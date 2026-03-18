슈퍼마이크로, AI 추론 성능 향상을 위한 NVIDIA BlueField-4 STX 스토리지 서버 업계 최초 공개

슈퍼마이크로, AI 스토리지를 위한 엔비디아 STX 레퍼런스 아키텍처 기반의 첫 번째 콘텍스트 메모리 스토리지 서버 중 하나를 선보이며 리더십 입증

BlueField-4 STX 스토리지 서버는 NVIDIA Vera CPU와 NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC을 결합

슈퍼마이크로의 스토리지 서버는 전년도 NVIDIA BlueField-3 기반 Petascale JBOF 올플래시 어레이 출시를 기반으로 구축

산호세, 캘리포니아, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- AI, 클라우드, 스토리지, 5G/엣지 분야의 토탈 IT 솔루션 제공업체 슈퍼마이크로(Supermicro, Inc., NASDAQ: SMCI)가 3월 17일, 엔비디아(NVIDIA) GTC 2026에서 발표된 엔비디아 STX 레퍼런스 아키텍처의 일환으로 업계 최초의 콘텍스트 메모리(CMX) 스토리지 서버 중 하나를 공개했다. STX는 NVIDIA가 AI의 전체 라이프사이클을 가속화하기 위해 설계한 새로운 모듈식 레퍼런스 아키텍처다.

Industry's First CMX Storage Server Integrated with NVIDIA's STX Rack-Scale Storage Architecture

슈퍼마이크로의 찰스 리앙(Charles Liang) 사장 겸 최고경영자는 "슈퍼마이크로는 빠르게 진화하는 AI 팩토리 고객 기반의 요구를 능가하도록 설계된 새로운 랙 스케일 아키텍처를 지속적으로 시장에 가장 먼저 출시하고 있다"고 말했다. 이어 "NVIDIA BlueField-3 DPU 기반 JBOF(Just a Bunch of Flash)의 실현 가능성을 입증한 전년도 Petascale JBOF 출시를 기반으로 CMX 스토리지 서버를 개발했다. 최신 스토리지 아키텍처의 프로토타입은 엔비디아와의 협업 수준과 게임 체인징 기술을 시장에 가장 먼저 선보이겠다는 우리의 의지를 보여준다"고 덧붙였다.

엔비디아 STX 레퍼런스 아키텍처 기반의 새로운 슈퍼마이크로 스토리지 서버에 관한 자세한 내용은 www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage에서 확인할 수 있다.

STX 아키텍처를 활용하는 CMX 서버는 장시간 AI 쿼리와 다단계 사고 연쇄 에이전트형 워크로드의 과제를 해결하도록 설계됐으며, 이러한 워크로드는 사용자 쿼리와 관련된 이전 및 중간 토큰에 접근해야 한다. 이 솔루션은 결과를 가속화하는 동시에, 토큰에 필요한 로컬 스토리지가 초과될 때 결과를 재연산하는 데 필요한 전력을 줄여준다. 키-값(KV) 캐시라고 불리는 이 토큰 스토리지는 엔비디아의 추론 오케스트레이션 레이어인 엔비디아 다이나모(NVIDIA Dynamo)에 의해 관리된다.

STX 솔루션이 시장에 출시되면, 슈퍼마이크로는 이러한 소프트웨어 파트너들 및 기타 파트너들과 포팅 및 검증 작업을 진행할 예정이다. 또한 마이크론(Micron), 삼성(Samsung), 파이슨(Phison) 등 주요 SSD 제공업체들과의 슈퍼마이크로의 오랜 파트너십은 특정 STX 아키텍처 요구사항에 대한 테스트를 가능하게 할 것이다.

GTC 2026에서 슈퍼마이크로는 또한 엔비디아 및 클라우디안(Cloudian), DDN, 에버퓨어(Everpure, 구 퓨어 스토리지(Pure Storage)), IBM, 뉴타닉스(Nutanix), VAST 데이터(VAST Data), 웨카(WEKA) 등 스토리지 파트너들과 함께 RTX PRO 6000 Blackwell 서버 에디션 GPU 기반의 7가지 AI 데이터 플랫폼 솔루션을 발표했다. AI 데이터 플랫폼은 기업들이 AI 워크로드를 위한 데이터를 처리할 수 있도록 지원한다. CMX 서버는 3월 16일부터 19일까지 열리는 엔비디아 GTC 2026의 슈퍼마이크로 부스 #1113 및 엔비디아 전시관에서 시연된다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터 소개

슈퍼마이크로(NASDAQ: SMCI)는 애플리케이션 최적화 토탈 IT 솔루션 분야의 글로벌 리더다. 캘리포니아주 산호세에서 설립되어 운영 중인 슈퍼마이크로는 엔터프라이즈, 클라우드, AI, 5G 텔코/엣지 IT 인프라 분야에서 시장 최초 혁신을 제공하는 데 전념하고 있다. 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어, 지원 서비스를 갖춘 토탈 IT 솔루션 제공업체다. 슈퍼마이크로의 메인보드, 전원 공급 장치, 섀시 설계 전문성은 개발 및 생산을 더 강화하며, 전 세계 고객들을 위해 클라우드에서 엣지까지 차세대 혁신을 가능하게 한다. 제품은 미국, 아시아, 네덜란드에서 사내 설계 및 제조되며, 글로벌 운영을 통한 규모와 효율성을 활용하고 총 소유 비용 개선 및 환경 영향 감소(그린 컴퓨팅)에 최적화되어 있다. 수상 경력을 자랑하는 서버 빌딩 블록 솔루션®(Server Building Block Solutions®) 포트폴리오는 다양한 폼 팩터, 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전원 공급 장치, 냉각 솔루션(공조 냉각, 자연 대류 냉각 또는 액체 냉각)을 지원하는 유연하고 재사용 가능한 빌딩 블록으로 구축된 광범위한 시스템 제품군에서 선택함으로써 고객이 정확한 워크로드와 애플리케이션에 맞게 최적화할 수 있도록 한다.

Supermicro, Server Building Block Solutions, We Keep IT Green은 Super Micro Computer, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표다. 기타 모든 브랜드명 및 상표는 해당 소유자의 자산이다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2935981/Supermicro_CMX_Storage_Server.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5868505/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.