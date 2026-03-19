Supermicro, AI इन्फरेंस प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए NVIDIA BluField-4 STX स्टोरेज सर्वर का अनावरण करने वाली कंपनियों में से एक है

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Super Micro Computer, Inc.

19 Mar, 2026, 07:56 IST

  • Supermicro ने AI स्टोरेज के लिए NVIDIA STX रेफरेंस आर्किटेक्चर पर निर्मित पहले Context Memory (CMX) स्टोरेज सर्वरों में से एक के साथ नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।
  • BluField-4 STX स्टोरेज सर्वर में NVIDIA Vera CPU और NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC का संयोजन है।
  • Supermicro का स्टोरेज सर्वर पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए Petascale JBOF, NVIDIA BluField-3 द्वारा संचालित ऑल-फ्लैश ऐरे पर आधारित है।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 19 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/एज का एक Total IT Solution Provider, ने आज NVIDIA GTC 2026 में घोषित NVIDIA STX इंफरेंस आर्किटेक्चर के भाग के रूप में उद्योग के पहले कांटेक्स्ट मेमोरी (CMX) स्टोरेज सर्वर में से एक का अनावरण किया है। AI के संपूर्ण जीवनचक्र को गति देने के लिए डिज़ाइन किया गया STX, NVIDIA का एक नया मॉड्यूलर रेफरेंस आर्किटेक्चर है।

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Industry's First CMX Storage Server Integrated with NVIDIA's STX Rack-Scale Storage Architecture
Industry's First CMX Storage Server Integrated with NVIDIA's STX Rack-Scale Storage Architecture

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro तेजी से विकसित हो रहे AI Factory ग्राहक आधार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए नए रैक स्केल आर्किटेक्चर के साथ बाजार में सबसे पहले आने वाली कंपनी बनी हुई है। पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए Petascale JBOF (Just a Bunch of Flash) के आधार पर, जहां NVIDIA BluField-3 DPUs द्वारा संचालित JBOF की व्यवहार्यता को प्रमाणित किया गया था, हमने CMX स्टोरेज सर्वर विकसित किया है। हमारे नवीनतम स्टोरेज आर्किटेक्चर का प्रोटोटाइप, NVIDIA के साथ सहयोग के स्तर और गेम-चेंजिंग तकनीकों के साथ बाजार में सबसे पहले आने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

NVIDIA STX रेफरेंस आर्किटेक्चर पर निर्मित नए Supermicro स्टोरेज सर्वर के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएं: www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage

STX आर्किटेक्चर का लाभ उठाते हुए, CMX सर्वर को लंबे समय तक चलने वाली AI क्वेरियों और बहु-स्तरीय विचार-श्रृंखला एजेंटिक कार्यभारों की चुनौती का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए उपयोगकर्ता की क्वेरी से जुड़े पूर्व और मध्यवर्ती टोकन तक पहुंच की आवश्यकता होती है। यह समाधान परिणामों की गति में वृद्धि और टोकन के लिए आवश्यक स्थानीय स्टोरेज क्षमता से अधिक होने पर परिणामों की पुनर्गणना करने के लिए बिजली की जरूरी खपत को कम करता है। टोकनों के इस स्टोरेज, जिसे Key Value (KV) कैश कहा जाता है, को NVIDIA की इन्फरेंस ऑर्केस्ट्रेशन परत NVIDIA Dynamo द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

STX के सॉल्यूशन को बाजार में आते ही, Supermicro इन सॉफ्टवेयर पार्टनरों और अन्य लोगों के साथ पोर्टिंग और वैलिडेशन पर काम करेगा। इसके अतिरिक्त, Micron, Samsung, Phison और अन्य जैसे प्रमुख SSD प्रदाताओं के साथ Supermicro के दीर्घकालिक संबंध विशिष्ट STX आर्किटेक्चर आवश्यकताओं के लिए परीक्षण करने में सक्षम बनाएंगे।

GTC 2026 में, Supermicro ने NVIDIA और Cloudian, DDN, Everpure (पूर्व में Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data, और WEKA जैसे स्टोरेज पार्टनर्स के साथ RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU पर आधारित सात AI डेटा प्लेटफ़ॉर्म समाधानों की घोषणा भी की है। AI Data Platform उद्यमों को AI कार्यभारों के लिए अपने डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है। CMX सर्वर को Supermicro के बूथ #1113 में और NVIDIA के प्रदर्शनी स्थल पर, NVIDIA GTC 2026 में, 16-19 मार्च को प्रदर्शित किया जा रहा है।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय
Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फ़ार्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2935981/Supermicro_CMX_Storage_Server.jpg 
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5868505/Supermicro_Logo.jpg

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