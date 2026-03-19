Supermicro 率先推出 NVIDIA BlueField-4 STX 儲存伺服器以提升 AI 推論效能

Supermicro 展現市場領導風範，成為首批推出 Context Memory (CMX) 儲存伺服器的廠商之一，該伺服器建基於 NVIDIA STX AI 儲存參考架構。

BlueField-4 STX 儲存伺服器結合 NVIDIA Vera CPU 與 NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC。

Supermicro 延續去年氣勢，在搭載 NVIDIA BlueField-3 的 Petascale JBOF 全閃存陣列基礎上，再締造此款儲存伺服器。

加州聖荷西2026年3月19日 /美通社/ -- 專注於人工智能 (AI)、雲端、儲存及 5G/邊緣運算的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商 Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) 今日於 NVIDIA 2026 年圖形處理器 (GPU) 技術大會 (GTC 2026) 大會上，推出了業界首批語境記憶體 (CMX) 儲存伺服器之一。 STX 是 NVIDIA 全新的模塊化參考架構，旨在加速 AI 的完整生命週期。

Supermicro 主席兼行政總裁 Charles Liang 表示：「Supermicro 持續引領市場，不斷推出創新的機架級架構，以滿足急速發展的 AI 工廠客戶群所需。 去年我們推出 Petascale JBOF (Just a Bunch of Flash)，成功驗證搭載 NVIDIA BlueField-3 DPU 的 JBOF 方案切實可行。現在我們以此為基石，發展出 CMX 儲存伺服器。 這款最新的儲存架構原型，充分展現我們與 NVIDIA 緊密無間的合作關係，以及我們矢志率先將革命性技術帶入市場的決心。」

業界首款整合 NVIDIA STX 機架級儲存架構的 CMX 儲存伺服器

如欲深入了解這款建基於 NVIDIA STX 參考架構的全新 Supermicro 儲存伺服器，請瀏覽：www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage

CMX 伺服器採用 STX 架構，專為應對兩大挑戰而設：一是需時甚久的 AI 查詢，二是多階段的連鎖思維代理工作負載。此類任務需要調用與用戶查詢關聯的先前及中間令牌。 此解決方案既能加快輸出結果，又能節省電力。當本地儲存空間不足以存放所有令牌時，可免除重新運算所衍生的龐大功耗。 這種儲存令牌的機制，稱為鍵值 (KV) 快取，由 NVIDIA 的推論協調層 NVIDIA Dynamo 負責管理。

隨著 STX 解決方案即將上市，Supermicro 將與此等軟件合作夥伴及其他夥伴合作進行移植和驗證工作。 此外，Supermicro 與 Micron、Samsung、Phison 等領先 SSD 供應商的長期合作關係，將有助針對特定的 STX 架構要求進行測試。

在 GTC 2026 大會上，Supermicro 還基於 RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 與 NVIDIA 及 Cloudian、DDN、Everpure（前身為 Pure Storage）、IBM、Nutanix、VAST Data 、 WEKA 等儲存合作夥伴，推出了七款 AI 數據平台解決方案。 AI 數據平台使企業能夠處理其數據以用於 AI 工作負載。 於 3 月 16 日至 19 日舉行的 NVIDIA GTC 2026 大會期間，CMX 伺服器將在 Supermicro 的 #1113 展位及 NVIDIA 展區亮相。

關於 Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。 Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊/邊緣 IT 基建，率先提供引領市場潮流的突破性方案。 我們是整體 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件及支援服務。 Supermicro 憑著在主機板、電源及機箱設計領域的深厚專業知識，強化自身的研發與製造能力，為全球客戶帶來從雲端到邊緣的跨世代創新。 我們的產品均由內部團隊設計及製造（地點包括美國、亞洲及荷蘭），善用全球營運方式實現具規模運作及效率。產品設計亦更臻完善，旨在降低總擁有成本 (TCO) 並減少對環境的影響（綠色運算）。 屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，賦予客戶豐富的選擇。各種系統由可重用的靈活構建模塊所締造，支援多種規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源及散熱方案（空調、自然冷卻或液冷），讓客戶為其特定的工作負載及應用，建構出最理想的配置。

Supermicro、Server Building Block Solutions 及 We Keep IT Green 均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及／或註冊商標。

所有其他品牌、名稱及商標則歸屬其各自擁有人。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司