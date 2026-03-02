Supermicro breidt de ondersteuning uit voor AI-RAN- en Sovereign AI-oplossingen om een hoogwaardige, efficiënte en schaalbare AI-infrastructuur te leveren

Toonaangevende infrastructuuroplossingen, uitgerust met de nieuwste CPU's en GPU's, drijven AI-native telecomnetwerken en veilige, schaalbare AI-fabrieken aan.

Supermicro werkt samen met wereldwijde partners, waaronder Nokia, SK Telecom en Telenor, om reële gebruiksscenario's te demonstreren op MWC Barcelona

SAN JOSE, Californië en BARCELONA, Spanje, 2 maart 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigt uitgebreide ondersteuning aan voor infrastructuuroplossingen voor Sovereign AI-platforms en Artificial Intelligence - Radio Access Networks (AI-RAN). Op het Mobile World Congress Barcelona (MWC), 's werelds grootste evenement voor de telecomsector, presenteren Supermicro en zijn ecosysteempartners de nieuwste praktijkgerichte use cases die prestaties, efficiëntie en schaalbaarheid samenbrengen.

AI-RAN and Sovereign AI solutions

"Het op schaal leveren van AI aan het RAN vereist infrastructuur die is geoptimaliseerd voor telecomnetwerken", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Terwijl operators intelligentie in hun netwerken integreren en sovereign AI-strategieën ontwikkelen, maken Supermicro's flexibele Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) en diepe ecosysteemsamenwerkingen een snelle implementatie mogelijk van hoogwaardige, energiezuinige oplossingen die gegevenssoevereiniteit en schaalbaarheid op lange termijn helpen garanderen".

Meer informatie over Supermicro's telecomproducten vindt u op: https://www.supermicro.com/en/solutions/ai/telco

De toepassing van AI in telecomnetwerken groeit snel naarmate operators meer efficiëntie en automatisering nastreven. AI-RAN integreert intelligentie in het radiotoegangsnetwerk om spectrum, energie en prestaties te optimaliseren en tegelijkertijd een gedistribueerd netwerk te creëren dat AI-oplossingen voor operators en eindgebruikers mogelijk maakt.

AI-RAN vereist infrastructuuroplossingen die zijn ontworpen om op schaalbare en kostenefficiënte wijze aan de unieke vereisten van telecomnetwerken te voldoen. Supermicro breidt zijn breed scala aan AI-RAN-systemen uit, in lijn met het NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC)-ontwerp, om de nieuwste technologieën te ondersteunen, waaronder NVIDIA Blackwell-architectuur, met aankomende producten die de nieuwste NVIDIA ARC-Pro gebruiken.

Sovereign AI verwijst naar het vermogen van een onderneming om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen, in te zetten en te beheersen binnen haar eigen gecontroleerde infrastructuur, gegevensomgevingen en nalevingsraamwerken. De toegenomen vraag naar soevereine AI-platforms vormt een strategische kans voor telecomoperators door het aanbieden van veilige, in-country AI-infrastructuur als dienst en het ontsluiten van nieuwe inkomstenstromen in de digitale economie.

Het leveren van soevereine AI op schaal vereist een infrastructuur die krachtig, schaalbaar en energiezuinig is. Supermicro's innovatieve DCBBS zijn ontworpen om organisaties in staat te stellen AI-datacenters snel in te zetten en uit te breiden. Modulaire architecturen vereenvoudigen de schaalvergroting, terwijl geavanceerde thermische en energieontwerpen de operationele efficiëntie verbeteren.

Op MWC werkt Supermicro samen met toonaangevende spelers in de sector om praktijkimplementaties en praktische gebruiksscenario's te demonstreren die AI-versnelling bevorderen.

Telenor , een toonaangevende Noordse telecomprovider, heeft Telenor AI Factory gelanceerd, het eerste soevereine AI-cloudplatform van Noorwegen. Ontworpen voor ondernemingen, startups en organisaties uit de publieke sector, biedt het NVIDIA GPU-versnelde infrastructuur volledig binnen Noorwegen, zodat gegevens nooit de nationale grenzen verlaten. Door veiligheid, schaalbaarheid en duurzaamheid te combineren, verlaagt Telenor AI Factory de barrières voor AI-adoptie, verkort de marktintroductietijd en ondersteunt naleving van regelgeving met betrekking tot gevoelige gegevens. Dit positioneert Telenor niet alleen als een telecomoperator, maar ook als een strategische aanbieder van soevereine AI-diensten.

