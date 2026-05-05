SOFTSWISS와 루벤스 바리첼로, 파트너십 3년 차 돌입

iGaming 업계에 소프트웨어를 제공하는 글로벌 기술 기업 SOFTSWISS가 루벤스 바리첼로 라틴아메리카 담당 비상임 이사와 파트너십 2주년을 기념했다

상파울루, 브라질, 2026년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 지난 2년간 루벤스 바리첼로(Rubens Barrichello) 이사와 협력하며 브라질 내 입지를 획기적으로 강화한 B2B 기술 제공업체 SOFTSWISS의 2026년 1분기 총 베팅 규모가 2025년 1분기 대비 65%, GGR은 64% 증가했다.

또한 회사는 현지 입지를 단일 대표 체제에서 비즈니스 개발, 고객 관리, 마케팅에 집중하는 전담팀 체제로 확대했다. 이러한 확장은 고객 서비스를 개선해 역내 전반에서 시의적절한 지원과 프로젝트 납품을 보장한다.

2 Years of Partnership: SOFTSWISS & Rubens Barrichello

브라질에서 가장 잘 알려진 레이싱 인물 중 한 명인 바리첼로 비상임 이사는 회사를 현지 시장과 연결하고, 교육 이니셔티브를 지원하며, 파트너와의 소통을 강화하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다. 또한 2025 퓨처컴(Futurecom 2025)과 2026 BiS SiGMA 남미(BiS SiGMA South America 2026)를 비롯한 주요 업계 행사에서 SOFTSWISS를 대표했다.

루벤스 바리첼로 이사는 "생산적인 파트너십에 만족한다. 협력 3년 차에는 우리가 시작한 일을 계속 발전시키는 데 집중할 것"이라면서 "레이싱 경험을 통해 팀이 파트너와 소통할 수 있도록 돕고 싶다. 이는 개인적인 경험을 공유하면서도 실질적인 관계를 구축하는 방법"이라고 말했다.

SOFTSWISS는 C레벨 경영진과 여러 차례 전략 세션을 진행한 뒤 2026년 핵심 비즈니스 목표를 정의했다. 우선순위 중 하나는 루벤스 바리첼로 이사의 다학제적 경험에서 영감을 받은 것으로, 솔루션을 더 빠르게 제공해 제품 개발을 가속하고 전 사업 기능 전반의 생산성을 높이는 것이다.

SOFTSWISS의 이반 몬틱(Ivan Montik) 창립자는 "평생 레이싱 팬으로 살아온 사람으로서, 트랙에서와 마찬가지로 비즈니스에서도 밀리초가 성공을 좌우할 수 있다는 점을 알고 있다. 장거리에서는 속도와 정확성이 더욱 중요하다. 이것이 바로 루벤스가 우리의 일상 업무에 불어넣는 영감이다. 이러한 사고방식은 업계에서 우리의 입지를 형성하는 데 도움이 됐으며 앞으로도 우리를 전진시키는 원동력이 될 것이다"라고 말했다.

이러한 집중은 이미 성과로 나타나고 있다. SOFTSWISS 팀은 단 두 달 만에 새로운 B2B 제품을 출시했다. 이 제품은 iGaming 운영사가 고정 배당률 모델을 통해 실제 세계의 이벤트 기반 베팅을 제공할 수 있도록 하며, 익숙한 사업 영역 안에서 변화하는 이용자 수요에 대응할 수 있게 한다.

SOFTSWISS 소개

SOFTSWISS는 iGaming 업계를 위한 혁신적 솔루션 개발 분야에서 15년 이상의 경험을 보유한 국제 기술 기업이다. SOFTSWISS는 iGaming 프로젝트 관리를 위한 종합 소프트웨어를 제공한다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2970260/SOFTSWISS_Rubens.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2866432/5947538/SOFTSWISS_Logo.jpg

SOURCE SOFTSWISS