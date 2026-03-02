A Supermicro expande o suporte para AI-RAN e soluções de IA soberanas para fornecer infraestrutura de IA de alto desempenho, eficiente e escalável

Soluções de infraestrutura de ponta , com as mais recentes CPUs e GPUs, impulsionam redes de telecomunicações nativas de IA e fábricas de IA seguras e escaláveis

A Supermicro está colaborando com parceiros globais, incluindo Nokia, SK Telecom e Telenor, para demonstrar casos de uso reais no MWC Barcelona

SAN JOSE, Califórnia, e BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções de TI completas para IA/ML, HPC, Nuvem, Armazenamento e 5G/Edge, a empresa anuncia a ampliação do suporte para soluções de infraestrutura que impulsionam plataformas de IA soberanas e Redes de Acesso de Rádio com Inteligência Artificial (AI-RAN). No Mobile World Congress Barcelona (MWC), o maior evento mundial da indústria de telecomunicações, a Supermicro e seus parceiros de ecossistema estão apresentando os mais recentes casos de uso reais, que combinam desempenho, eficiência e escalabilidade.

Soluções de AI-RAN e IA soberana

"Implementar IA na RAN em grande escala exige infraestrutura otimizada para redes de telecomunicações", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. À medida que as operadoras incorporam inteligência em suas redes e avançam em estratégias de IA soberanas, as soluções flexíveis Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) da Supermicro e as amplas colaborações com o ecossistema permitem a rápida implementação de soluções de alto desempenho e eficiência energética, que ajudam a garantir a soberania dos dados e a escalabilidade no longo prazo.

Para obter informações adicionais sobre os produtos de telecomunicações da Supermicro, visite: https://www.supermicro.com/en/solutions/ai/telco

A adoção da IA em redes de telecomunicações está crescendo rapidamente, à medida que as operadoras buscam maior eficiência e automação. A AI-RAN incorpora inteligência na Rede de Acesso de Rádio para otimizar o espectro, a energia e o desempenho, criando simultaneamente uma rede distribuída que alimenta soluções de IA para operadoras e usuários finais.

A AI-RAN exige soluções de infraestrutura projetadas para atender aos requisitos específicos das redes de telecomunicações, de forma escalável e com boa relação custo-benefício. A Supermicro está expandindo sua ampla gama de sistemas AI-RAN, em linha com o design do computador RAN aéreo (ARC) da NVIDIA, para oferecer suporte às tecnologias mais recentes, incluindo a arquitetura NVIDIA Blackwell, com produtos futuros utilizando o mais recente NVIDIA ARC-Pro.

O ARS-111L-FR é um sistema de profundidade reduzida, 1U, projetado para cargas de trabalho RAN distribuídas. O sistema apresenta a CPU NVIDIA Grace™ C1 e é compatível com os adaptadores NVIDIA ConnectX Ethernet® para redes de alta velocidade. Além disso, o servidor tem espaço para até 2 placas de GPU de baixo perfil, como a NVIDIA L4 para cargas de trabalho de IA.

é um sistema Grace Superchip 2U de alto desempenho com até 2 GPUs NVIDIA de largura dupla. A Supermicro melhorou o sistema para suportar GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, permitindo que ele execute cargas de trabalho de IA exigentes em toda a rede de telecomunicações. O ARS-111GL-NHR é o sistema Superchip GH200 Grace Hopper™ 1U da Supermicro com GPU integrada e interconexão NVLink® de 900 GB/s entre CPU e GPU. A alta velocidade de largura de banda chip-a-chip, juntamente com o suporte para unidades de processamento de dados (DPUs) NVIDIA BlueField® e adaptadores Ethernet ConnectX, torna o NVIDIA Grace Hopper um sistema poderoso e versátil para pesquisa, bem como inferência de IA na borda da rede.

A Inteligência Artificial Soberana refere-se à capacidade de uma empresa desenvolver, implementar e gerenciar a inteligência artificial dentro de sua própria infraestrutura controlada, ambientes de dados próprios e estruturas de conformidade regulatória. O aumento da demanda por plataformas de IA soberanas representa uma oportunidade estratégica para as operadoras de telecomunicações, ao oferecer infraestrutura de IA segura e local como serviço e desbloquear novas fontes de receita na economia digital.

Para fornecer IA soberana em grande escala, é necessária uma infraestrutura robusta, escalável e energeticamente eficiente. As inovadoras Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) da Supermicro foram projetadas para permitir que as organizações implantem e expandam rapidamente data centers dedicados à IA. Arquiteturas modulares simplificam a expansão da capacidade, enquanto projetos avançados de energia e resfriamento aumentam a eficiência operacional.

No Mobile World Congress (MWC), a Supermicro está colaborando com os principais players do setor para demonstrar implantações reais e casos de uso práticos que impulsionam a aceleração da IA.

A Telenor , uma das principais fornecedoras de telecomunicações nórdicas, lançou a Telenor AI Factory, a primeira plataforma de nuvem de IA soberana da Noruega. Projetada para empresas, startups e organizações do setor público, a solução fornece infraestrutura acelerada por GPUs da NVIDIA integralmente hospedada na Noruega, garantindo que os dados nunca saiam das fronteiras nacionais. Ao combinar segurança, escalabilidade e sustentabilidade, a Telenor AI Factory reduz as barreiras à adoção da IA, diminui o tempo de lançamento no mercado e assegura a conformidade no tratamento de dados sensíveis. Isso posiciona a Telenor não apenas como uma operadora de telecomunicações, mas como uma provedora estratégica de serviços de IA soberana.

Para obter informações adicionais sobre as soluções da Supermicro para AI-RAN e Redes de IA Soberanas, visite nosso estande 2D35 no Mobile World Congress (MWC) 2026, de 2 a 5 de março, em Barcelona.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

