TCL exibirá o futuro com inovações visuais avançadas e portfólio de produtos com IA na CES 2026

SHENZHEN, China, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A TCL, líder global em eletrônicos de consumo e marca nº 1 mundial em TVs Mini LED e de tamanho ultragrande, está pronta para ocupar o centro das atenções na CES 2026 com uma ampla apresentação de seus displays mais avançados e um portfólio completo de produtos inteligentes com tecnologia de IA.

A TCL apresentará o futuro das telas com inovações visuais avançadas e um portfólio de produtos com inteligência artificial na CES 2026

Transformando seu estande em um portal para o futuro das experiências visuais, a TCL mostrará aos visitantes como seus excepcionais painéis de display – em uma ampla variedade de tamanhos, categorias e formatos – oferecem desempenho incomparável. Tudo isso é sustentado pela TCL CSOT, líder global em tecnologias avançadas de display e subsidiária da TCL.

Durante o evento, a TCL também revelará uma nova geração de dispositivos inovadores de display, móveis e vestíveis. Entre os destaques da exposição está a tecnologia SQD-Mini LED da TCL, que apresenta cinco vantagens principais, incluindo ampla gama de cores para todos os cenários, ausência de interferência de cores, maior número de zonas de escurecimento local, maior brilho e um design ultrafino. Os visitantes também terão um primeiro contato com os mais recentes smartphones com tecnologia de cuidado ocular NXTPAPER e tablets enote, além de óculos de realidade aumentada (AR), que juntos ressaltam a capacidade incomparável da TCL de oferecer experiências visuais de ponta em diversas aplicações.

Além dos avanços em tecnologias de tela, a empresa apresentará um portfólio completo de dispositivos com IA projetados para moldar o futuro da inteligência. Os visitantes poderão explorar o conceito de vida inteligente com IA por meio de uma série de eletrodomésticos, incluindo aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, máquinas de lavar e fechaduras inteligentes, além de experiências imersivas de entretenimento com IA proporcionadas por TVs com IA, óculos AR e projetores. A TCL também apresentará seus avanços mais recentes em produtividade e mobilidade aprimoradas por IA em dispositivos móveis, tablets e soluções do ecossistema Humano-Veículo-Casa, demonstrando como as tecnologias de IA da TCL estão moldando o próximo capítulo do cotidiano, do trabalho e da conectividade.

Detalhes adicionais serão revelados na CES 2026:

Estande da TCL na CES 2026:

Data: 6 a 9 de janeiro de 2026

6 a 9 de janeiro de 2026 Local: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Estande nº 18604

Sobre a TCL

A TCL é uma marca líder em eletrônicos de consumo e referência global no setor de televisores. Atualmente, a empresa atua em mais de 160 mercados ao redor do mundo. Especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, a TCL oferece uma ampla gama de produtos, incluindo TVs, sistemas de áudio, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, displays comerciais e muito mais.

