un modelo de cuotas fijas, satisfaciendo así la creciente demanda del público sin salirse de su ámbito de negocio habitual.

Acerca de SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa tecnológica internacional con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras para la industria del iGaming. SOFTSWISS ofrece software integral para la gestión de proyectos de iGaming.