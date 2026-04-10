A Supermicro acelera os prazos de implementação com suas novas soluções de servidores empresariais Gold Series.

Os clientes beneficiam-se de soluções de servidor prontas para entrega imediata, configuradas de forma otimizada para uma ampla gama de cargas de trabalho de computação, IA, armazenamento e edge (borda) inteligente.

SAN JOSE, Califórnia, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora completa de soluções de TI para AI/ML, HPC, Cloud, armazenamento e 5G/Edge, anuncia as soluções de servidores empresariais pré-configuradas Gold Series, otimizadas para cargas de trabalho empresariais de IA, computação, armazenamento e borda inteligente. A nova linha Gold Series é composta por mais de 25 sistemas de servidores diferentes, baseados nas famílias de produtos da Supermicro, já consagradas no mercado, incluindo servidores com desempenho otimizado, com um ou dois processadores. A linha Gold Series vem pré-configurada com CPUs, GPUs, memória, armazenamento e outros componentes essenciais, e está pronta para envio a partir dos armazéns da Supermicro, geralmente dentro de três dias úteis.

Soluções de servidores Gold Series (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"Ao enviarmos nossos produtos Gold Series diretamente aos clientes, já com tudo o que precisam para executar suas cargas de trabalho corporativas, conseguimos disponibilizar nosso portfólio de servidores — líder do setor — de forma ainda mais ágil, reduzindo significativamente os prazos de entrega e acelerando o tempo de entrada em operação", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Os clientes podem encomendar sistemas Gold Series com confiança, sabendo que essas configurações são otimizadas para diferentes cargas de trabalho, validadas antes do envio e implementadas em larga escala em centros de dados ao redor do mundo."

Para obter informações adicionais ou visualizar configurações específicas, visite https://www.supermicro.com/en/products/gold-series

Divididos em quatro categorias distintas de carga de trabalho, os sistemas Supermicro Gold Series são configurados com componentes otimizados para cargas de trabalho empresariais específicas:

Computação empresarial – Servidores rackmount Hyper, CloudDC, SuperBlade®, MicroCloud e GrandTwin ® , campeões de vendas, que oferecem desempenho e flexibilidade excepcionais.

, campeões de vendas, que oferecem desempenho e flexibilidade excepcionais. IA empresarial – Sistemas otimizados para aceleração por GPU para inferência e treinamento de IA, incluindo LLMs, IA generativa e sistemas de recomendação.

Armazenamento Empresarial – Uma gama de arquiteturas projetadas para suportar os requisitos de armazenamento de dados das empresas modernas, de flash NVMe de alto rendimento e baixa latência, a data lake em grande escala e armazenamento de objetos.

Edge Inteligente: formatos compactos projetados para computação flexível e eficiente em locais de borda, que permitem o desenvolvimento de setores como varejo, manufatura e cidades inteligentes.

Ao pré-configurar os sistemas Gold Series, a Supermicro consegue oferecer preços competitivos e prazos de entrega mais curtos em comparação com soluções personalizadas, permitindo que os clientes alcancem suas metas de lançamento no mercado mais rapidamente. Os servidores Supermicro Gold Series já estão prontos para envio a partir de armazéns nos EUA e podem ser encomendados diretamente da Supermicro ou por meio da rede de parceiros autorizados da Supermicro.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953551/Super_Micro_Gold_Series_Server_Solutions.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5909587/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.