Supermicro、新たなGold Seriesエンタープライズ向けサーバーソリューションで導入期間を短縮

顧客は、コンピュート、AI、ストレージ、インテリジェントエッジの幅広いワークロードに最適化された、即出荷可能なサーバーソリューションのメリットを享受できる。

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年4月10日 /PRNewswire/ -- AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、および5G/エッジ向けのトータルITソリューションプロバイダーであるSupermicro, Inc. （NASDAQ：SMCI）は、エンタープライズAI、コンピュート、ストレージ、インテリジェントエッジのワークロードに最適化された、事前構成済みのGold Seriesエンタープライズ向けサーバーソリューションを発表しました。新たなGold Seriesは、Supermicroの市場で実証済みの製品ファミリーをベースにした25種類以上のサーバーシステムで構成されており、性能に最適化されたシングルプロセッサおよびデュアルプロセッサのサーバーが含まれています。Gold Seriesは、CPU、GPU、メモリ、ストレージ、およびその他の主要コンポーネントを事前に構成しており、Supermicroの倉庫から通常3営業日以内に出荷可能です。

Gold Series Server Solutions

「当社のGold Series製品を、エンタープライズワークロードの運用に必要なすべてを備えた状態でお客様に直接出荷することで、業界をリードする当社のサーバーポートフォリオをより迅速に提供します。これにより、リードタイムを大幅に短縮し、稼働開始までの時間を短縮します」と、Supermicroの社長兼最高経営責任者（CEO）であるCharles Liang氏は述べました。「お客様は、これらの構成がワークロード向けに最適化され、出荷前に検証されているだけでなく、これらのサーバープラットフォームが世界中のデータセンターにおいて大量に導入されていることを踏まえ、自信を持ってGold Seriesシステムをご注文いただけます。」

詳細情報や具体的な構成については、https://www.supermicro.com/en/products/gold-seriesをご覧ください。

SupermicroのGold Seriesシステムは、4つの異なるワークロードカテゴリに分類され、それぞれ特定のエンタープライズワークロードに最適化されたコンポーネントで構成されています。

Enterprise Compute – 卓越したパフォーマンスと柔軟性を提供する、ベストセラーのHyper、CloudDC、SuperBlade®、MicroCloud、GrandTwin ® のラックマウントサーバー。

のラックマウントサーバー。 Enterprise AI – LLM、生成AI、レコメンダーシステムを含むAI推論および学習向けに、GPUアクセラレーション向けに最適化されたシステム。

Enterprise Storage – 高スループットかつ低レイテンシのNVMeフラッシュから、大規模なデータレイクやオブジェクトストレージに至るまで、現代のエンタープライズのデータストレージ要件をサポートするために設計されたアーキテクチャ。

Intelligent Edge – リテール、製造、スマートシティを可能にするため、エッジ拠点における柔軟で効率的なコンピューティングを実現するコンパクトなフォームファクターのシステム。

Gold Seriesシステムを事前構成することで、Supermicroは、カスタム構築ソリューションと比較して、コスト効率に優れた価格とリードタイムの短縮を提供し、お客様が市場投入までの目標期間をより迅速に達成することを可能にします。SupermicroのGold Seriesサーバーは現在、米国の倉庫から出荷可能です。また、Supermicroから直接、もしくはSupermicroの認定パートナーネットワークを通じてご注文いただけます。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化型トータルITソリューション分野におけるグローバルリーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立され現在も同地で事業を展開するSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、5G通信事業者/エッジ通信向けITインフラにおいて、市場投入をリードするイノベーションを提供することに注力しています。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、サポートサービスを提供するトータルITソリューションプロバイダーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシ設計に関する専門知識は、当社の開発と生産をさらに強化し、クラウドからエッジまで、世界のお客様向けに次世代イノベーションを可能にしています。当社製品は米国、アジア、オランダで自社設計・自社製造されており、グローバルな事業運営を活用して規模と効率を追求し、TCO（総保有コスト）の改善と環境負荷の低減（グリーンコンピューティング）のために最適化されています。当社の受賞歴のあるServer Building Block Solutions®のポートフォリオにより、お客様は、フォームファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーキング、電源、冷却ソリューション（空調、外気冷却、液冷）を含む、柔軟かつ再利用可能なビルディングブロックで構成された幅広いシステムファミリーから選択し、自社の特定のワークロードやアプリケーションに合わせて最適化できます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、We Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2953395/Super_Micro_Gold_Series_Server_Solutions.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.