Lancement des activités commerciales d'EcoHash, filiale de Cango spécialisée dans le calcul à haute performance et l'inférence de l'IA

DALLAS, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) (« Cango » ou la « société »), un mineur de Bitcoin de premier plan qui s'appuie sur ses opérations mondiales pour construire une plateforme intégrée de calcul IA et d'énergie, a annoncé aujourd'hui le lancement du portail numérique officiel de sa filiale, EcoHash Technology LLC (« EcoHash » ou la « filiale »). Accessible à l'adresse www.ecohash.com, cette plateforme sert d'interface principale pour les opérations d'EcoHash en matière de calcul à haute performance (HPC) et d'inférence de l'IA. Le site est conçu pour rationaliser l'engagement stratégique de deux publics clés : les développeurs d'IA, qui recherchent une informatique à faible latence et proche de la source, et les opérateurs d'informatique à forte consommation d'énergie, qui recherchent des possibilités modulaires de diversification de l'infrastructure.

Goldman Sachs Research prévoit qu'aux États-Unis, la demande en énergie des centres de données pourrait atteindre 700 TWh d'ici à 2030, en grande partie en raison des charges de travail d'inférence de l'IA. Une offre maximale disponible plafonnant juste au-dessus de 300 TWh souligne toutefois un écart structurel d'environ 400 TWh entre une demande de calcul en plein essor et le déploiement tardif de l'infrastructure. EcoHash relève ces défis en se fondant sur l'empreinte énergétique mondiale de Cango pour déployer des modules de calcul standardisés et prêts à l'emploi, associés à sa plateforme d'orchestration exclusive EcoLink. Ce système intégré unifie et planifie une capacité de calcul géographiquement dispersée afin de proposer une disponibilité de niveau professionnel grâce à un basculement intelligent. Il en résulte un calcul élastique, à faible latence, qui évolue de manière transparente et s'active à la demande.

Cango consacre à cette initiative un espace dans son installation de minage de 50 MW en Géorgie. En utilisant l'infrastructure et l'accès à l'énergie existants de cette installation, le site exploitera des modèles vitrines réels de conteneurs en série complète. Cette installation est pensée non seulement pour démontrer des performances concrètes dans différentes configurations thermiques et énergétiques, mais aussi pour servir aux collaborateurs du secteur de centre stratégique de validation de concept dans l'ensemble de l'infrastructure numérique et de l'écosystème de minage. En mettant en avant la viabilité commerciale de ces modules prêts à l'emploi, Cango souhaite inviter ses partenaires mondiaux à s'intégrer dans le réseau EcoHash. Cette approche collaborative vise à construire pour l'IA un réseau électrique robuste et distribué à l'échelle mondiale, en reproduisant le modèle géorgien sur des sites à fort potentiel à l'intérieur et à l'extérieur du réseau actuel de Cango.

Jack Jin, directeur de la technologie d'EcoHash, a commenté : « Au cœur de notre stratégie d'élaboration d'une plateforme prête pour l'avenir, EcoHash constitue notre prochain moteur de croissance en entrant à présent dans une phase de commercialisation accélérée. Notre couche d'orchestration exclusive, le système nerveux central de notre réseau, est conçue pour permettre une allocation intelligente des ressources en temps réel. Des actifs énergétiques décentralisés sont ainsi directement connectés aux besoins de l'inférence des grands modèles de langage, de l'IA générative et d'un spectre croissant d'applications à forte intensité de calcul, au fur et à mesure que notre infrastructure à nœuds s'agrandit. »

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