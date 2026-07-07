Tata Communications stärkt den digitalen Korridor zwischen Indien und Singapur durch Investitionen in KI-fähige Konnektivität

Dies wird es Unternehmen ermöglichen, sich über Kontinente hinweg nahtlos zu vernetzen – mithilfe einer sicheren, dynamischen und selbstverwalteten Hochgeschwindigkeits-Infrastruktur mit geringer Latenz

MUMBAI, Indien, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, gab heute strategische Investitionen in die Unterseekabelinfrastruktur durch den Erwerb erheblicher Glasfaserkapazitäten bekannt, um seine Konnektivitätslösungen zwischen den aufstrebenden KI-Zentren Mumbai und Chennai in Indien sowie Singapur, Asiens führendem Cloud- und KI-Ökosystem, zu stärken. Diese Investitionen zielen darauf ab, den wachsenden Bandbreitenbedarf und die durch KI getriebene Datennachfrage von Unternehmen in ganz Asien zu decken sowie die weltweite Expansion voranzutreiben.

Tata Communications baut die Kapazitäten seines Tata Global Network (TGN) durch folgende Maßnahmen aus:

Integration eines neuen Unterseekabelsystems zwischen Mumbai und Singapur

Investition als Konsortiumsmitglied in ein neues Unterseekabelsystem, das Chennai mit Singapur verbindet und voraussichtlich im 4. Quartal 2029 betriebsbereit sein wird (Ready for Service, RFS)

Die Unterseekabelstrecke zwischen Indien und Singapur wird in Zukunft zu einem der weltweit wichtigsten digitalen Korridore werden und einen Weg mit hoher Kapazität und geringer Latenz darstellen, der den kritischen Datenverkehr von Unternehmen, Cloud-Anbietern und Hyperscalern zwischen Indien, Südostasien und den globalen Märkten untermauern wird. Durch die Erweiterung der Kapazität seines TGN-Netzwerks baut Tata Communications seine Fähigkeit aus, Kunden vielfältige, agile und leistungsstarke Konnektivität bereitzustellen. Zusammen werden diese Investitionen den wachsenden Anforderungen des Rechenzentrums-Ökosystems (DC) gerecht und bieten Unternehmen eine skalierbare, zuverlässige und zukunftsfähige Konnektivität zwischen Indien und Singapur.

„Da die weltweite Nachfrage nach digitalen und KI-gesteuerten Diensten weiter zunimmt, bekräftigen diese Investitionen unser Engagement für den Aufbau einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur in großem Maßstab", sagte Genius Wong, Executive Vice President – Core and Next-Gen Connectivity Services und Chief Technology Officer bei Tata Communications. „Durch die Kombination der Erweiterung der Unterwasserkapazitäten mit sowohl kurz- als auch langfristigen strategischen Investitionen stärken wir die Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Leistung der Konnektivitätslösungen für unsere Kunden entlang eines der weltweit verkehrsreichsten digitalen Korridore. Diese Erweiterungen stehen im Einklang mit der langfristigen Strategie von Tata Communications, die Reichweite seines globalen Unterseekabelnetzes auszubauen, Kunden Lösungen mit messbarem Geschäftserfolg zu bieten und Indiens Position als digitaler Knotenpunkt zu stärken."

Diese Kabelsysteme werden zudem an das terrestrische Glasfasernetz von Tata Communications India angebunden, um eine nahtlose Weiterverbindung in andere Teile des Landes sowie zu über 100 Rechenzentren (DCs) landesweit zu gewährleisten. In Kombination mit dem globalen TGN-Unterwassernetzwerk von Tata Communications wird dies die Leistungsfähigkeit der gesamten Palette an IZO™-Konnektivitätslösungen verbessern, darunter IZO™DC Dynamic Connectivity und IZO™Multi-Cloud-Konnektivitätslösungen, die Selbstheilungs-, Always-On- und Selbstkonfigurationsfunktionen über Rechenzentrums- und Cloud-Ökosysteme hinweg bieten. Kunden werden in der Lage sein, diese Kapazitäten bedarfsgerecht und agil in ihren Netzwerken zu aktivieren und zu integrieren.

Die Tata Communications Network Fabric bleibt das Rückgrat des Portfolios. Das Unternehmen betreibt das größte vollständig im eigenen Besitz befindliche und modernste Unterwasser-Glasfasernetz, das das Internet-Backbone stützt und sich über mehr als 500.000 km Unterwasser-Glasfaserkabel sowie mehr als 200.000 km terrestrische Glasfaserkabel erstreckt.

Als bedeutenden Schritt vorwärts für die Unternehmenskonnektivität in ganz Asien und darüber hinaus integrierte Tata Communications 2025 das neue Unterseekabel TGN IA2 (Tata Global Network – Intra-Asia 2), wodurch die Latenz für eine schnellere Leistung verbessert, die Zuverlässigkeit durch höhere Redundanz gesteigert und die Netzwerkvielfalt durch nahtlose Anbindung an TGN IA erhöht wurde.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ein globaler Wegbereiter für digitale Ökosysteme, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- sowie Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Prognosen betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten; auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind auf der Website: www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt eine solche Verpflichtung ausdrücklich ab. © 2026 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten. TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited. Alle anderen Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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