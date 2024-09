TCL inspira grandeza y revela su visión del futuro del cine en casa, la tecnología móvil y la vida doméstica en IFA 2024

BERLÍN, 6 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, empresa líder en electrónica de consumo y la segunda marca de televisores más importante del mundo, ha presentado hoy su línea de productos ampliada para un estilo de vida más inteligente y saludable en la conferencia de prensa global TCL IFA 2024. Presentados en un innovador espacio cúbico al aire libre que combina futurismo y moda, los nuevos productos incluyen el último televisor LED premium QD-Mini de TCL, el televisor NXTFRAME, dispositivos móviles y electrodomésticos.

Conferencia de prensa mundial de TCL en la IFA 2024 (PRNewsfoto/TCL)

Durante el evento, altos representantes de TCL y de las empresas asociadas destacaron cómo TCL inspira grandeza a través de su sólida red de asociaciones y tecnologías innovadoras que combinan a la perfección avances de vanguardia con diseños en evolución, a la medida de los consumidores de todo el mundo.

Nuevos productos con experiencias audiovisuales inigualables redefinen el entretenimiento en casa

En un momento en que el sector de los televisores sigue tendiendo hacia tamaños más grandes y una mayor calidad de imagen, TCL presentó las últimas incorporaciones a su pionera serie de televisores LED QD-Mini: el televisor LED QD-Mini X11H y el C765. Gracias a la tecnología de control de halo en todos los dominios, ambos modelos son capaces de ajustar con precisión todo el proceso de Mini LED, desde la iluminación hasta la imagen, para resolver por fin los antiguos problemas de halo y ofrecer experiencias visuales realmente cinematográficas. Como la máxima expresión de los televisores Mini LED QD de gran tamaño, el X11H de 98 pulgadas también cuenta con 14.112 zonas de atenuación local que llevan el contraste al extremo, mientras que un brillo máximo de hasta 6.500 nits hace que cada fotograma estalle con detalles intrincados y niveles de luz y sombra sin precedentes.

TCL redefine el concepto de entretenimiento doméstico con el lanzamiento de su primer televisor NXTFRAME. Más que un televisor, el NXTFRAME es el futuro del arte digital y el entretenimiento en el hogar. Por primera vez, arte, diseño y tecnología de punta se unen en un único y elegante paquete para crear un dispositivo que no es solo algo para ver, sino algo con lo que vivir. Su presencia en cualquier entorno vital permite crear una atmósfera verdaderamente personalizada, que se funde a la perfección con la decoración del hogar como una obra maestra que refleja el gusto, el estilo y las aspiraciones individuales. La versión Pro del televisor TCL NXTFRAME también incorpora audio by Bang & Olufsen, el primer producto de una nueva alianza entre TCL y la empresa mundial de audio de lujo. Con audio by Bang & Olufsen, la barra de sonido y el subwoofer del televisor son ajustados y probados por los mismos acústicos de Bang & Olufsen que perfeccionan algunos de los altavoces más emblemáticos del mundo, lo que garantiza una calidad de audio a la altura de los estándares mundialmente reconocidos de Bang & Olufsen.

Otros productos que permiten disfrutar aún más del entretenimiento en casa son la nueva barra de sonido Q85H, con un impresionante sonido envolvente, y el monitor profesional R8U de TCL. TCL también ha anunciado que Dolby Atmos FlexConnect llegará a la cartera de productos de gama alta de TCL en 2025, incluida la Serie X. Dolby Atmos FlexConnect ofrece la libertad de colocar los altavoces en cualquier lugar de la habitación para disfrutar de una experiencia Dolby Atmos optimizada de forma inteligente.

Tecnologías optimizadas con mejores prestaciones revolucionan la vida móvil

En otro anuncio exclusivo en IFA 2024, TCL presentó los últimos smartphones de la serie NXTPAPER, la serie TCL 50 NXTPAPER. La nueva serie incorpora NXTPAPER 3.0, la última edición de la premiada tecnología de visualización de TCL optimizada para los ojos humanos. Esto se ve reforzado por la nueva NXTPAPER Key, una revolucionaria innovación que permite a los usuarios cambiar entre una pantalla normal y una pantalla de tinta electrónica de bajo consumo con solo pulsar un botón. Los teléfonos de la serie TCL 50 NXTPAPER son también los primeros dispositivos NXTPAPER que incorporan funciones de inteligencia artificial integradas en colaboración con Microsoft para ofrecer a los usuarios comodidad y eficiencia potenciadas por la inteligencia artificial en toda una serie de situaciones.

Junto a los nuevos modelos de la serie NXTPAPER, TCL también mostró la recientemente lanzada TAB 11 Gen 2. Con una impresionante pantalla NXTVISION de 11 pulgadas y un fino bisel, el producto ofrece una visualización mejorada con un rendimiento que dura todo el día.

Los electrodomésticos perfectamente conectados llevan la vida inteligente al siguiente nivel

Para el futuro de la vida en el hogar, TCL presentó una serie de electrodomésticos conectados con nuevas opciones de color, material y acabado (CMF, por sus siglas en inglés) que mejoran el atractivo estético, la durabilidad y la experiencia del usuario. El acondicionador de aire FreshIN 3.0 de TCL cuenta con tecnologías innovadoras, ruido de funcionamiento reducido, control por voz sin conexión e integración con los principales concentradores inteligentes para el hogar, y proporciona una calidad y una experiencia de usuario excepcionales junto con una clasificación de eficiencia energética A+++.

Los frigoríficos empotrables Free de TCL y los frigoríficos combinados "Elite Kitchen Combi", marcaron otro hito en la refrigeración de cocinas con su debut en el certamen. Los frigoríficos empotrables Free Built de TCL encajan perfectamente en las cocinas con solo un centímetro de espacio a ambos lados, mientras que el "Elite Kitchen Combi", simplifica la vida de los consumidores al ofrecer opciones de organización versátiles y eficientes.

También se presentó el último par de lavadoras y secadoras de TCL, que puede eliminar prácticamente todas las bacterias mediante calor y vapor, e incluye un modo Fresh On que mantiene la ropa lavada en un ciclo suave hasta 10 horas para evitar arrugas y olores.

Para obtener más información sobre TCL y sus productos, visite:

Stand de TCL IFA 2024

Fecha: 6 a 10 de septiembre de 2024

Lugar: Pabellón 21A, Messedamm Berlín, Alemania

Acerca de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) es una de las principales marcas de electrónica de consumo y líder mundial en la industria de televisores. TCL opera en más de 160 mercados de todo el mundo y está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, como televisores, audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes y pantallas comerciales, entre otros. Visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2497525/TCL_IFA_2024_Global_Press_Conference.jpg

FUENTE TCL