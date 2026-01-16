TOTALENERGIES SE ASOCIA CON BLUENERGIES EN SU PROYECTO EN LA CUENCA DE HARPER, FRENTE A LAS COSTAS DE LIBERIA

TSXV: BLU

VANCOUVER, Columbia Británica, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BluEnergies Ltd. (TSXV: BLU) ("BLU" o la "empresa") se complace en informar que ha firmado con éxito un acuerdo de estudio y aplicación conjunta ("JSAA") conforme a los estándares del sector con la filial liberiana de TotalEnergies SE (NYSE: TTE) ("TTE"), con el fin de continuar la exploración del potencial del yacimiento en aguas profundas de la empresa en la cuenca Harper, frente a las costas de Liberia. El margen transformante de África Occidental, donde se encuentra la cuenca Harper, y su margen conjugado sudamericano son regiones que están en exploración, desarrollo y producción de forma activa y satisfactoria el yacimiento del fondo de la cuenca.

JSAA Aspectos destacados

El objetivo del acuerdo de servicios de exploración conjunta (JSAA) entre BLU y TTE es desarrollar el potencial prospectivo de los bloques de la cuenca Harper mediante el establecimiento de prospectos dentro de LB-26, LB-30 y LB-31 (los "bloques"). Sujeto al establecimiento de perspectivas de perforación económicamente viables, BLU y TTE tienen la intención de solicitar uno o varios contratos de reparto de producción que cubran los bloques deseables. Se comprometió conjuntamente un presupuesto inmediato para la ejecución de un programa de trabajo durante los próximos 18 meses, que incluye el reprocesamiento sísmico de última generación para obtener imágenes más precisas de los yacimientos y la adquisición de datos del fondo marino, con el fin de evaluar plenamente la prospectividad y reducir el riesgo del potencial de hidrocarburos. Este programa de trabajo comprende:

(a) el reprocesamiento por parte de TGS ASA (Oslo) ("TGS"), proveedor líder de datos e inteligencia avanzados en el sector energético, de 6167 km² (aproximadamente 1,5 millones de acres) de datos sísmicos 3D originales adquiridos inicialmente por TGS en 2013, que cubren la mayor parte de los bloques. Este programa comenzó el 28 de noviembre de 2025; y (b) adquisición de nuevos datos del fondo marino en alta mar, lo que incluye retrodispersión multihaz, estudio del flujo de calor y posteriores estudios e interpretación de los datos.

Nueva licencia de reconocimiento de Liberia

Para respaldar el JSAA entre TTE y la empresa, las filiales liberianas de BLU y TTE firmaron una nueva licencia de reconocimiento LPRA-003 ("RL-003") con la Autoridad Reguladora del Petróleo de Liberia ("LPRA") que cubre estos bloques contiguos con una extensión de 8.924 km² (aproximadamente 2,2 millones de acres). Las disposiciones clave de la RL-003 son:

BLU tiene una participación del 35 % y TTE tiene una participación del 65 % en RL-003. BLU y TTE deben llevar a cabo un programa de trabajo que incluye el reprocesamiento 3D de última generación y la adquisición de nuevos datos del fondo marino. El plazo de RL-003 se extiende hasta el 30 de junio de 2027, y la nueva RL-003 sustituye a la licencia de reconocimiento LPRA-002 ("RL-002") existente de BLU. Los gastos de reconocimiento en virtud de la RL-003 y la RL-002 serían recuperables en virtud de cualquier contrato futuro de reparto de la producción que cubra los bloques. En el marco del programa de trabajo RL-002, que exigía un gasto mínimo de 1.600.000 dólares estadounidenses, BLU gastó 1.862.000 dólares estadounidenses (2.570.000 dólares canadienses).

Antecedentes

Durante octubre de 2024, en virtud del RL-002, propiedad al 100 % de BLU, la empresa adquirió a TGS una licencia de revisión del estudio sísmico 3D de 6.167 km2 que cubre la mayor parte de los bloques. Como resultado de la interpretación de la empresa del estudio tridimensional, BLU delimitó siete abanicos aluviales discretos a gran escala de la era cretácica.

En el primer trimestre de 2025, la empresa entabló negociaciones bajo acuerdos de confidencialidad con numerosos operadores en aguas profundas. Como resultado de estas amplias negociaciones, BLU aceptó una relación exclusiva con TTE en julio de 2025 y, posteriormente, firmó un memorando de entendimiento no vinculante el 8 de octubre de 2025. Las negociaciones finales llevaron a la empresa a firmar con éxito el JSAA con TTE bajo el nuevo RL–003.

Acerca de BluEnergies Ltd.

BluEnergies Ltd. es una empresa internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con sede en Canadá que se centra en operaciones en África Occidental. Para más información acerca de BluEnergies Ltd., consulte el sitio web de la empresa, www.blu-energies.com.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" (en conjunto, "información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables. La información prospectiva puede identificarse por palabras tales como: "pretender", "creer", "estimar", "esperar", "puede", "hará" y referencias similares a períodos futuros. Entre los ejemplos de información prospectiva se incluyen, entre otros, los planes futuros de BLU y la información aquí contenida relativa a BLU y sus planes de negocio, incluida la posible exploración y otras actividades previstas en empresa conjunta con TTE en virtud de posibles contratos de reparto de producción. Aunque BLU considera que, a la luz de la experiencia de sus directivos y consejeros, las condiciones actuales y las previsiones futuras, así como otros factores que se han considerado pertinentes, las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que BLU no puede garantizar que vayan a resultar correctas. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en la información prospectiva. Los resultados y acontecimientos reales pueden diferir sustancialmente de los contemplados en esta información, que dependen, entre otras cosas, del riesgo de que los planes futuros de BLU difieran de los que se contemplan actualmente. Otros riesgos adicionales incluyen los descritos en la circular informativa de la dirección de Canadian Global Energy Corp., disponible en el perfil de la empresa en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en la información prospectiva. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa, salvo que lo exija la ley.

Ni la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de la TSX Venture Exchange) se hacen responsables de la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.

Para más información, comuníquese con: Craig Steinke, director ejecutivo, consultas de relaciones con los inversionistas, correo electrónico: [email protected]

