TOTALENERGIES 與 BLUENERGIES 合作，參與其在利比里亞近海哈珀盆地扇形區域的勘探活動

TSXV: BLU

卑詩省溫哥華2026年1月16日 /美通社/ -- BluEnergies Ltd. (TSXV: BLU)（「BLU」或「公司」）欣然匯報，現已與 TotalEnergies SE (NYSE: TTE)（「TTE」）的利比里亞上游子公司成功簽訂行業標準的聯合研究和申請協議（「JSAA」），以進一步探索公司在利比里亞近海哈珀盆地深水扇區的潛力。 哈珀盆地所在的西非轉換邊緣盆地，以及其對應的南美邊緣盆地擁有扇形油氣藏，此地區正積極且成功地進行油氣藏的勘探、開發和生產。

JSAA 亮點

BLU 和 TTE 之間的 JSAA 旨在透過在 LB-26、LB-30 和 LB-31（「區塊」）內建立前景，以進一步釋放哈珀盆地區塊的潛在潛力。 在建立經濟上可行的可鑽探前景的前提下，BLU 和 TTE 計劃申請一個或多個涵蓋所需區塊的生產分享合同。 雙方共同承諾立即撥出預算，用於在未來 18 個月內執行一項工作計劃，包括利用最先進的地震數據處理技術進行更準確的儲層影像，並獲取海底數據，以便全面評估資源潛力並減少碳氫化合物風險。 這項工作計劃包括：

(a) 由能源領域先進的數據和智能主要供應商 TGS ASA（奧斯陸）（「TGS」）負責重新處理原始 3D 地震數據；這此`些數據於 2013 年首次採集，涉及 6,167 平方公里（約 150 萬英畝），覆蓋了大部分區塊。 該計劃於 2025 年 11 月 28 日開始；以及 (b) 海上新海底數據採集，包括多波束/迴聲探測、熱流調查及後續的數據研究和解釋。

全新利比里亞勘探許可證

為了支持 TTE 與公司之間達成的 JSAA，BLU 和 TTE 的利比里亞子公司已經與利比里亞石油監管局（「LPRA」）簽訂了新的勘探許可證 LPRA-003（「RL-003」），覆蓋這些連片區塊，面積達 8,924平方公里（約 220 萬英畝）。 RL-003 的主要條款包括：

BLU 在 RL-003 中持有 35% 的參與權益，TTE 則持有 65% 的參與權益。 BLU 和 TTE 需要開展包括最先進的 3D 地震數據再處理和全新海底數據採集的工作計劃。 RL-003 的期限延至 2027 年 6 月 30 日；新的 RL-003 將取代 BLU 現有勘探許可證 LPRA-002（「RL-002」)。 有關 RL-003 和 RL-002 的勘探支出，可在未來任何涵蓋這些區塊的生產分成合同下回收。 根據 RL-002，該工作計劃要求最低支出為 160 萬美元，BLU 實際支出了 186.2 萬美元（約 257 萬加元）。

背景

在 2024 年 10 月期間，BLU 全權持有的 RL-002 下，公司從 TGS 獲得了覆蓋大部分區塊的 6,167 平方公里2 3D 地震勘測的審查許可。 BLU對 3D 調查的解讀，確定了七個不同的大規模白堊紀盆地底扇。

在 2025 年第一季度，公司根據保密協議與多家深水營運商展開談判。 透過這些廣泛的談判，BLU 在 2025 年 7 月接受了與 TTE 建立獨家合作關係，並於 2025 年 10 月 8 日簽署了一份不具約束力的諒解備忘錄。 最終談判促使公司成功根據新的 RL-003 與 TTE 簽訂了 JSAA 協議。

關於 BluEnergies Ltd.

BluEnergies Ltd. 是一家總部位於加拿大的國際石油和天然氣勘探開發公司，專注於西非地區的業務。 如需更多關於 BluEnergies Ltd. 的資訊，請瀏覽公司網站 www.blu-energies.com。

前瞻性資訊

本新聞稿包含適用證券法意義內的「前瞻性聲明」和「前瞻性資訊」（統稱為「前瞻性資訊」）。 前瞻性資訊可以透過諸如「打算」、「相信」、「估計」、「預期」、「可能」、「將」等詞以及對未來時期的類似提及來識別。 前瞻性資訊的例子包括但不限於 BLU 的未來計劃，以及本文件中與 BLU 及其商業計劃有關的資訊，包括在可能的生產分成合同框架下與 TTE 合資進行的潛在勘探及其他計劃活動。 儘管 BLU 認為，鑑於其高級管理人員和董事的經驗、當前條件及預期未來發展，以及其他已考慮適當的因素，這份前瞻性資訊中反映的預期是合理，但不應過度依賴它，因為 BLU 無法保證這些預期將會被證明是正確。 讀者請注意不要過度依賴前瞻性資訊。 實際結果和發展可能會因其他因素而與這些資訊所設想的情況有重大不同，其中包括 BLU 未來計劃可能與目前設想有所不同所帶來的風險。 其他風險包括在 Canadian Global Energy Corp. 管理資訊通報中披露的風險，該通報可在 SEDAR+ www.sedarplus.ca 的公司資料頁面查閱。 讀者請注意不要過度依賴前瞻性資訊。 除非法律另有規定，本公司沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性資訊。

TSX 創業公司交易所及其監管服務提供商（該術語在 TSX 創業公司交易所的政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

如欲了解更多資訊，請聯絡：Craig Steinke，行政總裁，投資者關係查詢，電郵：[email protected]

SOURCE BluEnergies Ltd.