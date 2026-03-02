Supermicro、AI-RANとSovereign AIソリューションのサポートを拡大し、高性能、効率的、スケーラブルなAIインフラを提供

最新のCPUとGPUを搭載した 最先端の インフラストラクチャ・ソリューションにより、AIネイティブの通信ネットワークと、セキュアかつスケーラブルなAIファクトリーを強化

SupermicroはNokia、SK Telecom、Telenorを含むグローバルパートナーと協力し、MWC Barcelonaで実社会におけるユースケースを実演

カリフォルニア州サンノゼ、スペイン・バルセロナ、2026年3月2日 /PRNewswire/ --AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジのトータルITソリューション・プロバイダーであるSupermicro, Inc.（NASDAQ：SMCI）は、ソブリンAIプラットフォームと人工知能無線アクセス・ネットワーク（AI-RAN）を支えるインフラ・ソリューションのサポート拡大を発表しました。通信業界にとって世界最大のイベントであるMobile World Congress Barcelona（MWC）において、Supermicroとそのエコシステム・パートナーは、パフォーマンス、効率性、スケーラビリティを結集した最新の実世界でのユースケースを紹介します。

AI-RAN and Sovereign AI solutions

「AIをRANに大規模に提供するには、通信ネットワークに最適化されたインフラが必要です」と、Supermicroの最高経営責任者（CEO）であるCharles Liangは述べています。「事業者がネットワーク全体にインテリジェンスを組み込み、ソブリンAI戦略を推進するなか、Supermicroの柔軟なData Center Building Block Solutions®（DCBBS）とエコシステムとの深い連携により、データ主権と長期的なスケーラビリティの確保に役立つ高性能でエネルギー効率の高いソリューションを迅速にデプロイすることができます。

SupermicroのTelco製品の詳細については、こちらをご覧ください。https://www.supermicro.com/en/solutions/ai/telco

通信事業者がより高い効率性と自動化を求めるなか、通信ネットワークにおけるAIの導入は急速に進んでいます。AI-RANは、スペクトラム、エネルギー、パフォーマンスを最適化するために無線アクセス・ネットワークにインテリジェンスを組み込むと同時に、通信事業者とエンドユーザー向けにAIソリューションを提供する分散型ネットワークを構築します。

AI-RANには、スケーラブルかつコスト効率の高い方法で通信ネットワーク特有の要件を満たすように設計されたインフラ・ソリューションが必要です。Supermicroは、NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC) design に沿って、幅広いAI-RANシステムを拡大し、NVIDIA Blackwell architecture を含む最新技術をサポートしており、今後発売される製品は最新のNVIDIA ARC-Proを使用しています。

ソブリンAIとは、自社が管理するインフラ、データ環境、コンプライアンスの枠組みの中で人工知能を開発、デプロイ、管理する企業の能力を指します。ソブリンAIプラットフォームに対する需要の高まりは、通信事業者にとって、安全で国内でのAIインフラをサービスとして提供し、デジタル経済における新たな収益源を解き放つという戦略的機会を意味するものです。

ソブリンAIを大規模に提供するには、強力でスケーラブル、かつエネルギー効率の高いインフラが必要となります。Supermicroの革新的なDCBBSは、企業がAIデータセンターを迅速にデプロイ、拡張できるように設計されています。モジュラーアーキテクチャはスケーリングを簡素化し、先進的な熱設計と電力設計は動作効率を向上させます。

MWCにおいて、Supermicroは業界をリードするプレーヤーと協力し、AIアクセラレーションを促進する実際のデプロイメントと実用的なユースケースを実演します。

北欧の大手通信プロバイダーである Telenor は、ノルウェー初のソブリンAIクラウドプラットフォームであるTelenor AI Factoryを立ち上げました。企業、新興企業、公共部門向けに設計され、NVIDIA GPUアクセラレーション・インフラストラクチャを完全にノルウェー国内で提供し、データが国境を越えることがないようにします。セキュリティ、スケーラビリティ、持続可能性を組み合わせることで、Telenor AI FactoryはAI導入の障壁を下げ、市場投入までの時間を短縮し、機密データのコンプライアンスをサポートします。これにより、Telenorは単なる通信事業者としてではなく、ソブリンAIサービスの戦略的プロバイダーとして位置づけられています。

