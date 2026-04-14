Cango's dochteronderneming voor HPC en AI-inferentie, EcoHash, begint met commerciële activiteiten

DALLAS, 14 april 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG ("Cango" of het "bedrijf"), een toonaangevende Bitcoin-miner die zijn wereldwijde activiteiten gebruikt om een geïntegreerd energie- en AI-rekenplatform te ontwikkelen, kondigde vandaag de lancering aan van het officiële digitale portaal voor zijn dochteronderneming, EcoHash Technology LLC ('EcoHash' of de 'dochteronderneming'). Dit platform is toegankelijk via www.ecohash.com en dient als de primaire interface voor EcoHash's high-performance computing (HPC) en AI-inferentieactiviteiten. De site is ontworpen om de strategische betrokkenheid van twee belangrijke doelgroepen te stroomlijnen: AI-ontwikkelaars die op zoek zijn naar rekenkracht dicht bij de energiebron met lage latentie en exploitanten van energie-intensieve rekeninfrastructuur die modulaire trajecten volgen naar diversificatie van de infrastructuur.

Goldman Sachs Research voorspelt dat de elektriciteitsvraag van Amerikaanse datacenters tegen 2030 700 TWh kan bereiken, grotendeels gedreven door AI-inferentieworkloads, maar het maximale beschikbare aanbod blijft net boven de 300 TWh, wat een structurele kloof van ongeveer 400 TWh aangeeft tussen de stijgende rekenvraag en de vertraagde implementatie van infrastructuur. EcoHash gaat deze uitdagingen aan door gebruik te maken van de wereldwijde energievoetafdruk van Cango om gestandaardiseerde plug-and-play-rekenmodules in te zetten, gekoppeld aan zijn eigen EcoLink Orchestration Platform. Dit geïntegreerde systeem verenigt en plant geografisch verspreide rekencapaciteit om uptime op ondernemingsniveau te leveren door middel van intelligente failover. Het resultaat: elastische rekenkracht met lage latentie die naadloos schaalt en op aanvraag wordt geactiveerd.

Cango reserveert ruimte in zijn eigen 50 MW-mijnbouwfaciliteit in Georgia voor dit initiatief. Door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en energievoorziening van de faciliteit, zal de site containermodellen uit de volledige productreeks laten draaien als een "levende showroom". Deze faciliteit is niet alleen ontworpen om de prestaties in de praktijk te demonstreren bij verschillende thermische en vermogensconfiguraties, maar dient ook als een strategisch proof-of-concept-centrum voor industriële partners in de digitale infrastructuur en het mijnbouwecosysteem. Door de commerciële haalbaarheid van deze plug-and-play-modules te demonstreren, wil Cango wereldwijde partners uitnodigen om zich aan te sluiten op het EcoHash-netwerk. Deze samenwerkingsgerichte aanpak heeft als doel een robuust, wereldwijd gedistribueerd AI-vermogensnetwerk op te bouwen, waarbij het Georgia-model wordt gerepliceerd op sites met een hoog potentieel, zowel binnen als buiten het huidige netwerk van Cango.

Aldus Jack Jin, Chief Technology Officer van EcoHash: "EcoHash vormt het kerninstrument van onze strategie om een toekomstbestendig platform te ontwerpen en dient als onze volgende groeimotor, die nu een fase van versnelde commercialisering ingaat. Onze eigen orkestratielaag, het centrale zenuwstelsel van ons netwerk, is gebouwd om intelligente real-time toewijzing van middelen mogelijk te maken. Deze koppelt gedecentraliseerde energiebronnen rechtstreeks aan de vraag van LLM-inferentie, generatieve AI en een groeiend spectrum van rekenintensieve toepassingen, terwijl onze node-infrastructuur opschaalt."

Contact: [email protected]

