SOFTSWISS et Rubens Barrichello entament leur troisième année de collaboration

SOFTSWISS, un fournisseur mondial de logiciels pour l'industrie iGaming, célèbre deux ans de collaboration avec Rubens Barrichello, directeur non exécutif pour l'Amérique latine.

SÃO PAULO, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- Au cours des deux dernières années de collaboration avec Rubens Barrichello, SOFTSWISS a considérablement renforcé sa présence au Brésil. Au T1 2026, par rapport au T1 2025, le fournisseur de technologie B2B a présenté une hausse de 65% des mises totales et une hausse de 64% des revenus bruts des jeux.

Deux ans de partenariat : SOFTSWISS et Rubens Barrichello

L'entreprise a également renforcé sa présence locale en passant d'un seul représentant à une équipe dédiée au développement commercial, à la gestion des comptes et au marketing. Cette expansion permet d'améliorer le service à la clientèle, en garantissant une assistance réactive et la réalisation de projets dans toute la région.

Barrichello, l'une des figures les plus connues de la course automobile au Brésil, joue un rôle clé dans le rapprochement de l'entreprise avec le marché local, en soutenant les initiatives éducatives et en s'engageant auprès des partenaires. Il a également représenté SOFTSWISS lors de grands événements industriels comme Futurecom 2025 et BiS SiGMA South America 2026.

« Je me réjouis de notre partenariat productif. Au cours de notre troisième année d'existence, nous continuerons à consolider ce que nous avons commencé. Je suis impatient d'aider l'équipe à interagir avec ses partenaires dans le cadre d'expériences de course, c'est une façon de partager quelque chose de personnel tout en construisant des liens réels », déclare Rubens Barrichello.

À la suite de plusieurs séries de sessions stratégiques avec les cadres supérieurs, l'entreprise a défini des objectifs commerciaux clés pour 2026. L'une des priorités s'inspire de l'expérience pluridisciplinaire de Rubens Barrichello pour fournir plus rapidement des solutions afin d'accélérer le développement des produits et d'améliorer la productivité dans l'ensemble des fonctions commerciales.

Ivan Montik, fondateur de SOFTSWISS, déclare : « J'ai toujours été passionné de course automobile, et je sais que dans les affaires, tout comme sur la piste, les millisecondes peuvent être la clé du succès. La vitesse et la précision sont encore plus importantes sur les longues distances. C'est exactement ce que Rubens inspire dans notre travail quotidien. C'est cet état d'esprit qui a contribué à façonner notre position dans l'industrie et qui continuera à nous faire avancer ».

Cette stratégie porte déjà ses fruits. En l'espace de deux mois, l'équipe de SOFTSWISS a lancé un nouveau produit B2B. Ce produit permet aux exploitants de jeux d'argent de proposer des paris sur des événements réels dans le cadre d'un modèle de cotes fixes, répondant ainsi à l'évolution de la demande du public tout en restant dans leur domaine d'activité habituel.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une société technologique internationale qui a plus de 15 ans d'expérience dans le développement de solutions innovantes pour l'industrie des jeux d'argent. SOFTSWISS propose un logiciel complet pour la gestion des projets iGaming.

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