Tata Communications renforce le corridor numérique Inde-Singapour avec des investissements dans des solutions de connectivité prêtes pour l'IA

Ces investissements permettront aux entreprises de se connecter d'un continent à l'autre via une infrastructure sécurisée, haut débit, dynamique, autogérée et à faible latence

MUMBAI, Inde, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, acteur mondial de premier plan dans le domaine des technologies de communication, annonce aujourd'hui des investissements stratégiques dans les infrastructures de câbles sous-marins via l'acquisition d'une capacité importante de fibre optique afin de renforcer ses solutions de connectivité entre les hubs émergents d'IA que sont Bombay et Chennai en Inde, et Singapour, premier écosystème asiatique dédié au cloud et à l'IA. Ces investissements visent à répondre aux besoins croissants des entreprises asiatiques en matière de bande passante et de données générées par l'IA, ainsi qu'à leur expansion à l'échelle mondiale.

Tata Communications renforce les capacités de son réseau Tata Global Network (TGN) en :

intégrant un nouveau réseau de câbles sous-marins entre Bombay et Singapour

investissant en tant que membre d'un consortium dans un nouveau système de câbles sous-marins reliant Chennai à Singapour, dont la mise en service est prévue au T4 2029.

La liaison sous-marine entre l'Inde et Singapour est appelée à devenir l'un des corridors numériques les plus stratégiques au monde à l'avenir. Elle constituera en effet une voie à haute capacité et à faible latence qui soutiendra le trafic essentiel des entreprises, du cloud et des hyperscalers entre l'Inde, l'Asie du Sud-Est et les marchés mondiaux. En renforçant la capacité de son réseau TGN, Tata Communications renforce sa capacité à offrir à ses clients une connectivité diversifiée, agile et hautement performante. Ensemble, ces investissements permettront de répondre aux besoins croissants de l'écosystème des centres de données pour offrir aux entreprises une connectivité évolutive, fiable et parée pour l'avenir entre l'Inde et Singapour.

« Alors que la demande mondiale en services numériques et basés sur l'IA ne cesse de s'accélérer, ces investissements renforcent notre engagement à mettre en place à grande échelle une infrastructure numérique prête pour l'avenir », déclare Genius Wong, vice-président exécutif chargé des services de connectivité de base et de nouvelle génération, et directeur technique chez Tata Communications. « En associant l'augmentation de la capacité sous-marine à des investissements stratégiques à court et à long terme, nous renforçons la fiabilité, l'évolutivité et les performances des solutions de connectivité proposées à nos clients sur l'un des corridors numériques les plus utilisés au monde. Ces améliorations s'inscrivent dans la stratégie à long terme de Tata Communications visant à étendre la couverture de son réseau sous-marin mondial, à proposer à ses clients des solutions axées sur les résultats commerciaux et à renforcer la position de l'Inde en tant que hub numérique. »

Ces réseaux câblés seront également reliés au réseau de fibre optique terrestre de Tata Communications India, afin d'assurer une connectivité fluide vers d'autres régions du pays et vers plus de 100 centres de données répartis sur l'ensemble du territoire. Associé au réseau sous-marin mondial TGN de Tata Communications, cela permettra de renforcer les capacités de l'ensemble des solutions de connectivité IZO™, comme IZO™ DC Dynamic Connectivity et IZO™ Multi-cloud connectivity, qui offrent des fonctionnalités d'auto-réparation, de disponibilité permanente et d'auto-provisionnement au sein des écosystèmes des centres de données et cloud. Les clients pourront activer et intégrer ces capacités en toute simplicité dans leurs réseaux, à la demande.

Tata Communications Network Fabric reste la colonne vertébrale de son portefeuille d'activités, exploitant le plus grand et le plus avancé des réseaux de fibre optique sous-marins détenus à 100 %, qui constitue la base de l'infrastructure internet, avec plus de 500 000 km de fibre optique sous-marine et plus de 200 000 km de fibre optique terrestre.

Marquant une avancée majeure pour la connectivité des entreprises en Asie et au-delà, Tata Communications a intégré en 2025 le nouveau câble sous-marin TGN IA2 (Tata Global Network – Intra-Asia 2), ce qui a permis de réduire la latence pour des performances accrues, de renforcer la fiabilité grâce à une meilleure redondance et d'accroître la diversité du réseau grâce à une interconnexion fluide avec le TGN IA.

À propos de Tata Communications

Membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un catalyseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Leader de confiance, Tata Communications accompagne la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale en proposant des solutions de collaboration et connectées, une connectabilité de base et de nouvelle génération, un hébergement dans le nuage, des solutions de sécurité et des services de médias. Trois cents des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi les clients de cette société, qui relie les entreprises à 80 % des géants mondiaux de l'informatique en nuage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

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Déclarations prospectives et autres avertissements

Certains termes et déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, notamment celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, à l'évolution future de ses opérations et à l'économie générale de l'Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, en particulier financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives comprennent, notamment, l'incapacité à augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications, l'incapacité à développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables, l'incapacité à réussir les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information destinés à soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale, l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise, l'incapacité à intégrer des acquisitions stratégiques et des changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde, en particulier des changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications, et en général les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. Les facteurs supplémentaires susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles à l'adresse suivante : www.tatacommunications.com. Tata Communications rejette toute obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à cet égard. © 2026 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés. TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited. Toutes les autres marques tierces appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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