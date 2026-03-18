Supermicro、AI推論のパフォーマンスを向上させるNVIDIA BlueField-4 STXストレージ・サーバーをいち早く発表

Supermicroは、AIストレージ向けNVIDIA STXリファレンス・アーキテクチャに基づいて構築された、業界初のコンテキスト・メモリー（CMX）ストレージ・サーバーの1つで、そのリーダーシップを示しています。

BlueField-4 STXストレージ・サーバーは、NVIDIA Vera CPUとNVIDIA ConnectX-9 SuperNICを組み合わせています。

Supermicroのストレージ・サーバーは、昨年発表されたNVIDIA BlueField-3搭載のペタスケールJBOF（オールフラッシュ・アレイ）をベースに構築されています。

カリフォルニア州サンノゼ、, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc.（NASDAQ：SMCI）は、AI、クラウド、ストレージ、および5G／エッジ向けトータルITソリューション・プロバイダーであり、本日、「NVIDIA GTC 2026」で発表されたNVIDIA STXリファレンス・アーキテクチャの一部として、業界初となるコンテキスト・メモリー（CMX）ストレージ・サーバーの1つを発表しました。STXは、AIのライフサイクル全体を加速させるために設計された、NVIDIAの新しいモジュール式リファレンス・アーキテクチャです。

Industry's First CMX Storage Server Integrated with NVIDIA's STX Rack-Scale Storage Architecture

Supermicroの社長兼CEOであるCharles Liang氏は、次のように述べています。「Supermicroは、急速に進化する『AIファクトリー』の顧客層のニーズを上回るよう設計された新しいラックスケール・アーキテクチャを、市場に先駆けて提供し続けています。NVIDIA BlueField-3 DPUを搭載したJBOFの実現可能性を証明した昨年のペタスケールJBOF（Just a Bunch of Flash）の導入を基盤として、当社は今回のCMXストレージ・サーバーを開発しました。最新のストレージ・アーキテクチャのプロトタイプは、NVIDIAとの高いレベルの協調関係、そして革新的な技術をいち早く市場に投入するという当社のコミットメントを示すものです。」

NVIDIA STXリファレンス・アーキテクチャ上に構築された新しいSupermicroストレージ・サーバーの詳細については、こちらをご覧ください。www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage

STXアーキテクチャを活用したCMXサーバーは、ユーザーのクエリに関連する過去のトークンおよび中間トークンへのアクセスを必要とする、長期間のAIクエリや多段階の思考連鎖（Chain-of-Thought）型エージェント・ワークロードの課題に対処するように設計されています。このソリューションは、トークンの保存に必要なローカル・ストレージ容量を超えた場合でも、結果の出力を高速化し、再計算に必要となる電力を削減します。「キー・バリュー（KV）キャッシュ」と呼ばれるこのトークンの保存・蓄積は、NVIDIAの推論オーケストレーション・レイヤーである「NVIDIA Dynamo」によって管理されます。

STXソリューションの市場投入に向けて、Supermicroはこれらのソフトウェア・パートナー各社と協力し、移植と検証を進める予定です。さらに、Micron、Samsung、Phisonなどの大手SSDプロバイダーとの長年にわたる関係により、STXアーキテクチャ固有の要件に対応したテストが可能になります。

GTC 2026において、SupermicroはNVIDIA、およびCloudian、DDN、Everpure（旧Pure Storage）、IBM、Nutanix、VAST Data 、 WEKAなどのストレージ・パートナー各社と共に、RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUをベースとした7つの「AI Data Platform」ソリューションも発表しました。このAIデータ・プラットフォームにより、企業は自社のデータをAIワークロード用に処理することが可能になります。CMXサーバーは、3月16日から19日まで開催されるNVIDIA GTC 2026のSupermicroブース（#1113）およびNVIDIAの展示エリアで公開されています。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化トータルITソリューションのグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立され、同地で事業を展開するSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、および5G通信／エッジITインフラ向けに、市場に先駆けたイノベーションを提供することに注力しています。サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、サポートサービスを提供するトータルITソリューションプロバイダーです。マザーボード、電源、シャーシの設計に関する同社の専門知識は、自社の開発と生産をさらに強化し、クラウドからエッジ環境までの次世代イノベーションを世界各地の顧客に提供することを可能にしています。同社製品の設計および製造は内製化されており（米国、アジア、オランダ）、グローバルな事業展開を活かして規模と効率性を追求し、TCO（総保有コスト）の改善と環境負荷の低減（グリーンコンピューティング）のために最適化されています。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®のポートフォリオでは、フォームファクタ、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調、自由空冷、液冷）を包括的にサポートする、柔軟で再利用可能なビルディング・ブロックから構築された幅広いシステム・ファミリーから選択することで、お客様のワークロードやアプリケーションに最適化することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、We Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2935981/Supermicro_CMX_Storage_Server.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5868505/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.