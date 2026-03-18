Supermicro is een van de eersten die de NVIDIA BlueField-4 STX opslagserver onthult om AI-inferentieprestaties te verbeteren

Supermicro illustreert zijn leiderschap met een van de eerste Context Memory (CMX) opslagservers, gebouwd op de NVIDIA STX-referentiearchitectuur voor AI-opslag.

De BlueField-4 STX opslagserver combineert NVIDIA Vera CPU met NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC.

De opslagserver van Supermicro bouwt verder op de introductie vorig jaar van de Petascale JBOF all-flash array aangedreven door NVIDIA BlueField-3.

SAN JOSE, Calif., 18 maart 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI, cloud, opslag en 5G/Edge, onthulde vandaag een van de eerste Context Memory (CMX) opslagservers in de sector als onderdeel van de NVIDIA STX-referentiearchitectuur die op NVIDIA GTC 2026 werd aangekondigd. STX is een nieuwe, modulaire referentiearchitectuur van NVIDIA die is ontworpen om de volledige levenscyclus van AI te versnellen.

Industry's First CMX Storage Server Integrated with NVIDIA's STX Rack-Scale Storage Architecture

"Supermicro blijft koploper in de markt met nieuwe rack-scale architecturen die zijn ontworpen om de behoeften van een snel evoluerende AI Factory klantenbasis te overtreffen," verklaart Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Voortbouwend op de introductie vorig jaar van de Petascale JBOF (Just a Bunch of Flash), waar we de uitvoerbaarheid bewezen van een JBOF aangedreven door NVIDIA BlueField-3 DPU's, hebben we de CMX-opslagserver ontwikkeld. Ons prototype van de nieuwste opslagarchitectuur toont het niveau van onze samenwerking met NVIDIA aan en ons streven om als eerste met baanbrekende technologieën op de markt te komen."

Voor meer informatie over de nieuwe Supermicro opslagserver die op de NVIDIA STX-referentiearchitectuur is gebouwd, gaat u naar: www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage

Door de STX-architectuur te benutten, is de CMX-server ontworpen om de uitdaging van langlopende AI queries en multi-stage chain-of-thought agentic workloads aan te pakken, waarbij de voorafgaande en tussenliggende tokens die geassocieerd zijn met de query van de gebruiker toegankelijk moeten zijn. Deze oplossing versnelt de resultaten en vermindert het vermogen dat anders nodig zou zijn om de resultaten opnieuw te berekenen wanneer de nodige lokale opslagruimte voor de tokens wordt overschreden. Deze opslag van tokens, aangeduid met Key Value (KV) cache, wordt beheerd door NVIDIA Dynamo, NVIDIA's inferentie-orkestratielaag.

Nu de STX-oplossing op de markt komt, zal Supermicro met deze softwarepartners en anderen samenwerken aan porting en validatie. Daarnaast zullen de jarenlange relaties van Supermicro met toonaangevende SSD-leveranciers zoals Micron, Samsung, Phison en anderen het testen van specifieke STX-architectuurvereisten mogelijk maken.

Tijdens GTC 2026 kondigde Supermicro ook zeven AI Data Platform-oplossingen aan op basis van de RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU met NVIDIA en opslagpartners zoals Cloudian, DDN, Everpure (voorheen Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data en WEKA. Dankzij het AI Data Platform kunnen bedrijven hun gegevens voor AI-workloads verwerken. De CMX-server wordt gedemonstreerd in de Supermicro-stand #1113 en op de NVIDIA-stand tijdens NVIDIA GTC 2026 van 16 tot 19 maart.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935981/Supermicro_CMX_Storage_Server.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5868505/Supermicro_Logo.jpg