슈퍼마이크로, 새로운 골드 시리즈 엔터프라이즈 서버 솔루션으로 배포 시간 단축

컴퓨팅, AI, 스토리지, 인텔리전트 엣지 워크로드 전반에 걸쳐 최적 구성된 즉시 출하 가능 서버 솔루션으로 고객 혜택 제공

산호세, 캘리포니아, 2026년 4월 10일 /PRNewswire/ -- AI/ML, HPC, 클라우드, 스토리지, 5G/엣지 분야의 토탈 IT 솔루션 제공업체인 슈퍼마이크로(Supermicro, Inc., NASDAQ: SMCI)가 엔터프라이즈 AI, 컴퓨팅, 스토리지, 인텔리전트 엣지 워크로드에 최적화된 사전 구성형 골드 시리즈 엔터프라이즈 서버 솔루션을 발표했다. 새로운 골드 시리즈는 성능 최적화 단일 프로세서 및 듀얼 프로세서 서버를 포함한 슈퍼마이크로의 시장 검증 제품군을 기반으로 한 25개 이상의 다양한 서버 시스템으로 구성된다. 골드 시리즈는 CPU, GPU, 메모리, 스토리지 및 기타 핵심 컴포넌트가 사전 구성되어 있으며, 일반적으로 영업일 기준 3일 이내에 슈퍼마이크로 창고에서 출하할 수 있다.

Gold Series Server Solutions

슈퍼마이크로의 찰스 리앙(Charles Liang) 사장 겸 최고경영자는 "엔터프라이즈 워크로드 운영에 필요한 모든 것을 갖춘 골드 시리즈를 고객에게 직접 출하함으로써 업계 최고 수준의 서버 포트폴리오를 더욱 빠르게 제공하고, 리드 타임을 크게 단축하며 온라인 전환 시간을 가속화한다"고 말했다. 이어 "고객들은 이러한 구성이 출하 전에 워크로드에 최적화되고 검증되었을 뿐만 아니라, 이 서버 플랫폼들이 전 세계 데이터 센터에 대규모로 배포되었다는 사실을 알고 골드 시리즈 시스템을 신뢰감 있게 주문할 수 있다"고 덧붙였다.

자세한 내용 또는 특정 구성 정보는 https://www.supermicro.com/en/products/gold-series를 방문해 확인할 수 있다.

네 가지 별도의 워크로드 카테고리로 구분된 슈퍼마이크로 골드 시리즈 시스템은 특정 엔터프라이즈 워크로드에 최적화된 컴포넌트로 구성된다.

엔터프라이즈 컴퓨팅 - 탁월한 성능과 유연성을 제공하는 베스트셀러 하이퍼(Hyper), 클라우드DC(CloudDC), 슈퍼블레이드®(SuperBlade®), 마이크로클라우드(MicroCloud), 그랜드트윈®(GrandTwin®) 랙마운트 서버

엔터프라이즈 AI - LLM, 생성형 AI, 추천 시스템을 포함한 AI 추론 및 학습을 위한 GPU 가속에 최적화된 시스템

엔터프라이즈 스토리지(Enterprise Storage) - 고처리량 저지연 NVMe 플래시부터 대규모 데이터 레이크 및 오브젝트 스토리지까지 현대 기업의 데이터 스토리지 요구 사항을 지원하도록 설계된 다양한 아키텍처

인텔리전트 엣지(Intelligent Edge) - 소매, 제조, 스마트 시티를 지원하기 위해 엣지 위치에서 유연하고 효율적인 컴퓨팅을 가능하게 하는 소형 폼팩터

골드 시리즈 시스템을 사전 구성함으로써 슈퍼마이크로는 맞춤형 솔루션 대비 비용 효율적인 가격과 더 짧은 리드 타임을 제공해 고객들이 시장 출시 목표를 더 빠르게 달성할 수 있도록 한다. 슈퍼마이크로 골드 시리즈 서버는 현재 미국 창고에서 즉시 출하 가능하며, 슈퍼마이크로를 통해 직접 또는 슈퍼마이크로의 공인 파트너 네트워크를 통해 주문할 수 있다.

슈퍼마이크로 소개

슈퍼마이크로(NASDAQ: SMCI)는 애플리케이션 최적화 토탈 IT 솔루션 분야의 글로벌 리더다. 캘리포니아주 산호세에서 설립 및 운영되는 슈퍼마이크로는 엔터프라이즈, 클라우드, AI, 5G 텔코/엣지 IT 인프라를 위한 시장 최초 혁신을 제공하는 데 헌신하고 있다. 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어, 지원 서비스를 갖춘 토탈 IT 솔루션 제공업체다. 슈퍼마이크로의 메인보드, 전력, 섀시 설계 전문성은 개발 및 생산을 더욱 강화해 글로벌 고객을 위한 클라우드부터 엣지까지 차세대 혁신을 가능하게 한다. 제품은 미국, 아시아, 네덜란드에서 자체 설계 및 제조되며, 규모와 효율성을 위한 글로벌 운영을 활용하고 TCO 개선 및 환경 영향 최소화(그린 컴퓨팅)에 최적화되어 있다. 수상 경력에 빛나는 서버 빌딩 블록 솔루션즈®(Server Building Block Solutions®) 포트폴리오는 고객들이 다양한 폼팩터, 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전력, 냉각 솔루션(공조, 자연 공냉 또는 액체 냉각)을 지원하는 유연하고 재사용 가능한 빌딩 블록으로 구축된 광범위한 시스템 제품군에서 선택해 정확한 워크로드와 애플리케이션에 맞게 최적화할 수 있도록 한다.

Supermicro, Server Building Block Solutions, We Keep IT Green은 Super Micro Computer, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표다.

기타 모든 브랜드, 명칭, 상표는 각 소유자의 자산이다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2953395/Super_Micro_Gold_Series_Server_Solutions.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.