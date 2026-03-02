Supermicro 加強支援人工智能無線接入網絡及主權人工智能方案，旨在提供高效能、高效益且可擴展的人工智能基建

這些 頂尖 的基建解決方案配備最新中央處理器及圖形處理器，驅動人工智能原生電訊網絡，並支援可擴充的安全人工智能工廠

Supermicro 正與 Nokia、SK Telecom 及 Telenor 等全球夥伴聯手，在巴塞隆拿世界流動通訊大會上示範實際用例

加州聖荷西和西班牙巴塞隆拿2026年3月2日 /美通社/ -- 專注於人工智能 (AI)/機器學習 (ML)、高效能運算 (HPC)、雲端、儲存及 5G/邊緣運算領域的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商，Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) 宣佈擴大對基建解決方案的支援，以推動主權 AI 平台及人工智能無線接入網絡 (AI-RAN) 的發展。 在巴塞隆拿世界移動通訊大會 (MWC) 這個全球最大的電訊行業盛會上，Supermicro 及其生態系統夥伴正展示一系列最新的實際用例，完美結合性能、效率與擴展空間。

Supermicro 董事長暨行政總裁 Charles Liang 表示：「若要將 AI 大規模引入無線接入網絡 (RAN)，就必須擁有專為電訊網絡而完善的基建。 隨著營運商在其網絡中融入智能技術，並推動主權 AI 策略，Supermicro 靈活的資料中心建構組件解決方案® (DCBBS) 及緊密的生態系統合作，讓其能快速部署高性能的節能解決方案，既確保資料主權，亦兼顧長遠擴展空間。」

AI-RAN 與主權 AI 解決方案

如欲進一步了解 Supermicro 的電訊產品，請瀏覽：https://www.supermicro.com/en/solutions/ai/telco

隨著營運商尋求更高效率和自動化，AI 在電訊網絡中的應用正在迅速增長。 AI-RAN 將智能嵌入無線接入網絡 (Radio Access Network，RAN) 以完善頻譜、能源和性能，同時建立分佈式網絡，推動營運商和終端用戶的 AI 解決方案。

AI-RAN 需要特定的基建解決方案，以符合電訊網絡的獨特要求，亦能靈活擴充，並兼顧成本效益。 Supermicro 正擴展其廣泛的 AI-RAN 系統產品線，採用 NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC) 設計，以支援 NVIDIA Blackwell 架構等最新技術，並將推出配備最新 NVIDIA ARC-Pro 的產品。

主權 AI 所指的是企業在其掌控的基建、資料環境及合規框架之內，自行開發、部署及管理 AI 的能力。 市場對主權 AI 平台的需求日增，為電訊營運商帶來策略性機遇，其可提供位於國內、安全可靠的 AI 基建即服務，並在數碼經濟中開拓新的收入來源。

若要大規模實現主權 AI，必須有強大、節能、方便擴充的基建設施。 Supermicro 創新的 DCBBS，旨在協助機構快速部署及擴充 AI 資料中心。 模組化設計簡化擴充過程，先進的散熱與電源解決方案則提升運作效率。

在 MWC 上，Supermicro 正與業界領先企業合作，示範能推動 AI 加速的實際部署及用例。

北歐頂尖電訊供應商 Telenor 推出了 Telenor AI Factory，這是挪威首個主權 AI 雲端平台。 此平台專為企業、初創公司及公共機構而設，於挪威境內提供完全由 NVIDIA GPU 加速的基建，確保資料絕不流出國境以外。 Telenor AI Factory 集安全保障、擴展空間與可持續發展於一身，不僅降低企業引入 AI 的門檻，縮短了部署週期，更能確保敏感資料處理完全合規。 這令 Telenor 超越傳統電訊營運商的身份，成為主權 AI 服務的策略供應商。

推出了 Telenor AI Factory，這是挪威首個主權 AI 雲端平台。 此平台專為企業、初創公司及公共機構而設，於挪威境內提供完全由 NVIDIA GPU 加速的基建，確保資料絕不流出國境以外。 Telenor AI Factory 集安全保障、擴展空間與可持續發展於一身，不僅降低企業引入 AI 的門檻，縮短了部署週期，更能確保敏感資料處理完全合規。 這令 Telenor 超越傳統電訊營運商的身份，成為主權 AI 服務的策略供應商。 南韓頂尖電訊商 SK Telecom 則構建 Haein Cluster，也就是為大規模 AI 工作負載及提升國家競爭力而設計的主權 AI 基建平台。 此集群配備超過 1,000 台搭載 NVIDIA Blackwell GPU 的 Supermicro AI 伺服器，是南韓其中一個最高性能的 AI GPU 集群。 此集群託管於 SK Telecom 的加山 AI 數據中心 (Gasan AI Data Center)，提供 GPU 即服務，支援訓練、推論及模型開發工作。 Haein 於南韓境內為企業及國家 AI 項目提供安全可靠的支援，從而開拓更多服務機遇。

全球電訊、網絡基建及技術創新領導品牌 Nokia ，正展示多款基於 Supermicro 硬件而建的解決方案。 AnyRAN 是 Nokia 推出的軟件套裝，旨在讓流動營運商及企業可在任何基礎設施上部署雲端原生軟件，從而以靈活方式構建 RAN。 Supermicro 的 1U Grace Hopper 系統 ARS-111GL-NHR 已通過驗證，可運行 AnyRAN。 此外，Nokia 亦推出基於 Supermicro AS-8125GS-TNMR2 伺服器並且通過驗證的基建設計，專為混合式 AI/ML 訓練及推論而設。

越南頂尖 5G 網絡基建解決方案供應商 Viettel High Tech，已按照 Open RAN 標準，建成大型 5G 網絡。 採用開放的分解式基礎設施，讓 Viettel High Tech 得以加快新技術及應用的實施，同時大幅節省成本。 Supermicro 的短深度 1U 邊緣伺服器，便是 Viettel High Tech 基礎設施中所採用的系統之一。 這些系統靈活百搭、性能優異、卓越創新，確保為 5G 及先進無線網絡提供最理想的支援。

如欲了解更多 Supermicro 為 AI-RAN 及主權 AI 網絡而設的方案，歡迎於 3 月 2 日至 5 日蒞臨巴塞隆拿 2026 年世界流動通訊大會的 2D35 展位參觀。

關於 Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。 Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊/邊緣 IT 基建，率先提供引領市場潮流的突破性方案。 我們是整體 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件及支援服務。 Supermicro 憑著在主機板、電源及機箱設計領域的深厚專業知識，強化自身的研發與製造能力，為全球客戶帶來從雲端到邊緣的跨世代創新。 我們的產品均由內部團隊設計及製造（地點包括美國、亞洲及荷蘭），善用全球營運方式實現具規模運作及效率。產品設計亦更臻完善，旨在降低總擁有成本 (TCO) 並減少對環境的影響（綠色運算）。 屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，賦予客戶豐富的選擇。各種系統由可重用的靈活構建模塊所締造，支援多種規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源及散熱方案（空調、自然冷卻或液冷），讓客戶為其特定的工作負載及應用，建構出最理想的配置。

Supermicro、Server Building Block Solutions 及 We Keep IT Green 均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及／或註冊商標。

所有其他品牌、名稱及商標則歸屬其各自擁有人。

