Cango旗下HPC與AI Inference子公司EcoHash 正式啟動商業營運

達拉斯2026年4月13日 /美通社/ -- 致力於全球布局的集能源與AI算力於一體的比特幣礦企Cango Inc. (NYSE: CANG) （「Cango」或「公司」），今日宣佈其子公司EcoHash Technology LLC（「EcoHash」或「子公司」）的官方網站正式啟用。平台網址為 www.ecohash.com，作為EcoHash高效能運算（HPC）與AI推論業務的主要介面。此平台旨在簡化與兩大核心群體的策略對接：一是追求低延遲、貼近資料源頭運算的 AI 開發者；二是希望透過模組化方式，實現基礎設施多元化的高耗能運算業者。

根據高盛研究（Goldman Sachs Research）預測，到 2030 年，美國資料中心的電力需求將可能達到 700 TWh，主要來自 AI 推論的工作負載。然而，市場上可提供的最大電力供應僅略高於 300 TWh，這凸顯了急遽增長的運算需求與基礎設施部署延誤之間約400 TWh的結構性差距。EcoHash透過利用Cango的全球能源佈局，部署標準化、即插即用的運算模組，並搭配其專有的EcoLink協調平台來應對以上挑戰。這個整合系統能統一調度地理上分散的運算能力，透過智能故障轉移，提供企業級的服務穩定度，因而提供可彈性擴展、低延遲的運算能力，且按需隨時啟動的運算服務。

Cango正將其位於喬治亞州、自有50MW的挖礦設施中的空間投入此計劃。透過利用該設施的現有基礎設施與能源接入，該處將以全系列貨櫃模型作為「實體展示間」運作。此設施不僅展示在不同熱能與電力配置下的實際運作效能，也作為數字基礎設施與挖礦生態系統中，產業合作夥伴的策略性概念驗證中心。透過展示這些即插即用模組的商業可行性，Cango旨在邀請全球合作夥伴整合進入EcoHash網絡。這一合作模式旨在建立一個穩健的、全球分佈的AI電力網絡，將喬治亞州的模式複製到Cango現有網絡內外具有高潛力的場地。

EcoHash首席技術長Jack Jin評論道：「EcoHash是我們建構未來平台策略的核心載體，也是我們的下一階段的成長引擎，現已進入加速商業化進程。我們自主研發的協調層，作為我們網絡的中樞神經系統，其設計目標在於實現智能化、即時的資源分配。隨著我們的節點基礎設施擴展，這能將分散式的能源資產直接連結到大型語言模型（LLM）推論、生成式AI以及越來越多的運算密集型應用的需求。」

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SOURCE Cango Inc.