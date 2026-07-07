Tata Communications refuerza el corredor digital India-Singapur con inversiones en conectividad preparada para IA

Esto permitirá a las empresas conectarse sin problemas entre continentes con una infraestructura segura, de alta velocidad, dinámica, autogestionada y de baja latencia.

MUMBAI, India, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un actor líder mundial en tecnología de comunicaciones, anunció hoy inversiones estratégicas en infraestructura de cable submarino mediante la adquisición de una capacidad de fibra significativa, para fortalecer sus soluciones de conectividad entre los centros emergentes de IA de Mumbai y Chennai en India y Singapur, el ecosistema líder de nube e IA de Asia. Estas inversiones están dirigidas a satisfacer las crecientes demandas de ancho de banda y datos impulsados por IA de las empresas en toda Asia y a una mayor expansión global.

Tata Communications está mejorando las capacidades de su red global Tata (TGN) mediante:

Integración de un nuevo sistema de cable submarino entre Mumbai y Singapur

Inversión como miembro de un consorcio en un nuevo sistema de cable submarino que conecta Chennai con Singapur, con puesta en servicio prevista para el cuarto trimestre de 2029.

La ruta submarina India-Singapur se convertirá en uno de los corredores digitales más importantes del mundo en el futuro, representando una vía de alta capacidad y baja latencia que sustentará el tráfico crítico de empresas, la nube y los hiperescaladores entre India, el sudeste asiático y los mercados globales. Al mejorar la capacidad de su red TGN, Tata Communications amplía su capacidad para ofrecer conectividad diversa, ágil y de alto rendimiento a sus clientes. En conjunto, estas inversiones satisfarán las crecientes necesidades del ecosistema de centros de datos (DC), ofreciendo a las empresas una conectividad escalable, fiable y preparada para el futuro entre India y Singapur.

"A medida que la demanda global de servicios digitales e impulsados por IA continúa acelerándose, estas inversiones refuerzan nuestro compromiso de construir una infraestructura digital a gran escala preparada para el future", afirmó Genius Wong, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad Central y de Próxima Generación y Director de Tecnología de Tata Communications. "Al combinar la mejora de la capacidad submarina con inversiones estratégicas a corto y largo plazo, estamos fortaleciendo la fiabilidad, la escalabilidad y el rendimiento de las soluciones de conectividad para nuestros clientes en uno de los corredores digitales más transitados del mundo. Estas mejoras se alinean con la estrategia a largo plazo de Tata Communications para expandir su red submarina global, proporcionar soluciones que generen resultados comerciales para los clientes y consolidar la posición de la India como centro digital".

Estos sistemas de cable se conectarán con la red de fibra terrestre de Tata Communications India para una conectividad fluida con otras partes del país y con más de 100 centros de datos (DC) a nivel nacional. En combinación con la red submarina TGN Global de Tata Communications, esto mejorará las capacidades de la gama completa de soluciones de conectividad IZO™, como IZO™ DC Dynamic Connectivity e IZO™ Multi-cloud, que ofrecen capacidades de autorreparación, disponibilidad continua y autoaprovisionamiento en centros de datos y ecosistemas de nube. Los clientes podrán activar e integrar estas capacidades con agilidad en sus redes según la demanda.

Tata Communications Network Fabric sigue siendo la columna vertebral de su cartera, operando la red de fibra submarina más grande y avanzada de su propiedad, que sustenta la infraestructura de internet, con más de 500.000 km de fibra óptica submarina y más de 200.000 km de fibra terrestre.

En un importante avance para la conectividad empresarial en Asia y más allá, en 2025, Tata Communications integró el nuevo cable submarino TGN IA2 (Tata Global Network – Intra-Asia 2), mejorando la latencia para un rendimiento más rápido, aumentando la confiabilidad a través de una mayor redundancia y aumentando la diversidad de la red a través de una interconexión perfecta con TGN IA.

Acerca de Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), parte del Grupo Tata, es un facilitador global de ecosistemas digitales que impulsa la economía digital actual, de rápido crecimiento, en más de 190 países y territorios. Con la confianza como pilar fundamental, permite la transformación digital de empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conectividad, conectividad central y de última generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. Cuenta con 300 empresas de la lista Fortune 500 como clientes y conecta a las empresas con el 80% de los gigantes de la nube a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

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Declaraciones prospectivas

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, y otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la posición financiera esperada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, regulatorios y ambientales, así como los relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la imposibilidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la imposibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la imposibilidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en ciertos servicios de comunicaciones de la compañía; la falta de integración de adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India, y en particular, los cambios relacionados con la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los Informes Anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y renuncia expresamente a cualquier obligación al respecto.

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