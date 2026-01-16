A TOTALENERGIES FAZ PARCERIA COM A BLUENERGIES EM SEU PROJETO DE FAN PLAYER NA BACIA DE HARPER, NA LIVÉRIA

TSXV: BLU

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BluEnergies Ltd. (TSXV: BLU) ("BLU" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar que firmou com sucesso um acordo conjunto de estudo e aplicação padrão do setor ("JSAA") com a subsidiária liberiana de exploração e produção da TotalEnergies SE (NYSE: TTE) ("TTE"), a fim de explorar mais a prospectividade da área de exploração em águas profundas da Empresa na Bacia Harper, na costa da Libéria. A Margem Transformada da África Ocidental, onde está localizada a Bacia Harper, e sua Margem conjugada da América do Sul são regiões onde a exploração, o desenvolvimento e a produção do leito da bacia estão sendo ativamente explorados, desenvolvidos e produzidos com sucesso.

Destaques do JSAA

O objetivo do JSAA entre a BLU e a TTE é desbloquear ainda mais o potencial prospectivo dos blocos da Bacia Harper, estabelecendo prospectos dentro das linhas LB-26, LB-30 e LB-31 (os "Blocos"). Sujeito ao estabelecimento de prospectos perfuráveis economicamente viáveis, a BLU e a TTE pretendem solicitar um ou vários contratos de compartilhamento de produção que cubram os blocos desejáveis. Um orçamento imediato foi comprometido conjuntamente para a execução de um programa de trabalho nos próximos 18 meses, envolvendo reprocessamento sísmico de última geração para imagens de reservatórios mais precisas e a aquisição de dados do fundo do mar, a fim de avaliar plenamente a prospectividade e reduzir o risco do potencial de hidrocarbonetos. Este programa de trabalho compreende:

(a) o reprocessamento pela TGS ASA (Oslo) ("TGS"), fornecedora líder de dados e inteligência avançados no setor de energia, de 6.167 km² (~1,5 milhão de acres) de dados sísmicos 3D originais, inicialmente adquiridos pela TGS em 2013, cobrindo a maior parte dos Blocos. Este programa teve início em 28 de novembro de 2025; e (b) aquisição de novos dados no fundo marinho offshore que inclui multifeixe/retroespalhamento, levantamento de fluxo de calor e subsequentes estudos e interpretações de dados.

Nova Licença de Reconhecimento da Libéria

Para dar suporte ao JSAA entre a TTE e a Empresa, as subsidiárias liberianas da BLU e da TTE firmaram uma nova Licença de Reconhecimento LPRA-003 ("RL-003") com a Autoridade Reguladora de Petróleo da Libéria ("LPRA") abrangendo esses blocos contíguos com uma área de 8.924 km² (~ 2,2 milhões de acres). As principais disposições da RL-003 são:

A BLU detém uma participação de 35% e a TTE detém uma participação de 65% na RL-003. A BLU e a TTE são obrigadas a realizar um programa de trabalho que inclui reprocessamento 3D de última geração e aquisição de novos dados do fundo do mar. O mandato da RL-003 continua até 30 de junho de 2027, com a novo RL-003 substituindo a Licença de Reconhecimento LPRA-002 ("RL-002") da BLU). Os gastos de reconhecimento sob RL-003 e RL-002 seriam recuperáveis sob quaisquer futuros contratos de compartilhamento de produção que abrangessem os Blocos. Sob o programa de trabalho RL-002, que exigia uma despesa mínima de US$ 1.600.000, a BLU gastou US$ 1.862.000 (CA$ 2.570.000).

Contexto

Durante outubro de 2024, sob o RL-002, 100% detido pela BLU, a Empresa adquiriu da TGS uma licença de revisão do levantamento sísmico 3D de 6.167 km2 cobrindo a maior parte dos Blocos. Como resultado da interpretação da empresa sobre o levantamento 3D, a BLU delineou sete grandes leques aluviais distintos do Cretáceo.

No primeiro trimestre de 2025, a Empresa iniciou negociações sob acordos de confidencialidade com várias operadoras de águas profundas. Como resultado dessas amplas negociações, a BLU aceitou um relacionamento exclusivo com a TTE em julho de 2025 e, posteriormente, celebrou um memorando de entendimento não vinculativo em 8 de outubro de 2025. As negociações finais levaram a Empresa a celebrar com sucesso o JSAA com a TTE sob o novo RL– 003.

Sobre a BluEnergies Ltd.

A BluEnergies Ltd. é uma empresa canadense internacional de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás com sede no Canadá, com foco em operações na África Ocidental. Para informações adicionais sobre a BluEnergies Ltd., acesse o site da empresa, www.blu-energies.com.

Informações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" e "informações prospectivas" (coletivamente, "informações prospectivas") conforme definido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. As informações prospectivas podem ser identificadas por palavras como: "pretender", "acreditar", "estimar", "esperar", "poder", "irá" e referências semelhantes a períodos futuros. Exemplos de informações prospectivas incluem, entre outros, os planos futuros da BLU e informações aqui mencionadas relacionadas à BLU e seus planos de negócios, incluindo a possível exploração e outras atividades planejadas em joint venture com a TTE sob possíveis contratos de compartilhamento de produção. Embora a BLU acredite que, à luz da experiência de seus executivos e diretores, das condições atuais e dos desenvolvimentos futuros esperados e de outros fatores considerados apropriados, as expectativas refletidas nessas informações prospectivas são razoáveis, não se deve depositar confiança excessiva nelas porque a BLU não pode garantir que elas se mostrarão corretas. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nas informações prospectivas. Os resultados e desenvolvimentos reais podem diferir substancialmente daqueles contemplados por essas informações, dependendo, entre outras coisas, do risco de que os planos futuros da BLU possam diferir daqueles atualmente contemplados. Riscos adicionais incluem aqueles divulgados na circular de informações de gerenciamento da Canadian Global Energy Corp., que está disponível no perfil da empresa no SEDAR+ emwww.sedarplus.ca. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nas informações prospectivas. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das informações prospectivas neste comunicado de imprensa, exceto quando exigido em contrário por lei.

Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceitam responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado à imprensa.

