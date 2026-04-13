EcoHash, công ty con chuyên về điện toán hiệu năng cao (HPC) và suy luận AI của Cango, chính thức đi vào vận hành thương mại

DALLAS, ngày 14 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" hoặc "Công ty"), công ty khai thác Bitcoin hàng đầu tận dụng hoạt động toàn cầu để phát triển nền tảng tích hợp năng lượng và điện toán AI, hôm nay công bố ra mắt cổng thông tin số chính thức cho công ty con EcoHash Technology LLC ('EcoHash' hoặc 'Công ty con'). Có thể truy cập tại www.ecohash.com, nền tảng này đóng vai trò là giao diện chính cho các hoạt động điện toán hiệu năng cao (HPC) và suy luận AI của EcoHash. Trang web được thiết kế nhằm tối ưu hóa tương tác chiến lược với hai nhóm đối tượng chính: các nhà phát triển AI đang tìm kiếm năng lực điện toán độ trễ thấp, gần nguồn (near-source), và các nhà vận hành điện toán tiêu tốn nhiều năng lượng đang theo đuổi các lộ trình triển khai dạng mô-đun nhằm đa dạng hóa cơ sở hạ tầng.

Theo dự báo của Goldman Sachs Research, nhu cầu điện cho các trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể đạt 700 TWh vào năm 2030, chủ yếu được thúc đẩy bởi các khối lượng công việc suy luận AI, trong khi nguồn cung tối đa hiện chỉ ở mức hơn 300 TWh, nhấn mạnh một khoảng thiếu hụt mang tính cấu trúc khoảng 400 TWh giữa nhu cầu điện toán tăng vọt và việc triển khai hạ tầng còn chậm trễ. EcoHash giải quyết những thách thức này bằng cách tận dụng mạng lưới năng lượng toàn cầu của Cango để triển khai các mô-đun điện toán tiêu chuẩn hóa theo mô hình "plug-and-play", kết hợp với Nền tảng Điều phối EcoLink độc quyền của mình. Hệ thống tích hợp này hợp nhất và điều phối năng lực điện toán phân tán theo địa lý nhằm cung cấp thời gian hoạt động đạt chuẩn doanh nghiệp thông qua cơ chế chuyển đổi dự phòng tự động một cách thông minh. Kết quả là khả năng điện toán co giãn, độ trễ thấp, có khả năng mở rộng liền mạch và kích hoạt theo nhu cầu.

Cango đang dành không gian tại cơ sở khai thác 50MW thuộc sở hữu của mình tại Georgia cho sáng kiến này. Bằng cách tận dụng hạ tầng sẵn có và khả năng tiếp cận nguồn năng lượng, cơ sở này sẽ vận hành các mô hình container đầy đủ như một "mô hình trình diễn thực tiễn". Cơ sở này không chỉ được thiết kế để trình diễn hiệu suất trong điều kiện thực tế với các cấu hình nhiệt và điện năng khác nhau, mà còn đóng vai trò là trung tâm kiểm chứng ý tưởng chiến lược cho các đối tác ngành trong hệ sinh thái khai thác và hạ tầng kỹ thuật số. Thông qua việc trình diễn tính khả thi thương mại của các mô-đun "plug-and-play" này, Cango hướng tới việc mời gọi các đối tác toàn cầu tham gia vào mạng lưới EcoHash. Cách tiếp cận hợp tác này hướng tới việc xây dựng một mạng lưới điện toán AI phân tán trên toàn cầu mạnh mẽ, nhân rộng mô hình Georgia tại các địa điểm có tiềm năng cao cả trong và ngoài mạng lưới hiện tại của Cango.

Jack Jin, Giám đốc Công nghệ của EcoHash, cho biết: "EcoHash đại diện cho công cụ cốt lõi trong chiến lược của chúng tôi nhằm xây dựng một nền tảng sẵn sàng cho tương lai và đóng vai trò là động lực tăng trưởng tiếp theo, hiện đang bước vào giai đoạn thương mại hóa nhanh chóng. Lớp điều phối độc quyền của chúng tôi, hệ thần kinh trung ương của toàn bộ mạng lưới, được xây dựng để cho phép phân bổ tài nguyên thông minh theo thời gian thực. Điều này kết nối trực tiếp các tài sản năng lượng phi tập trung với nhu cầu suy luận của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tạo sinh và ngày càng nhiều ứng dụng đòi hỏi năng lực điện toán khi hạ tầng nút (node) của chúng tôi mở rộng".

