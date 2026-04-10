Supermicro 推出全新 Gold Series 企業伺服器解決方案加快部署時間

客戶盡享現貨伺服器解決方案之便，專為各種運算、AI、儲存及智能邊緣工作負載作出最佳配置

加州聖荷西2026年4月10日 /美通社/ -- 專注於人工智能 / 機器學習 (AI/ML)、高效能運算 (HPC)、雲端、儲存及 5G / 邊緣運算的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商 Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) 宣佈推出預先配置的 Gold Series 企業伺服器解決方案，為企業 AI、運算、儲存及智能邊緣工作負載完善締造。 全新 Gold Series 系列包括超過 25 款不同伺服器系統，均建基於 Supermicro 經市場驗證的產品系列，當中包括性能經過完善的單一處理器及雙處理器伺服器。 Gold Series 已預先配置中央處理器 (CPU)、圖形處理器 (GPU)、記憶體、儲存裝置及其他關鍵組件，並可從 Supermicro 的倉庫直接出貨，一般只需三個工作天。

Supermicro 主席兼行政總裁 Charles Liang 表示：「Gold Series 產品直接送達客戶手中，配備企業工作負載所需的一切，讓客戶更快獲取我們領先業界的伺服器系列，大幅縮短交付時間，加速網上啟用。 客戶訂購 Gold Series 系統時大可放心，有關配置不僅在出貨前已按工作負載加以完善並通過驗證，而且相關伺服器平台已於全球數據中心作出大規模部署。」

Gold Series 伺服器解決方案

如欲了解更多資訊或查看特定配置，請瀏覽 https://www.supermicro.com/en/products/gold-series

Supermicro Gold Series 系統劃分為四大不同的工作負載類別，所配置的組件均針對特定企業工作負載作精心完善：

企業運算 – 包括暢銷型號 Hyper、CloudDC、SuperBlade®、MicroCloud 及 GrandTwin ® 機架式伺服器，性能出色，靈活多變。

機架式伺服器，性能出色，靈活多變。 企業 AI – 為 GPU 加速而作完善的系統，用於 AI 推論及訓練，涵蓋大型語言模型 (LLM)、生成式 AI 以及推薦系統。

企業儲存 – 一系列架構旨在滿足現代企業的數據儲存需求，涵蓋高吞吐量、低延遲的非揮發性記憶體高速傳輸規範 (NVMe) 快閃儲存，以至大規模數據湖及物件儲存。

智能邊緣 – 以精巧機身實現靈活高效的邊緣運算，適用於零售、製造及智能城市。

Supermicro 透過 Gold Series 系統的預先配置優勢，在價格成本及交付週期上均勝於傳統定製解決方案，協助客戶加速達成產品上市的目標。 Supermicro Gold Series 伺服器現貨直送，由美國倉庫發貨，客戶可向 Supermicro 直接訂購，或透過 Supermicro 的授權合作夥伴於網絡選購。

關於 Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。 Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊 / 邊緣 IT 基建，率先提供引領市場潮流的突破性方案。 我們是整體 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件及支援服務。 Supermicro 憑著在主機板、電源及機箱設計領域的深厚專業知識，強化自身的研發與製造能力，為全球客戶帶來從雲端到邊緣的跨世代創新。 我們的產品均由內部團隊設計及製造（地點包括美國、亞洲及荷蘭），善用全球營運方式實現具規模運作及效率。產品設計亦更臻完善，旨在降低總擁有成本 (TCO) 並減少對環境的影響（綠色運算）。 屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，賦予客戶豐富的選擇。各種系統由可重用的靈活構建模塊所締造，支援多種規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源及散熱方案（空調、自然冷卻或液冷），讓客戶為其特定的工作負載及應用，建構出最理想的配置。

Supermicro、Server Building Block Solutions 及 We Keep IT Green 均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及／或註冊商標。

所有其他品牌、名稱及商標則歸屬其各自擁有人。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司