は、ノルウェー初のソブリンAIクラウドプラットフォームであるTelenor AI Factoryを立ち上げました。企業、新興企業、公共部門向けに設計され、NVIDIA GPUアクセラレーション・インフラストラクチャを完全にノルウェー国内で提供し、データが国境を越えることがないようにします。セキュリティ、スケーラビリティ、持続可能性を組み合わせることで、Telenor AI FactoryはAI導入の障壁を下げ、市場投入までの時間を短縮し、機密データのコンプライアンスをサポートします。これにより、Telenorは単なる通信事業者としてではなく、ソブリンAIサービスの戦略的プロバイダーとして位置づけられています。 韓国の大手通信事業者である SK Telecom は、大規模なAIワークロードと国家競争力の向上のために設計されたソブリンAIインフラ・プラットフォーム「Haein Cluster」を構築しました。このクラスターは、NVIDIA Blackwell GPUを搭載した1,000台以上のSupermicro AIサーバーを備え、国内最高性能のAI GPUクラスターの1つを形成しています。SK TelecomのGasan AIデータセンターでホスティングされ、トレーニング、推論、モデル開発のためのGPU-as-a-Serviceを提供しています。Haeinは韓国内の企業や国のAIイニシアチブを安全にサポートし、サービス機会を拡大しています。

は、大規模なAIワークロードと国家競争力の向上のために設計されたソブリンAIインフラ・プラットフォーム「Haein Cluster」を構築しました。このクラスターは、NVIDIA Blackwell GPUを搭載した1,000台以上のSupermicro AIサーバーを備え、国内最高性能のAI GPUクラスターの1つを形成しています。SK TelecomのGasan AIデータセンターでホスティングされ、トレーニング、推論、モデル開発のためのGPU-as-a-Serviceを提供しています。Haeinは韓国内の企業や国のAIイニシアチブを安全にサポートし、サービス機会を拡大しています。 電気通信、ネットワーク・インフラ、技術革新の世界的リーダーである Nokia は、Supermicroのハードウェアをベースにしたいくつかのソリューションを展示しています。AnyRANはNokiaのソフトウェア・スイートで、モバイル通信事業者や企業があらゆるインフラ上にクラウドネイティブ・ソフトウェアをデプロイできるようにすることで、無線アクセス・ネットワーク（RAN）の構築に柔軟性を与えるように設計されています。Supermicroの1U Grace HopperシステムARS-111GL-NHRは、AnyRANを実行することが検証されています。さらに Nokiaは、Supermicro AS -8125GS-TNMR2サーバーをベースとしたハイブリッドAI/MLトレーニングと推論用の検証済みインフラ設計を導入しています。

は、Supermicroのハードウェアをベースにしたいくつかのソリューションを展示しています。AnyRANはNokiaのソフトウェア・スイートで、モバイル通信事業者や企業があらゆるインフラ上にクラウドネイティブ・ソフトウェアをデプロイできるようにすることで、無線アクセス・ネットワーク（RAN）の構築に柔軟性を与えるように設計されています。Supermicroの1U Grace HopperシステムARS-111GL-NHRは、AnyRANを実行することが検証されています。さらに Nokiaは、Supermicro AS -8125GS-TNMR2サーバーをベースとしたハイブリッドAI/MLトレーニングと推論用の検証済みインフラ設計を導入しています。 • ベトナムの5Gネットワーク・インフラ・ソリューションのトッププロバイダーであるViettel High Tech は、Open RAN標準に基づいて大規模な5Gネットワークを構築しました。オープンで分離されたインフラストラクチャの採用により、Viettel High Techは、大幅なコスト削減を実現するだけでなく、新しいテクノロジーやアプリケーションの実装をスピードアップすることができました。Viettel High Techのインフラで使用されているシステムの1つは、Supermicroの奥行きの短い1Uエッジサーバーである。これらのシステムは、柔軟性、性能、イノベーションを提供し、5Gと高度な無線ネットワークを最適にサポートします。

SupermicroのAI-RANおよびソブリンAIネットワーク向けソリューションの詳細については、バルセロナで3月2日から5日まで開催されるMWC 2026の当社ブース2D35をご覧ください。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立されたSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、5G通信・エッジ向けITインフラ向けに、市場に先駆けたイノベーションを起こすことに専念しています。サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、サポートサービスを提供するトータルITソリューションプロバイダーです。マザーボード、電源、シャーシの設計に関する同社の専門知識は、自社の開発と生産をさらに強化し、クラウドからエッジ環境までの次世代イノベーションを世界各地の顧客に提供することを可能にしています。同社製品の設計および製造は内製化されており（米国、アジア、オランダ）、グローバルな事業展開を活かして規模と効率性を追求し、TCO（総保有コスト）の改善と環境負荷の低減（グリーンコンピューティング）のために最適化されています。受賞歴のあるサーバー・ビルディング・ブロック・ソリューション（Server Building Block Solutions®）のポートフォリオでは、フォームファクタ、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調、自由空冷、液冷）を包括的にサポートする、柔軟で再利用可能なビルディング・ブロックから構築された幅広いシステム・ファミリーから選択することで、お客様のワークロードやアプリケーションに最適化することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、We Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.（スーパー・マイクロ・コンピューター）の商標および／または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2922501/Supermicro_MWC_AI_RAN_Image.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.