Tata Communications refuerza el corredor digital de India-Singapur con inversiones en conectividad preparada para IA

Este corredor permitirá a las empresas conectarse sin problemas entre continentes gracias a una infraestructura segura, de alta velocidad, dinámica, autogestionada y de baja latencia

BOMBAY, India, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Tata Communications, empresa líder mundial en tecnología de las comunicaciones, anunció inversiones estratégicas en infraestructura de cables submarinos mediante la adquisición de una importante capacidad de fibra óptica, con el fin de reforzar sus soluciones de conectividad entre los centros emergentes de IA de Bombay y Chennai, en la India, y Singapur, el principal ecosistema de la nube e IA de Asia. Estas inversiones tienen como objetivo responder a las crecientes necesidades de ancho de banda y de datos impulsadas por la IA de las empresas de toda Asia, así como a su futura expansión a nivel mundial.

Tata Communications está mejorando sus capacidades de Tata Global Network (TGN) por medio de:

Integración de un nuevo sistema de cables submarinos entre Bombay y Singapur

Inversión, como miembro de un consorcio, en un nuevo sistema de cable submarino que conectará Chennai con Singapur, cuya entrada en servicio (RFS) está prevista para el cuarto trimestre de 2029.

La ruta submarina entre India y Singapur se convertirá en uno de los corredores digitales más importantes del mundo en el futuro, ya que supone una vía de alta capacidad y baja latencia que sustentará el tráfico crítico de empresas, la nube y los hiperescaladores entre India, el Sudeste Asiático y los mercados mundiales. Al mejorar la capacidad de la red de TGN, Tata Communications está optimizando su capacidad para ofrecer a los clientes conectividad diversa, ágil y de alto rendimiento. Esta colaboración supone una importante ampliación de su cartera de patrocinios deportivos a nivel mundial, lo que refuerza la presencia de su marca a gran escala internacional.

"A medida que la demanda mundial de servicios digitales e impulsados por IA sigue creciendo, estas inversiones refuerzan nuestro compromiso de construir una infraestructura digital preparada para el futuro a gran escala", afirmó Genius Wong, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad Básicos y de Última Generación y director de Tecnología de Tata Communications. "Al combinar la mejora de la capacidad submarina con inversiones estratégicas tanto a corto como a largo plazo, estamos reforzando la confiabilidad, la escalabilidad y el rendimiento de las soluciones de conectividad para nuestros clientes en uno de los corredores digitales más transitados del mundo. Estas mejoras están en consonancia con la estrategia a largo plazo de Tata Communications destinada a ampliar la presencia de su red submarina a nivel mundial, ofrecer soluciones orientadas a los resultados empresariales a los clientes y reforzar la posición de la India como centro digital".

Estos sistemas de cable se conectarán además con la red de fibra terrestre de Tata Communications India para ofrecer conectividad fluida hacia otras partes del país y a más de 100 centros de datos repartidos por todo el territorio nacional. Junto con la red global TGN submarina de Tata Communications, se mejorarán las capacidades de toda la variedad de soluciones de conectividad IZO™, como las soluciones IZO™ DC Dynamic Connectivity y mulinube IZO™, que ofrecen capacidades de autorreparación, disponibilidad permanente y autoaprovisionamiento en los ecosistemas de centros de datos y nubes. Los clientes podrán activar e integrar estas capacidades con agilidad en sus redes cuando lo necesiten.

La estructura de red de Tata Communications sigue siendo el eje de su cartera de servicios, ya que gestiona la red de fibra óptica submarina más grande y avanzada de su propiedad, que sustenta la red troncal de Internet y abarca más de 500.000 km de fibra óptica submarina y más de 200.000 km de fibra terrestre.

En un importante avance para la conectividad empresarial en Asia y en otras regiones, en 2025, Tata Communications integró el nuevo cable submarino TGN IA2 (Tata Global Network – Intra-Asia 2), lo que ha permitido reducir la latencia para ofrecer un rendimiento más rápido, mejorar la confiabilidad gracias a una mayor redundancia y aumentar la diversidad de la red mediante una interconexión fluida con TGN IA.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es facilitador del ecosistema digital mundial que alimenta la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel global mediante colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de siguiente generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios de medios. 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes y la empresa enlaza negocios con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

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Miras hacia el futuro y declaraciones cautelares

Determinadas palabras y declaraciones de este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichos enunciados implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores financieros, normativos y ambientales, así como los que se relacionan con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de lo que expresan o implican dichos enunciados con miras hacia el futuro. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la incapacidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la imposibilidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Existen factores adicionales que pudieran hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros difirieran materialmente de dichos enunciados con miras hacia el futuro, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications e incluyen de forma enunciativa más no limitativa, a los factores de riesgo que se plantean en los Informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o alterar sus enunciados con miras hacia el futuro. © 2026 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados. TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited. Todas las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

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FUENTE Tata Communications