, een toonaangevende Noordse telecomprovider, heeft Telenor AI Factory gelanceerd, het eerste soevereine AI-cloudplatform van Noorwegen. Ontworpen voor ondernemingen, startups en organisaties uit de publieke sector, biedt het NVIDIA GPU-versnelde infrastructuur volledig binnen Noorwegen, zodat gegevens nooit de nationale grenzen verlaten. Door veiligheid, schaalbaarheid en duurzaamheid te combineren, verlaagt Telenor AI Factory de barrières voor AI-adoptie, verkort de marktintroductietijd en ondersteunt naleving van regelgeving met betrekking tot gevoelige gegevens. Dit positioneert Telenor niet alleen als een telecomoperator, maar ook als een strategische aanbieder van soevereine AI-diensten. SK Telecom , de toonaangevende telecomprovider van Zuid-Korea, heeft de Haein Cluster gebouwd, een soeverein AI-infrastructuurplatform dat is ontworpen voor grootschalige AI-werklasten en nationaal concurrentievermogen. De cluster beschikt over meer dan duizend Supermicro AI-servers die zijn uitgerust met NVIDIA Blackwell GPU's en vormt een van de AI GPU-clusters met de hoogste prestaties van het land. Hij wordt gehost in het Gasan AI Data Center van SK Telecom en biedt GPU-as-a-Service voor training, inferentie en modelontwikkeling. Haein ondersteunt ondernemingen en nationale AI-initiatieven veilig in Zuid-Korea en breidt de dienstverleningsmogelijkheden uit.

, de toonaangevende telecomprovider van Zuid-Korea, heeft de Haein Cluster gebouwd, een soeverein AI-infrastructuurplatform dat is ontworpen voor grootschalige AI-werklasten en nationaal concurrentievermogen. De cluster beschikt over meer dan duizend Supermicro AI-servers die zijn uitgerust met NVIDIA Blackwell GPU's en vormt een van de AI GPU-clusters met de hoogste prestaties van het land. Hij wordt gehost in het Gasan AI Data Center van SK Telecom en biedt GPU-as-a-Service voor training, inferentie en modelontwikkeling. Haein ondersteunt ondernemingen en nationale AI-initiatieven veilig in Zuid-Korea en breidt de dienstverleningsmogelijkheden uit. Nokia , wereldleider op het gebied van telecommunicatie, netwerkinfrastructuur en technologische innovatie, toont verschillende oplossingen op basis van Supermicro-hardware. AnyRAN is Nokia's softwarepakket dat mobiele operators en ondernemingen flexibiliteit biedt bij het bouwen van radio-toegangsnetwerken (RAN) door hen in staat te stellen cloud-native software in te zetten op elke infrastructuur. Supermicro's 1U Grace Hopper-systeem ARS-111GL-NHR is gevalideerd om AnyRAN uit te voeren. Bovendien introduceert Nokia een gevalideerd infrastructuurontwerp voor hybride AI/ML-training en inferentie op basis van Supermicro AS-8125GS-TNMR2-servers.

, wereldleider op het gebied van telecommunicatie, netwerkinfrastructuur en technologische innovatie, toont verschillende oplossingen op basis van Supermicro-hardware. AnyRAN is Nokia's softwarepakket dat mobiele operators en ondernemingen flexibiliteit biedt bij het bouwen van radio-toegangsnetwerken (RAN) door hen in staat te stellen cloud-native software in te zetten op elke infrastructuur. Supermicro's 1U Grace Hopper-systeem ARS-111GL-NHR is gevalideerd om AnyRAN uit te voeren. Bovendien introduceert Nokia een gevalideerd infrastructuurontwerp voor hybride AI/ML-training en inferentie op basis van Supermicro AS-8125GS-TNMR2-servers. Viettel High Tech, de toonaangevende leverancier van 5G-netwerkinfrastructuuroplossingen in Vietnam, heeft een groot 5G-netwerk gebouwd op basis van Open RAN-normen. De adoptie van een open, gedisaggregeerde infrastructuur heeft Viettel High Tech in staat gesteld om de implementatie van nieuwe technologieën en toepassingen te versnellen en aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Een van de systemen die in de infrastructuur van Viettel High Tech worden gebruikt, is de Supermicro short depth 1U edge server. Deze systemen bieden flexibiliteit, prestaties en innovatie en bieden optimale ondersteuning voor 5G en geavanceerde draadloze netwerken.

Voor meer informatie over de oplossingen van Supermicro voor AI-RAN en soevereine AI-netwerken, bezoek onze stand 2D35 op MWC 2026, van 2 tot 5 maart in Barcelona.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, schakelaarsystemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (luchtbehandeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922501/Supermicro_MWC_AI_RAN_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg