A Supermicro está entre as pioneiras a apresentar o servidor de armazenamento NVIDIA BlueField-4 STX, projetado para otimizar o desempenho da inferência de IA.

A Supermicro reafirma sua liderança com um dos primeiros servidores de armazenamento Context Memory (CMX), desenvolvido com base na arquitetura de referência NVIDIA STX para armazenamento de IA.

O servidor de armazenamento BlueField-4 STX integra a CPU NVIDIA Vera e a placa de rede NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC.

O servidor de armazenamento da Supermicro é baseado no lançamento do ano passado do array all-flash Petascale JBOF, equipado com o NVIDIA BlueField-3.

SAN JOSE, Califórnia, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções de TI completas para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge , revelou hoje um dos primeiros servidores de armazenamento de memória de contexto (CMX) do setor como parte da arquitetura de referência NVIDIA STX anunciada na NVIDIA GTC 2026. STX é uma nova arquitetura de referência modular da NVIDIA, projetada para acelerar todo o ciclo de vida da IA.

Primeiro servidor de armazenamento CMX do setor totalmente integrado à arquitetura de armazenamento em escala de rack STX da NVIDIA (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"A Supermicro continua a ser a primeira a lançar no mercado novas arquiteturas de escala de rack, projetadas para atender às necessidades de uma base de clientes de fábricas de IA em rápida evolução", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com base no lançamento do Petascale JBOF (Just a Bunch of Flash) no ano passado, no qual comprovamos a viabilidade de um JBOF alimentado por DPUs NVIDIA BlueField-3, desenvolvemos o servidor de armazenamento CMX." Nosso protótipo da mais recente arquitetura de armazenamento demonstra o grau de nossa colaboração com a NVIDIA e reafirma nosso compromisso de sermos pioneiros no lançamento de tecnologias revolucionárias no mercado."

Para obter informações adicionais sobre o novo servidor de armazenamento da Supermicro, baseado na arquitetura de referência NVIDIA STX, visite: www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage

Aproveitando a arquitetura STX, o servidor CMX foi projetado para lidar com o desafio de consultas de IA de longa duração e cargas de trabalho de agentes com cadeia de pensamento em vários estágios, que exigem acesso aos tokens anteriores e intermediários associados à consulta do usuário. Essa solução acelera os resultados e diminui o consumo de energia que seria necessário para recalculá-los caso o armazenamento local necessário para os tokens seja excedido. Esse armazenamento de tokens, denominado cache de chave-valor (KV), é gerenciado pelo NVIDIA Dynamo, a camada de orquestração de inferência da NVIDIA.

À medida que a solução STX chega ao mercado, a Supermicro colaborará com esses e outros parceiros de software para adaptar e validar a solução. Além disso, o relacionamento de longa data da Supermicro com os principais fornecedores de SSD, como Micron, Samsung, Phison e outros, permitirá a realização de testes voltados aos requisitos específicos da arquitetura STX.

Na GTC 2026, a Supermicro também anunciou sete soluções de plataforma de dados de IA baseadas na GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition com a NVIDIA e parceiros de armazenamento como Cloudian, DDN, Everpure (anteriormente Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data , e WEKA. A Plataforma de Dados de IA permite que as empresas processem seus dados para cargas de trabalho de IA. O servidor CMX está sendo exibido no estande da Supermicro, n.º 1113, e também no estande da NVIDIA, durante a NVIDIA GTC 2026, de 16 a 19 de março.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936097/Supermicro_CMX_Storage_Server.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5868801/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.