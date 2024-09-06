TCL在2024 IFA展上發佈家庭影院、移動技術和家居生活的未來願景

新產品帶來無與倫比的視聽體驗，重新定義家庭娛樂

隨著電視行業不斷向更大尺寸和更高畫質發展，TCL展示了其開創性QD-Mini LED電視系列的最新產品--高端X11H QD-Mini LED電視和C765。這兩款產品均採用全域光暈控制技術，能夠精確調節Mini LED從背光到成像的整個過程，最終解決了長期存在的光暈問題，帶來真正的影院級視覺體驗。作為大尺寸QD Mini LED電視的巔峰之作，98英吋X11H還配有14,112個局部調光區，將對比度推向極致，而高達6,500尼特的峰值亮度則讓每一幀畫面都能呈現錯綜複雜的細節和前所未有的光影層次。

TCL推出其首款NXTFRAME電視，重新定義了家庭娛樂的概念。NXTFRAME不僅僅是一台電視機，更是數字藝術和家庭娛樂的未來。它首次將藝術、設計和尖端技術融為一體，創造出一款不僅可以觀看，而且可以融入生活的設備。在任何生活環境中，它都能營造出真正個性化的氛圍，與家居裝飾完美融合，就像是一件體現個人品味、風格和追求的傑作。專業版TCL NXTFRAME電視還配備了Audio by Bang & Olufsen，這是TCL與這家全球豪華音響公司合作推出的首款產品。通過採用該系統，這款電視的條形音箱和重低音揚聲器由Bang & Olufsen的音響專家進行調試和測試，確保音質達到Bang & Olufsen的世界知名標準，而正是這些專家打造了一些全球最經典的揚聲器。

其他產品還包括全新Q85H條形音箱和TCL R8U專業顯示器，為用戶帶來更完美的家庭娛樂體驗。TCL還宣佈將於2025年在其X系列等高端產品組合中安裝Dolby Atmos FlexConnect。通過使用該技術，揚聲器可以放置在房間的任何位置，以便獲得智能優化的Dolby Atmos體驗。

優化技術和增強性能，徹底改變移動生活

在另一場IFA 2024展會發佈會上，TCL還獨家發佈了最新的NXTPAPER系列智能手機--TCL 50 NXTPAPER系列。這款新系列採用了TCL針對人眼進行優化的最新顯示技術NXTPAPER 3.0。全新的NXTPAPER Key是一項突破性創新，用戶只需按下按鈕，即可在普通顯示屏和低功耗電子墨水屏之間進行切換。TCL 50 NXTPAPER系列手機也是首款與微軟合作集成人工智能功能的NXTPAPER設備，在各種場景中為用戶帶來AI賦能的便利和效率。

除了全新NXTPAPER系列機型之外，TCL還展示了最新推出的TAB 11 Gen 2。該產品配備令人驚歎的11英吋NXTVISION顯示屏，邊框纖薄，可全天候提供更佳的觀看體驗。

無縫聯網的生活家電讓智能生活更上一層樓

為了實現未來的家居生活，TCL推出了一系列聯網生活家電，並提供全新的色彩、材料和工藝（CMF）選項，增強了產品的美感、耐用性和用戶體驗。憑借創新技術、更低的噪音、離線語音控制以及與主要智能家居中心的集成，TCL FreshIN 3.0 新風空調達到了A+++能效等級，提供卓越的品質和用戶體驗。

首次亮相的TCL自由嵌入式冰箱和Elite Kitchen Combi冰箱，標誌著廚房製冷領域的又一次突破。TCL自由嵌入式冰箱可完美嵌入廚房，兩側僅需一厘米間隙，而Elite Kitchen Combi冰箱則為消費者提供了多功能、高效的儲存選擇，從而簡化了生活。

同時亮相的還有最新的TCL洗烘一體機。該設備能夠通過加熱和蒸汽殺死幾乎所有細菌，並配備Fresh On模式，使洗過的衣物在輕柔的循環中保持運轉長達10小時，防止起皺和產生異味。

欲瞭解有關TCL及其產品的更多信息，請訪問：

TCL IFA 2024展台

日期：2024年9月6日至10日

地點：德國柏林會展中心21A展廳

關於TCL電子

TCL電子（1070.HK）是領先的消費電子品牌，也是全球電視行業的領導者。TCL業務遍及全球160多個市場，專業從事消費電子產品的研發和製造，產品包括電視、音響、家電、移動設備、智能眼鏡、商用顯示屏等。請訪問TCL網站 https://www.tcl.com。

SOURCE TCL