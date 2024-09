Inspiracja i wizja przyszłości kina domowego, technologii mobilnych i życia domowego - TCL na targach IFA 2024

BERLIN, 6 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas międzynarodowej konferencji prasowej TCL odbywającej się podczas targów IFA 2024 spółka TCL Electronics, plasująca się na czołowej pozycji na rynku elektroniki użytkowej i jedna z dwóch najpopularniejszych marek telewizorów na świecie, zaprezentowała rozszerzoną ofertę produktów umożliwiających zdecydowaną poprawę jakości życia. Prezentacja nowości odbyła się w nowoczesnej przestrzeni zewnętrznej łączącej futuryzm z modą i pozwoliła zapoznać się z najnowszymi telewizorami TCL QD-Mini LED, modelami NXTFRAME TV, urządzeniami mobilnymi i sprzętem AGD.

Wysokiej rangi przedstawiciele firmy TCL i współpracujących z nią przedsiębiorstw podkreślili, w jaki sposób marka jest źródłem inspiracji dzięki silnej sieci partnerskiej i innowacyjnym technologiom, które harmonijnie łączą najnowocześniejsze rozwiązania z ewoluującymi projektami, dostosowanymi do potrzeb konsumentów na całym świecie.

Debiutujące produkty z wyjątkowymi rozwiązaniami audiowizualnymi wyznaczają nowe standardy domowej rozrywki

Obecnie rynek urządzeń telewizyjnych kontynuuje trend w kierunku większych rozmiarów i wyższej jakości obrazu, toteż firma TCL zaprezentowała kolejne modele ze swojej pionierskiej serii QD-Mini LED TV - wysokiej klasy X11H QD-Mini LED TV oraz C765. Wszystkie odbiorniki wyposażono w technologię kontroli efektu aureoli, która umożliwia precyzyjne dostosowanie całego procesu Mini LED - od podświetlenia po obrazowanie - co pozwala ostatecznie rozwiązać problem aureoli i zagwarantować prawdziwie kinowe wrażenia wizualne. Model X11H o przekątnej 98 cali, będący szczytowym osiągnięciem wśród wielkoformatowych telewizorów QD Mini LED, oferuje również 14 112 lokalnych stref przyciemniania, które zwiększają kontrast do granic intensywności, jednocześnie zapewniając szczytową jasność do 6500 nitów, dzięki czemu każda klatka tętni bogactwem szczegółów i niespotykanym dotąd natężeniem światła i cienia.

Wprowadzenie na rynek pierwszego w historii telewizora NXTFRAME przez firmę TCL na nowo definiuje pojęcie domowej rozrywki. Model NXTFRAME to znacznie więcej niż telewizor - stanowi on przyszłość cyfrowej sztuki i rozrywki we własnym domu. Technologia i sztuka po raz pierwszy łączą się w jednym eleganckim projekcie, tworząc urządzenie, które nie tylko przyciąga wzrok, ale stanowi również element życia. Jego obecność w dowolnym otoczeniu mieszkalnym pozwala na stworzenie prawdziwie zindywidualizowanej atmosfery, doskonale komponując się z wystrojem domu, niczym arcydzieło odzwierciedlające indywidualny gust, styl i aspiracje. Wersja Pro telewizora TCL NXTFRAME wyposażona jest również w technologię dźwięku Audio by Bang & Olufsen - pierwszy produkt będący wynikiem współpracy pomiędzy TCL i międzynarodową luksusową marką z sektora audio. Rozwiązania Audio by Bang & Olufsen wykorzystują soundbar i głośnik niskotonowy telewizora, które są dostrajane i testowane przez tych samych akustyków z Bang & Olufsen, którzy udoskonalają niektóre z najbardziej kultowych głośników na świecie, gwarantując jakość dźwięku spełniającą uznane na całym świecie standardy marki.

Do pozostałych produktów zapewniających jeszcze przyjemniejszą domową rozrywkę należy nowy soundbar Q85H oferujący doskonały dźwięk przestrzenny oraz profesjonalny monitor TCL R8U. Jednocześnie firma TCL poinformowała, że system Dolby Atmos FlexConnect zostanie wprowadzony do asortymentu zaawansowanych produktów TCL w 2025 roku, w tym do serii X. Dolby Atmos FlexConnect umożliwia swobodne rozmieszczenie głośników w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, co pozwala uzyskać inteligentnie zoptymalizowane wrażenia Dolby Atmos.

Nowoczesne oraz bardziej funkcjonalne technologie znacząco usprawniają korzystanie z urządzeń mobilnych

Podczas kolejnego wyjątkowego wydarzenia na targach IFA 2024, firma TCL zaprezentowała najnowsze smartfony z serii NXTPAPER, serię TCL 50 NXTPAPER. Modele te wyposażone zostały w NXTPAPER 3.0, najnowszą edycję wielokrotnie nagradzanej technologii wyświetlania TCL zoptymalizowanej pod kątem ludzkiego wzroku. Funkcja ta została wzbogacona o zupełnie nowy NXTPAPER Key - pionierską innowację, pozwalającą użytkownikom przełączać się między zwykłym wyświetlaczem a energooszczędnym wyświetlaczem e-ink poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Telefony z serii TCL 50 NXTPAPER to także pierwsze urządzenia wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji zintegrowane we współpracy z firmą Microsoft, zapewniające użytkownikom wygodę i skuteczność wspomaganą sztuczną inteligencją - niezależnie od okoliczności.

Jako uzupełnienie najnowszych modeli z serii NXTPAPER zaprezentowano również niedawno wprowadzony na rynek tablet TAB 11 Gen 2. Ten wyróżniający się imponującym 11-calowym wyświetlaczem NXTVISION z wąskimi ramkami produkt zapewnia udoskonalone wrażenia wizualne i całodzienną wydajność.

Zintegrowane urządzenia gospodarstwa domowego podnoszą poziom inteligentnego życia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, firma TCL wprowadziła na rynek serię zintegrowanych urządzeń gospodarstwa domowego z nowymi opcjami kolorów, materiałów i wykończeń (CMF), które poprawiają estetykę, trwałość i wrażenia użytkowników. Nowatorskie technologie, zredukowany hałas podczas pracy, sterowanie głosowe w trybie offline oraz integracja z głównymi centrami inteligentnego domu sprawiają, że klimatyzator TCL FreshIN 3.0 Fresh Air Conditioner wyróżnia się najwyższą jakością i komfortem użytkowania, a także efektywnością energetyczną na poziomie A+++.

Debiutujące na targach lodówki TCL Free Built-in oraz Elite Kitchen Combi to kolejny przełom w obszarze chłodzenia kuchennego. Model TCL Free Built-in idealnie wpasuje się w każdą kuchnię, ponieważ potrzeba tylko centymetr odstępu po obu stronach urządzenia, podczas gdy Elite Kitchen Combi znacząco usprawnia życie konsumentów, umożliwiając wszechstronną i efektywną organizację.

Prezentacja objęła również najnowszą serię pralek i suszarek TCL, wyposażonych w funkcję eliminacji praktycznie wszystkich bakterii za pomocą ciepła i pary wodnej, a także tryb Fresh On, który pozostawia wyprane ubrania w delikatnym cyklu nawet przez 10 godzin, chroniąc je przed zagnieceniami i nieprzyjemnymi zapachami.

Więcej informacji na temat firmy TCL i jej produktów:

Stoisko TCL na targach IFA 2024.

Data: 6-10 września 2024 r.|

Lokalizacja: Hala 21A, Messedamm Berlin, Niemcy

