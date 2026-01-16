토탈에너지스, 라이베리아 해상 하퍼 분지 심해 팬 지층의 탐사•개발 위해 블루에너지스와 파트너십 체결

TSXV: BLU

밴쿠버, BC, 2026년 1월 16일 /PRNewswire/ -- 블루에너지스(BluEnergies Ltd., TSXV: BLU, 이하 'BLU' 또는 '회사')가 토탈에너지스 SE(TotalEnergies SE, NYSE: TTE, 이하 'TTE')의 라이베리아 업스트림 자회사와 산업 표준 공동 연구 및 신청 계약(이하 'JSAA')을 성공적으로 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 라이베리아 연안 하퍼 분지(Harper Basin)에 위치한 회사의 심해 팬 지층의 개발 가능성을 자세히 탐사하기 위한 것이다. 하퍼 분지가 속한 서아프리카 변환 단층대와 그 대칭 지점인 남미 대륙 경계부는 분지 바닥 팬을 대상으로 탐사•개발과 생산이 활발하게 진행되고 있는 지역이다.

JSAA의 주요 내용

BLU와 TTE 간 JSAA는 LB-26, LB-30, LB-31 블록(이하 '블록') 내 탐사 지역을 설정함으로써 하퍼 분지 블록의 개발 잠재력을 실현하는 데 목적이 있다. 경제성 있고 시추 가능한 구조가 확인될 경우, BLU와 TTE는 해당 블록을 대상으로 하나 이상의 생산물 분배 계약(PSC) 신청을 진행할 계획이다. 양사는 향후 18개월 동안 수행될 작업 프로젝트를 위해 즉각적인 공동 예산을 확정했다. 이 프로그램에는 보다 정확한 저류층 이미징을 위한 최첨단 지진 데이터 재처리와 해저 데이터 수집이 포함되며, 이를 통해 개발 가능성을 종합적으로 평가하고 탄화수소 잠재 리스크를 낮추는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트의 주요 내용은 다음과 같다.

(a) 에너지 분야에서 고급 데이터와 인텔리전스를 제공하는 선도 기업 TGS ASA(오슬로, 이하 'TGS') 가 2013년에 최초로 취득한 6167㎢(약 150만 에이커) 면적에 대한 원본 3D 지진 데이터를 재처리하는 작업으로, 이는 블록 대부분을 아우른다. 해당 프로그램은 2025년 11월 28일에 시작됐다. (b) 멀티빔/백스캐터 조사, 지열 흐름 및 후속 데이터 연구와 해석을 포함한 해상 해저 신규 데이터 수집을 진행한다.

라이베리아 신규 사전 탐사 라이선스

TTE와 BLU 간 JSAA를 지원하기 위해, BLU와 TTE의 라이베리아 자회사들은 라이베리아 석유 규제청(Liberia Petroleum Regulatory Authority, 이하 'LPRA')과 인접한 해당 블록들을 포괄하는 신규 사전 탐사 라이선스 LPRA-003(이하 'RL-003')을 체결했다. RL-003의 면적은 8924㎢(약 220만 에이커)에 달한다. RL-003의 주요 계약조항은 다음과 같다.

RL-003에서 BLU는 35%, TTE는 65%의 참여 지분을 보유한다. BLU와 TTE는 최첨단 3D 지진 데이터 재처리와 해저 신규 데이터 수집을 포함하는 작업 프로그램을 수행해야 한다. RL-003의 계약 기간은 2027년 6월 30일까지이며, 이는 BLU가 기존에 보유하던 사전 탐사 라이선스 LPRA-002(이하 'RL-002')를 대체한다. RL-003 및 RL-002 프로젝트의 탐사 비용은 향후 해당 블록을 포괄하는 생산물 분배 계약이 체결될 경우 회수 가능하다. 최소 미화 160만 달러의 지출이 필요했던 RL-002 작업 프로그램에서 BLU는 미화 186만 2000달러(257만 캐나다달러)를 지출했다.

배경

2024년 10월, BLU는 100% 지분을 보유하고 있던 RL-002 프로젝트에서 TGS로부터 블록 대부분을 포괄하는 6167㎢ 규모의 3D 지진 탐사 자료에 대한 검토 라이선스를 획득했다. 해당 3D 자료에 대해 해석한 결과, BLU는 백악기 시대에 형성된 7개의 대규모 분지 바닥 팬 구조를 확인했다.

이후 2025년 1분기에 다수의 심해 운영사와 비밀유지계약(NDA)을 맺고 협상을 진행했다. 이러한 광범위한 협상 결과, BLU는 2025년 7월 TTE와의 독점적 협력 관계를 수용했으며, 이어 2025년 10월 8일 구속력 없는 양해각서(MOU)를 체결했다. 이후 최종 협상을 거쳐 회사는 새로운 RL-003 프로젝트로 TTE와 JSAA를 성공적으로 체결했다.

블루에너지스 소개

블루에너지스(BluEnergies Ltd.)는 캐나다에 본사를 둔 국제 석유•가스 탐사 및 개발 기업으로, 서아프리카 지역 사업에 주력하고 있다. 블루에너지스에 대한 자세한 정보는 www.blu-energies.com에서 확인할 수 있다.

미래 예측 정보에 대한 주의 사항

본 보도자료에는 관련 증권법이 정의하는 바에 따른 '미래 예측 진술(forward-looking statements)' 및 '미래 예측 정보(forward-looking information)'가 포함돼 있다(이하 총칭 '미래 예측 정보'). 미래 예측 정보는 '의도하다', '믿다', '추정하다', '기대하다', '~일 수 있다', '~할 것이다' 등 미래 시점을 언급하는 표현을 통해 식별될 수 있다. 이러한 미래 예측 정보에는 BLU의 향후 계획과 관련된 사항을 비롯해, 잠재적인 생산물 분배 계약에서 TTE와의 합작을 통한 탐사 가능성 및 기타 계획된 활동 등 BLU와 그 사업 계획에 관한 정보가 포함된다. BLU는 경영진과 이사들의 경험, 현재 상황, 예상되는 향후 전개, 기타 적절하다고 판단되는 요인들을 고려할 때 본 미래 예측 정보에 반영된 기대치가 합리적이라고 믿고 있다. 다만, 이러한 전망이 실제로 실현될 것이라는 보장은 없으며, 이에 따라 독자들은 전망 정보에 과도하게 의존하지 말아야 한다. 실제 결과와 전개 상황은 BLU의 향후 계획이 현재 예상과 달라질 수 있는 위험을 포함해 여러 요인에 따라 본 전망 정보에서 예상한 내용과 크게 달라질 수 있다. 추가적인 위험 요인은 캐나다 글로벌 에너지(Canadian Global Energy Corp.)의 경영 정보 회람에 공개되어 있으며, 해당 문서는 SEDAR+( www.sedarplus.ca )의 회사 프로필에서 확인할 수 있다. 독자들은 미래 예측 정보에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 회사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 본 보도자료에 포함된 어떠한 미래 예측 정보도 업데이트할 의무를 지지 않는다.

TSX 벤처 거래소(TSX Venture Exchange) 및 해당 거래소의 규제 서비스 제공자(TSX 벤처 거래소 정책에 정의된 용어)는 본 보도자료의 적정성이나 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.

추가 정보 문의: 크레이그 스타인키(Craig Steinke), 최고경영자(CEO), 투자 문의 이메일: [email protected]

