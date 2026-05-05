SOFTSWISS und Rubens Barrichello gehen in das dritte Jahr ihrer Zusammenarbeit

SOFTSWISS, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das Software für die iGaming-Branche anbietet, feiert die zweijährige Zusammenarbeit mit Rubens Barrichello, dem nicht geschäftsführenden Direktor für Lateinamerika.

SAO PAULO, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- In den letzten zwei Jahren der Zusammenarbeit mit Rubens Barrichello hat SOFTSWISS seine Präsenz in Brasilien deutlich ausgebaut. Im ersten Quartal 2026verzeichnete der B2B-Technologieanbieter im Vergleich zum ersten Quartal 2025einen Anstieg der Gesamteinsätze um 65 % und des Bruttospielertrags ( GGR) um 64 %.

2 Jahre Partnerschaft: SOFTSWISS & Rubens Barrichello

Das Unternehmen hat zudem seine lokale Präsenz von einem einzelnen Vertreter auf ein engagiertes Team ausgebaut, das sich auf Geschäftsentwicklung, Kundenbetreuung und Marketing konzentriert. Diese Erweiterung verbessert den Kundenservice und gewährleistet zeitnahe Unterstützung sowie die termingerechte Projektabwicklung in der gesamten Region.

Als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des brasilianischen Motorsports spielt Barrichello eine Schlüsselrolle bei der Verbindung des Unternehmens mit dem lokalen Markt, der Unterstützung von Bildungsinitiativen und der Zusammenarbeit mit Partnern. Er hat SOFTSWISS zudem auf bedeutenden Branchenveranstaltungen vertreten, darunter die Futurecom 2025 und die BiS SiGMA South America 2026.

„Ich freue mich über unsere produktive Partnerschaft. In unserem dritten Jahr liegt unser Fokus darauf, auf dem bereits Erreichten weiter aufzubauen. Ich freue mich darauf, dem Team dabei zu helfen, Partner durch Rennsport-Erlebnisse zu gewinnen – das ist eine Möglichkeit, etwas Persönliches zu teilen und gleichzeitig echte Verbindungen aufzubauen", kommentierte Rubens Barrichello.

Nach mehreren Runden strategischer Sitzungen mit der Geschäftsleitung hat das Unternehmen die wichtigsten Geschäftsziele für 2026 definiert. Eine der Prioritäten ist von Rubens Barrichellos multidisziplinärer Erfahrung inspiriert – Lösungen schneller bereitzustellen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Produktivität über alle Geschäftsbereiche hinweg zu verbessern.

Ivan Montik, Gründer von SOFTSWISS, kommentierte: „Als lebenslanger Rennsportfan weiß ich, dass im Geschäftsleben, genau wie auf der Rennstrecke, Millisekunden über den Erfolg entscheiden können. Geschwindigkeit und Präzision sind auf langen Strecken sogar noch wichtiger. Genau das ist es, wozu Rubens uns bei unserer täglichen Arbeit inspiriert. Es ist diese Denkweise, die unsere Position in der Branche mitgeprägt hat und uns auch weiterhin vorantreiben wird."

Dieser Fokus zeigt bereits Ergebnisse. In nur zwei Monatenhat das SOFTSWISS-Team ein neues B2B-Produkt auf den Markt gebracht. Es ermöglicht iGaming-Betreibern, über ein Festquotenmodell eventbasierte Wetten auf reale Ereignisse anzubieten, wodurch sie der sich wandelnden Nachfrage des Publikums gerecht werden und gleichzeitig in ihrem vertrauten Geschäftsbereich bleiben.

Informationen zu SOFTSWISS

SOFTSWISS ist ein internationales Technologieunternehmen mit über 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen für die iGaming-Branche. SOFTSWISS bietet umfassende Software für die Verwaltung von iGaming-Projekten.

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