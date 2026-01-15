TOTALENERGIES S'ASSOCIE À BLUENERGIES DANS LA ZONE PÉTROLIÈRE DU BASSIN HARPER, AU LARGE DU LIBERIA

TSXV : BLU

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- BluEnergies Ltd. (TSXV : BLU) (« BLU » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu avec succès un accord d'étude et de demande conjointes (« JSAA ») selon les normes du secteur avec la filiale libérienne en amont de TotalEnergies SE (NYSE : TTE) (« TTE »), afin d'explorer plus avant les possibilités de prospection dans la zone pétrolière en eau profonde de la société dans le bassin Harper, au large du Liberia. La marge continentale transformante de l'Afrique de l'Ouest, où se trouve le bassin Harper, et sa marge conjuguée en Amérique du Sud sont des régions actives d'exploration, d'exploitation et de production pétrolières dans l'éventail sédimentaire.

BluEnergies Ltd. Logo

Principaux points de l'accord JSAA

L'objectif de l'accord JSAA conclu entre BLU et TTE est d'exploiter davantage le potentiel de prospection des blocs du bassin Harper, notamment des blocs LB-26, LB-30 et LB-31 (les « blocs »). Sous réserve de l'établissement de perspectives de forage économiquement viables, BLU et TTE ont l'intention de demander un ou plusieurs contrats de partage de la production couvrant les blocs souhaités. Un budget immédiat a été engagé conjointement pour l'exécution d'un programme de travail au cours des 18 prochains mois, impliquant le retraitement de pointe de données sismiques afin d'obtenir des images plus précises du réservoir et l'acquisition de données sur le fond marin pour évaluer pleinement les possibilités de prospection et réduire les risques liés au potentiel d'hydrocarbures. Ce programme de travail comprend :

a) le retraitement par TGS ASA (Oslo) (« TGS »), un fournisseur de premier plan de données et de renseignements avancés dans le secteur de l'énergie, de 6 167 km² (~1,5 million d'acres) de données sismiques en 3D originales initialement acquises par TGS en 2013, couvrant la majorité des blocs. Ce programme a débuté le 28 novembre 2025 ; et b) l'acquisition de nouvelles données sur le fond marin au large, comprenant des sondages multifaisceaux/par rétrodiffusion, des études du flux de chaleur, ainsi que l'analyse et l'interprétation des données recueillies.

Nouveau permis de reconnaissance au Liberia

Pour soutenir l'accord JSAA entre TTE et la société, les filiales libériennes de BLU et de TTE ont obtenu de la part de l'Autorité de réglementation du secteur pétrolier du Liberia (« LPRA ») un nouveau permis de reconnaissance LPRA-003 (« RL-003 ») couvrant les blocs contigus concernés, sur une superficie de 8 924 km² (~ 2,2 millions d'acres). Les principales dispositions du permis RL-003 sont les suivantes :

BLU détient le permis RL-003 à hauteur de 35 % et TTE à hauteur de 65 %. Les sociétés BLU et TTE sont tenues de mener un programme de travail comprenant le retraitement de pointe de données en 3D et l'acquisition de nouvelles données sur le fond marin. La durée de validité du permis RL-003 s'étend jusqu'au 30 juin 2027, le nouveau permis RL-003 remplaçant le permis de reconnaissance LPRA-002 déjà détenu par BLU (« RL-002 »). Les dépenses de reconnaissance au titre des permis RL-003 et RL-002 pourraient être récupérées dans le cadre de tout futur contrat de partage de la production couvrant les blocs. BLU a dépensé 1 862 000 dollars américains (2 570 000 dollars canadiens) pour le programme de travail RL-002, qui exigeait une dépense minimale de 1 600 000 dollars américains.

Contexte

En octobre 2024, le permis RL-002, détenu à 100 % par BLU, a permis à la société d'acquérir auprès de TGS une licence de révision du levé sismique en 3D portant sur 6 167 km2, qui couvre la majorité des blocs. À la suite de l'interprétation par la société du levé en 3D, BLU a délimité sept grands éventails sédimentaires distincts, datant du Crétacé.

Au premier trimestre de 2025, la société a entamé des négociations avec de nombreux opérateurs en eau profonde, soumises à des accords de non-divulgation. À l'issue de ces vastes négociations, BLU a accepté une relation exclusive avec TTE en juillet 2025, puis a conclu un protocole d'accord non contraignant le 8 octobre 2025. À la suite des négociations finales, la société a conclu l'accord JSAA avec TTE dans le cadre du nouveau permis RL-003.

À propos de BluEnergies Ltd.

BluEnergies Ltd. est une société internationale d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières basée au Canada, dont les activités se concentrent sur l'Afrique de l'Ouest. Pour obtenir de plus amples informations sur BluEnergies Ltd., veuillez consulter le site internet de la société : www.blu-energies.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » (désignées collectivement « informations prospectives ») au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent être repérées par la présence de termes tels que « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « devoir » et d'autres références similaires à des périodes futures. Parmi les exemples d'informations prospectives figurent, entre autres, les projets futurs de BLU et les informations contenues dans le présent document concernant BLU et ses projets d'entreprise, y compris l'exploration potentielle et d'autres activités prévues en coentreprise avec TTE en vertu d'éventuels contrats de partage de la production. Bien que les attentes reflétées dans les présentes informations prévisionnelles soient selon BLU raisonnables à la lumière de l'expérience de ses dirigeants et administrateurs, des conditions actuelles et de l'évolution future attendue, ainsi que d'autres facteurs jugés appropriés, il convient de ne pas leur accorder une confiance excessive, car BLU ne peut garantir qu'elles se révèleront correctes. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. L'évolution et les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux envisagés dans ces informations, en fonction notamment du risque que les projets futurs de BLU puissent différer de ceux qui sont actuellement envisagés. Des risques supplémentaires sont entre autres divulgués dans la circulaire d'information de la direction de Canadian Global Energy Corp., disponible dans le profil SEDAR+ de la société, à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez prendre contact avec Craig Steinke, directeur général, relations avec les investisseurs, adresse électronique : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862666/BluEnergies_Ltd__TOTALENERGIES_PARTNERS_WITH_BLUENERGIES_IN_ITS.jpg