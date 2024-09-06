Домашний кинотеатр, мобильные технологии и домашняя среда будушего от TCL на IFA 2024

TCL вдохновляет на свершения, представив свою концепцию домашнего кинотеатра, мобильных технологий и домашней среды будущего на IFA 2024

БЕРЛИН, 6 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL Electronics — лидер по производству бытовой электроники и владелец двух лучших в мире брендов телевизоров — сегодня представила расширенную линейку своей продукции для более разумного и здорового образа жизни на глобальной пресс-конференции TCL на выставке IFA 2024. На инновационной открытой кубической площадке, сочетающей в себе футуризм и моду, были представлены новейшие разработки TCL, в том числе премиальный светодиодный телевизор QD-Mini, телевизор NXTFRAME, мобильные устройства и бытовая техника.

TCL IFA 2024 Global Press Conference

Во время мероприятия высокопоставленные представители TCL и компаний-партнеров рассказали о том, как TCL вдохновляет на свершения благодаря своей мощной партнерской сети и инновационным технологиям, которые органично сочетают передовые достижения с эволюционным дизайном, адаптированным для конкретных нужд потребителей во всем мире.

Новые продукты с непревзойденными аудиовизуальными возможностями переопределяют понятие домашних развлечений

Оставаясь в русле стремления производителей телевизионной техники к увеличению размеров экрана и повышению качества изображения, компания TCL представила дополнения к своей новаторской линейке светодиодных телевизоров QD-Mini – премиальные светодиодные телевизоры QD-Mini серий X11H и C765. Благодаря универсальной технологии устранения ореолов во всех областях, обе модели способны точно регулировать весь процесс Mini LED – от подсветки до формирования изображения – для разрешения давней проблемы бликов и ореолов, обеспечивая поистине кинематографическое качество картинки. Являясь вершиной линейки крупногабаритных телевизоров QD Mini LED, 98-дюймовый телевизор X11H имеет 14.112 локальных зон затемнения, которые повышают контрастность до предела, а пиковая яркость до 6500 нит насыщает каждый кадр замысловатыми деталями и беспрецедентной игрой света и тени.

Компания TCL переосмысливает концепцию домашних развлечений, представляя свой первый в мире телевизор NXTFRAME. NXTFRAME — нечто большее, чем просто телевизор, это будущее цифрового искусства и домашних развлечений. Впервые искусство, дизайн и передовые технологии объединились в одном элегантном корпусе, создав устройство, которое является не просто экраном, но и частью повседневной жизни. Его присутствие в любой жилой среде позволяет создать по-настоящему персонализированную атмосферу, гармонично вписываясь в домашний интерьер как его определяющий элемент и отражая индивидуальный вкус, стиль и устремления пользователя. Pro-версия телевизора NXTFRAME от TCL также оснащена аудиосистемой от Bang & Olufsen — первым продуктом нового партнерства между TCL и глобальной компанией по производству аудиосистем премиум-класса. Благодаря аудиотехнологии Bang & Olufsen звуковая панель и низкочастотный динамик телевизора были отлажены и протестированы специалистами-акустиками из компании Bang & Olufsen, создавшей всемирно известные знаковые динамики, что гарантирует качество звука, отвечающее признанным стандартам Bang & Olufsen.

Среди других продуктов, обеспечивающих еще больше возможностей для домашних развлечений, — новая звуковая панель Q85H с потрясающим объемным звуком и экран TCL R8U Professional Monitor. Компания TCL также объявила, что в 2025 году ее линейка элитных продуктов расширится технологией Dolby Atmos FlexConnect, включая серию X. Dolby Atmos FlexConnect позволяет свободно размещать динамики в любом месте комнаты, обеспечивая интеллектуально оптимизированное воспроизведение Dolby Atmos.

Оптимизированные технологии с повышенной производительностью кардинально меняют жизнь «в движении»

В рамках еще одного эксклюзивного анонса на выставке IFA 2024 компания TCL представила свои новейшие смартфоны NXTPAPER — серию TCL 50 NXTPAPER. В этой серии представлена NXTPAPER 3.0 — новейшая версия отмеченной наградами технологии отображения TCL, оптимизированной для человеческого глаза. Она дополнена новой клавишей NXTPAPER – революционной инновацией, которая позволяет пользователям одним нажатием кнопки переключаться между обычным дисплеем и дисплеем с низким энергопотреблением в стиле e-ink. Кроме того, телефоны серии TCL 50 NXTPAPER являются первыми устройствами NXTPAPER, оснащенными возможностями ИИ, интегрированными в партнерстве с Microsoft, чтобы обеспечить пользователям удобство и эффективность в различных сценариях за счет использования искусственного интеллекта.

Наряду с новыми моделями серии NXTPAPER, TCL также продемонстрировала недавно представленный планшет TAB 11 Gen 2. Обладая потрясающим 11-дюймовым дисплеем NXTVISION с тонкой рамкой, устройство обеспечивает улучшенный просмотр и высокую производительностью в течение всего дня.

Легко подключаемые бытовые приборы выводят пользователя на новый уровень «умной» жизни

Компания TCL представила серию подключаемых бытовых приборов для домашней среды будущего с новыми вариантами цвета, материала и отделки (CMF), повышающими эстетическую привлекательность, долговечность и удобство использования. Благодаря инновационным технологиям, снижению уровня шума, голосовому управлению в автономном режиме и интеграции с основными системами «умного дома», кондиционер FreshIN 3.0 от TCL обеспечивает исключительное качество и удобство использования и категорию энергоэффективности A+++.

Очередным прорывом в области кухонного холодильного оборудования стали впервые продемонстрированные на выставке встраиваемые холодильники TCL Free и комбинированные холодильники Elite Kitchen Combi. Встраиваемые холодильники TCL Free идеально вписываются в кухнонный интерьер, требуя всего одного сантиметра зазора с обеих сторон, а модель Elite Kitchen Combi упрощает жизнь пользователей, предлагая универсальные и эффективные варианты размещения продуктов.

Также TCL были представлены новейшие стирально-сушильные агрегаты, способные уничтожать практически все бактерии с помощью тепла и пара и имеющие щадящий режим Fresh On протяженностью до 10 часов для предотвращения складок и неприятных запахов.

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Стенд TCL на выставке IFA 2024

Даты: 6–10 сентября 2024 г.

Место: Зал 21A, Месседамм Берлин, Германия

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте бытовой электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Компания TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира, специализируясь на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2497482/TCL_IFA_2024_Global_Press_Conference.jpg