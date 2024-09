A TCL inspira a grandeza e expõe sua visão para o futuro do cinema em casa, da tecnologia para dispositivos móveis e da vida doméstica na IFA 2024

BERLIM, 6 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma das principais empresas de eletrônicos de consumo e a segunda maior marca de TV do mundo, apresentou hoje a sua extensa linha de produtos voltada para um estilo de vida mais inteligente e saudável na Conferência de Imprensa Global da TCL IFA 2024. Apresentados em um ambiente cúbico inovador ao ar livre, que combina futurismo e moda, os novos produtos incluem a mais recente TV LED QD-Mini premium da TCL, a TV NXTFRAME, dispositivos móveis e eletrodomésticos.

Durante o evento, representantes sênior da TCL e de empresas parceiras destacaram a forma como a TCL inspira a grandeza graças à sua forte rede de parcerias e às tecnologias inovadoras, que combinam perfeitamente avanços de ponta com designs revolucionários, feitos sob medida para consumidores do mundo todo.

Novos produtos com experiências audiovisuais inigualáveis redefinem o conceito de entretenimento doméstico

Uma vez que o setor de TVs continua apostando em tamanhos maiores e imagens de melhor qualidade, a TCL apresentou os mais recentes lançamentos da sua série pioneira de TVs LED QD-Mini - a TV LED QD-Mini X11H premium e a C765. Com a tecnologia de controle de halo em todos os domínios, os dois modelos ajustam com precisão todo o processo do Mini LED, desde a iluminação até a geração de imagens, finalmente solucionando os problemas de halo e proporcionando experiências visuais verdadeiramente cinematográficas. Representando o mais avançado dos televisores das TVs de LED QD Mini de grande porte, a X11H de 98 polegadas também apresenta 14.112 zonas de escurecimento local que levam o contraste ao extremo, enquanto o brilho máximo de até 6.500 nits faz com que cada quadro seja repleto de detalhes minuciosos e níveis sem precedentes de luz e sombra.

A TCL está revolucionando o conceito de entretenimento doméstico com o lançamento de sua inédita TV NXTFRAME. Mais do que uma simples televisão, a NXTFRAME é o futuro da arte e do entretenimento digital doméstico. Pela primeira vez, arte, design e tecnologia de ponta se reúnem em um único e elegante projeto, dando origem a um dispositivo que não é apenas para se assistir, mas para se viver. Sua presença em qualquer ambiente permite a criação de uma atmosfera verdadeiramente personalizada, que se integra perfeitamente à decoração da casa, como uma obra-prima que reflete o gosto, o estilo e as aspirações individuais. A versão Pro do televisor TCL NXTFRAME inclui também Audio by Bang & Olufsen - o primeiro produto de uma nova parceria entre a TCL e a empresa global de áudio de alta qualidade. Com o Audio da Bang & Olufsen, a soundbar e o subwoofer da TV são ajustados e testados pelos mesmos especialistas em acústica da Bang & Olufsen que desenvolvem alguns dos alto-falantes mais emblemáticos do mundo, garantindo uma qualidade de áudio que está à altura dos padrões mundialmente reconhecidos da Bang & Olufsen.

Outros produtos que proporcionam experiências de entretenimento em casa ainda mais fantásticas incluem a nova barra de som Q85H que tem um som surround impressionante e o monitor profissional TCL R8U. A TCL também anunciou que o Dolby Atmos FlexConnect será disponibilizado em sua linha de produtos de ponta em 2025, incluindo a Série X. O Dolby Atmos FlexConnect permite a liberdade de se posicionar os alto-falantes em qualquer lugar da sala para proporcionar uma experiência Dolby Atmos otimizada de forma inteligente.

Tecnologias otimizadas com maior desempenho revolucionam a vida dos usuários de dispositivos móveis

Em outro anúncio exclusivo na IFA 2024, a TCL apresentou os mais recentes smartphones da série NXTPAPER, a série TCL 50 NXTPAPER. A nova série apresenta o NXTPAPER 3.0, a mais recente edição da premiada tecnologia de exibição da TCL aperfeiçoada para a visão humana. Ele é aprimorado pela novíssima NXTPAPER Key, uma inovação extraordinária que permite aos usuários alternar entre uma tela normal e uma tela estilo e-ink de baixo consumo de energia com o simples toque de um botão. Os smartphones da série TCL 50 NXTPAPER também são os primeiros dispositivos NXTPAPER a contar com recursos de IA integrados em parceria com a Microsoft para oferecer aos usuários conveniência e eficiência com tecnologia de IA em uma grande variedade de situações.

Juntamente com os novos modelos da série NXTPAPER, a TCL também apresentou o recém-lançado TAB 11 Gen 2. Com uma impressionante tela NXTVISION de 11 polegadas e uma borda fina, o produto oferece uma visualização aprimorada com desempenho durante todo o dia.

Os eletrodomésticos perfeitamente conectados levam a vida inteligente a um novo patamar

Pensando no futuro da vida doméstica, a TCL apresentou uma série de eletrodomésticos conectados com novas opções de cores, materiais e acabamentos (CMF) que melhoram o apelo estético, aumentam a durabilidade e aprimoram a experiência do usuário. Com tecnologias inovadoras, menos ruído operacional, comando de voz off-line e integração aos principais hubs domésticos inteligentes, o condicionador de ar fresco TCL FreshIN 3.0 oferece qualidade e experiência de usuário excepcionais, além de uma classificação de eficiência energética A+++.

Os refrigeradores TCL Free Built-in e os refrigeradores Elite Kitchen Combi, que estrearam no evento, representaram outro avanço na refrigeração de cozinhas. Os refrigeradores Free Built-in da TCL se encaixam perfeitamente em cozinhas, sendo necessário apenas um centímetro de espaço em ambos os lados, enquanto o Elite Kitchen Combi simplifica a vida dos consumidores com opções de organização versáteis e eficientes.

Também foi apresentado o mais recente par de lavadoras e secadoras da TCL, que consegue eliminar praticamente todas as bactérias pelo calor e pelo vapor, e inclui um modo Fresh On, que mantém as roupas lavadas em um ciclo suave por até 10 horas para evitar amassados e odores.

Para saber mais sobre a TCL e seus produtos, acesse:

Estande da TCL na IFA 2024

Data: De 6 a 10 de setembro de 2024

Local: Pavilhão 21A, Messedamm Berlim, Alemanha

